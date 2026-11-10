Kızılcık Şerbeti'nin Sızan Senaryosundan Yörük Kızı Kararına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

TRT 1'de 2000 yılında başlayan Yedi Numara'da cimri Recep Ballıoğlu'nu canlandıran ve senaryo ekibinde de yer alan Volkan Girgin, AA Podcast'e konuk oldu. Dizinin bugün ekrana gelseydi nasıl karşılanacağı sorulan Girgin'in ilk sözü 'Yayınlanamazdı. Zaten komedi türü ortadan kalktı' oldu. Ünlü oyuncu, Yedi Numara'da karakterlerin hayatın tam içinde olduğunu ve bir mesele çıktığında oturup insanca konuştuğunu, bugünün dizilerinin ise bambaşka bir dünya anlattığını söyledi.