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İzmir’de Yediği Kumpirden Zehirlenen Servet Polat’ın Ardından Endişe Arttı: Salmonella Nedir, Nasıl Bulaşır?

İzmir’de Yediği Kumpirden Zehirlenen Servet Polat’ın Ardından Endişe Arttı: Salmonella Nedir, Nasıl Bulaşır?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.01.2025 - 20:41 Son Güncelleme: 17.01.2025 - 20:42

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İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Servet Polat, tüketmiş olduğu kumpir sonucunda zehirlendi. Bu durum üzerine hemen tedavi altına alınan kadın, sağlık durumunun düzelmesi üzerine taburcu edildi.Taburcu edildikten iki gün sonra da şikayetleri geçmeyen kadın hayatını kaybetti. Talihsiz kadının zehirlendiği kumpirin üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, salmonella bakterisi bulunduğu tespit edildi. Bu durum, gıda güvenliği konusunda ciddi endişeleri gündeme getirdi.

Detayları burada paylaşmıştık;

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Peş peşe yaşanan gıda zehirlenmelerinin arından insanlar tedbir almaya başladı.

Peş peşe yaşanan gıda zehirlenmelerinin arından insanlar tedbir almaya başladı.

Peki bu salmonella nedir ve nasıl bulaşır?

Peki bu salmonella nedir ve nasıl bulaşır?

Detayları buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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