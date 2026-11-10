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Kızılcık Şerbeti'nin Sızan Senaryosundan Yörük Kızı Kararına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nin Sızan Senaryosundan Yörük Kızı Kararına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 23:43
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

10 Kasım Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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TRT 1, Evlilik Güzeldir'i yayından çıkarınca 9 Kasım akşamı Uzak Şehir ve Altı Üstü İstanbul üç listede de yükseldi.

TRT 1, Evlilik Güzeldir'i yayından çıkarınca 9 Kasım akşamı Uzak Şehir ve Altı Üstü İstanbul üç listede de yükseldi.

İzmir Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında yaşanan patlamanın ardından TRT 1, Evlilik Güzeldir'in yeni bölümünü yayın akışından çıkardı ve pazartesi akşamının reyting yarışı Kanal D ile ATV arasında geçti. Uzak Şehir TOTAL'de 10,10, AB'de 7,50, ABC1'de 9,25 alarak üç listede de zirvede kaldı. Altı Üstü İstanbul ise AB'de iki basamak tırmanıp üç listede de ikinciliğe yerleşti.

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Uzak Şehir, 72. bölümüyle Total'de 10,10 alarak yeni sezonda çift haneyi gören 3. dizi oldu.

Uzak Şehir, 72. bölümüyle Total'de 10,10 alarak yeni sezonda çift haneyi gören 3. dizi oldu.

Kanal D'nin Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'lı dizisi Uzak Şehir, 3. sezona Total'de 7,65 ile başlamış ve haftalar içinde istikrarlı biçimde yükselmişti. 9 Kasım akşamı yayınlanan 72. bölüm Total'de 10,10, AB'de 7,50, ABC1'de 9,25 alarak 3. sezonun en yüksek reytingini getirdi. Böylece dizi, Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i ve TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'inin ardından 2026-2027 sezonunda çift haneyi gören üçüncü yapım oldu.

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Müge Anlı'da aranan engelli Rabia Nur Yiğit, kaybolduktan 9 gün sonra Denizli'de bulundu, iki şüpheli tutuklandı.

Müge Anlı'da aranan engelli Rabia Nur Yiğit, kaybolduktan 9 gün sonra Denizli'de bulundu, iki şüpheli tutuklandı.

Antalya'da ailesiyle yaşayan, yüzde 50 zihinsel engelli 25 yaşındaki Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim'de evinin önünden iki erkekle gittikten sonra bir daha dönmemişti. Aile, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te genç kadının adına kaybolmasından yalnızca bir gün sonra kredi başvuruları yapılmaya başlandığını öne sürdü. Programdaki iddiaları ihbar kabul eden Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı çalışmayla Rabia Nur bir adreste bulundu; darp edildiği ortaya çıkan genç kadını yanlarında tutan iki şüpheli tutuklandı.

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Yedi Numara'nın Recep'i Volkan Girgin, dizinin bugün neden yayınlanamayacağını açıkladı.

Yedi Numara'nın Recep'i Volkan Girgin, dizinin bugün neden yayınlanamayacağını açıkladı.

TRT 1'de 2000 yılında başlayan Yedi Numara'da cimri Recep Ballıoğlu'nu canlandıran ve senaryo ekibinde de yer alan Volkan Girgin, AA Podcast'e konuk oldu. Dizinin bugün ekrana gelseydi nasıl karşılanacağı sorulan Girgin'in ilk sözü 'Yayınlanamazdı. Zaten komedi türü ortadan kalktı' oldu. Ünlü oyuncu, Yedi Numara'da karakterlerin hayatın tam içinde olduğunu ve bir mesele çıktığında oturup insanca konuştuğunu, bugünün dizilerinin ise bambaşka bir dünya anlattığını söyledi.

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Hazal Subaşı'nın yeni dizisi Evlat'ta yönetmen Neslihan Yeşilyurt ayrıldı, yerine M. Çağatay Tosun geldi.

Hazal Subaşı'nın yeni dizisi Evlat'ta yönetmen Neslihan Yeşilyurt ayrıldı, yerine M. Çağatay Tosun geldi.

Bozdağ Film imzalı, ATV için hazırlanan Evlat'ta Hazal Subaşı, 1970'lerde oğlu Savaş'a otizm tanısı konan Hayat'ı, Birkan Sokullu ise psikiyatrist Çağrı Aras'ı canlandıracak. Beyazperde'nin haberine göre projenin başından beri yönetmen olarak anılan Neslihan Yeşilyurt diziden ayrıldı ve reji koltuğu için Merhamet'in yönetmeni M. Çağatay Tosun ile anlaşıldı. Kulislere yansıyan bilgilere göre yapım şirketi, daha önce el sıkışılan oyunculardan bölüm başı ücretlerinde indirim de istedi.

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Çağla Şıkel, Atatürk'ü vefatının 88. yıl dönümünde canlı yayında gözleri dolarak andı.

Çağla Şıkel, Atatürk'ü vefatının 88. yıl dönümünde canlı yayında gözleri dolarak andı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde saat 09.05'te tüm yurtta saygıyla anıldı. NOW'da hafta içi canlı yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün'ün 10 Kasım yayınında da sunucu Çağla Şıkel sözü Atatürk'e ve Cumhuriyet'e getirdi. Ata'yı anarken sözleri boğazında düğümlenen Şıkel'in gözleri doldu.

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Final kararlarının peş peşe geldiği sezonda Sevdan Bir Ateş ve Ömür Usta tutan yeni diziler arasına girdi.

Final kararlarının peş peşe geldiği sezonda Sevdan Bir Ateş ve Ömür Usta tutan yeni diziler arasına girdi.

2026-2027 sezonu eylülde 35 diziyle açıldı ancak iki ay dolmadan altı dizi için final kararı geldi. Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i Total'de 3,54 ile açtığı reytingini ikiye katlayarak sezonun en büyük sürprizi olurken NOW'un Ömür Usta'sı pazar akşamlarında Total'de 7,81'e ulaştı. Öte yandan Aşk ve Taht 0,85'le, Sevdam Karadeniz ise 0,91'le ekrana veda etti.

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"Kıvılcım" Evrim Alasya'nın paylaşımına düşen çekim planı, Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'in Emir'den hamile olduğunu ifşa etti.

"Kıvılcım" Evrim Alasya'nın paylaşımına düşen çekim planı, Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'in Emir'den hamile olduğunu ifşa etti.

Evrim Alasya'nın hikâyesinde görünen kâğıt, Kızılcık Şerbeti'nin 10 Kasım tarihli çekim planı çıktı. Notlara göre Çimen eski eşi Emir'den hamile ve Emir, hem Çimen'in hem de çocuğun yanında olacağının sözünü veriyor. Planda Kıvılcım'ın doktordan randevu aldığı ve Lider'in tutuklandığı bilgisi de yer alıyor.

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Tuzlu Kahve'nin Candan'ı Şevval Sam, altınlarını kime bırakacağını açıkladı.

Tuzlu Kahve'nin Candan'ı Şevval Sam, altınlarını kime bırakacağını açıkladı.

Tuzlu Kahve'nin İpek'i Melis Fis, dizideki annesi Candan'a hayat veren Şevval Sam'la TikTok için bir video çekti. Candan'ın ağzından o günkü takılarını anlatan Şevval Sam, sözü İpek'in geleceğine getirdi: 'Bunlar hep sana kalacak İpek'ciğim. Geleceğin garanti altına alınmış vaziyette. Ama ben ölmeyeceğim o ayrı.' Kolundan eksik olmayan bilezikleri, dizinin başından bu yana Candan'ın en çok konuşulan ayrıntılarından biri.

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Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid, Kibrit soyadını aldı ve yeni ailesiyle stüdyoya geldi.

Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid, Kibrit soyadını aldı ve yeni ailesiyle stüdyoya geldi.

Akdeniz anemisi nedeniyle ilik nakline ihtiyaç duyan 18 yaşındaki Hamid'in biyolojik babasının Levent Kibrit olduğu soruşturma sürecinde ortaya çıkmıştı. Son yayında babası, ağabeyi Fahrettin Kibrit ve babasının eşi Sibel Hanım'la stüdyoda olan Hamid için Levent Kibrit, 'Allah bize Hamid'i gönderdi' dedi. Taşıyıcı olduğu açıklanan baba ve ağabey, Hamid'e ilik vermeye hazır olduklarını söyledi.

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"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti finali için hayalindeki sahneyi anlattı.

"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti finali için hayalindeki sahneyi anlattı.

Ağustosta kadrodan çıkarılıp ekim ayında sete dönen Ceren Karakoç, Oksijen TV'de Nursema'nın geleceğine dair beklentilerini paylaştı. Karakterinin şirkete girip iş hayatında fark yaratmasını istediğini söyleyen oyuncu, uzun süredir kafasında bir final sahnesi canlandırdığını da itiraf etti. Karakoç'un hayalindeki sahnede Nursema arabadan iniyor ve toplantı odasında onu tamamen kadınlardan oluşan bir masa bekliyor.

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4 dizinin yeni bölüm vermediği haftada Taşacak Bu Deniz'in özeti üst üste üçüncü kez zirvede yer aldı.

4 dizinin yeni bölüm vermediği haftada Taşacak Bu Deniz'in özeti üst üste üçüncü kez zirvede yer aldı.

2-8 Kasım haftasında NOW'un Sevdam Karadeniz'i final yaparken Galatasaray-Stuttgart maçının oynandığı salı akşamı 4 dizi yeni bölümle ekrana gelmedi. Haftanın en yüksek özeti üst üste üçüncü kez ABC1'de 5,48 alan TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'inden geldi. Uzak Şehir'in özeti 1,04 puanlık artışla haftanın en büyük çıkışını yaparken Yeraltı'nın özeti 0,78 puan kaybetti.

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Ben Bilmem Eşim Bilir'e nişanlıyken katılan çift, boşandıktan sonra yeniden evleneceğini açıkladı.

Ben Bilmem Eşim Bilir'e nişanlıyken katılan çift, boşandıktan sonra yeniden evleneceğini açıkladı.

İlker Ayrık'ın programında seyirciler arasında yer alan bir çift, yıllar önce Ben Bilmem Eşim Bilir'e nişanlıyken katıldıklarını anlattı. 'Biz evlendik. 3 tane de çocuğumuz oldu. Ve biz boşandık. Ama şu an flört ediyoruz' diyen kadın, stüdyoyu şaşkına çevirdi. İlker Ayrık'ın 'Allah 2. turu nasip etsin' dediği çift, yaz için düğün müjdesi verdi.

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5. sezona ulaşan diziler arasında Kızılcık Şerbeti, ABC1'de 5,93 ortalamayla Teşkilat, Gönül Dağı ve Kuruluş Osman'ın gerisinde kaldı.

5. sezona ulaşan diziler arasında Kızılcık Şerbeti, ABC1'de 5,93 ortalamayla Teşkilat, Gönül Dağı ve Kuruluş Osman'ın gerisinde kaldı.

Show TV'nin Kızılcık Şerbeti, 5. sezonun ilk 7 bölümünde ABC1'de 5,93 ortalama yakaladı; Nursema'nın döndüğü 145. bölüm ise 7,25 ile sezonun zirvesine yerleşti. 5. sezonlarında Teşkilat 7,92, Gönül Dağı 7,03, Kuruluş Osman ise 6,89 ortalama almıştı. Ancak Şerbo'nun rakamları henüz 7 bölüme dayandığı için aradaki fark sezon sonunda kapanabilir.

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"Ayşegül" Burçin Terzioğlu, Poyraz Karayel'in senaristinin kürtaj sahnesini yazmadan önce onayını istediğini anlattı.

"Ayşegül" Burçin Terzioğlu, Poyraz Karayel'in senaristinin kürtaj sahnesini yazmadan önce onayını istediğini anlattı.

Kanal D'de 2015-2017 yılları arasında yayınlanan Poyraz Karayel'in Ayşegül'ü Burçin Terzioğlu, Brand Week İstanbul'daki konuşmasında karakterinin en sarsıcı kırılmalarından birinin perde arkasını anlattı. Terzioğlu'na göre senarist Ethem Özışık, Ayşegül'ün istemi dışında hamileliğinin sonlandırıldığı bölümü yazmadan önce onu telefonla aradı ve kararı tamamen ona bıraktı. 'Eğer kabul edersen ekleyeceğim' diyen senaristin bu tavrı, Terzioğlu'nun gözlerini doldurdu.

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Ömür Usta'nın başrolü Nurgül Yeşilçay, piyango çıksa ne yapacaklarını set ekibine sordu.

Ömür Usta'nın başrolü Nurgül Yeşilçay, piyango çıksa ne yapacaklarını set ekibine sordu.

Nurgül Yeşilçay, Ömür Usta'nın kamera arkasında oyunculara ve set çalışanlarına 'Piyango sana çıksa ne yaparsın?' diye sordu ve gelen yanıtları Instagram'da paylaştı. Dizide yaklaşık 10 yıldır aynı numaralarla piyango oynayan Ömür'ün biletinin, ekimdeki bir bölümün finalinde 1,1 milyar TL'lik büyük ikramiyeyle eşleştiği görülmüştü. Ancak konu sonraki bölümlerde açılmayınca izleyiciler sosyal medyada 'Piyango arada kaynamaz umarım' diye senaristlere seslendi.

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TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'nın hazırlıkları daha sete çıkmadan durduruldu.

TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'nın hazırlıkları daha sete çıkmadan durduruldu.

Bozdağ Film imzalı Yörük Kızı'nda okuma ve kostüm provaları sürerken Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre ertesi gün için planlanan tüm çalışmalar iptal edildi. Kulislerden aktarılan bilgilere göre kararın arkasında, reklam krizinin ardından küçülen dizi bütçeleri var. Mina Demirtaş ile Onur Seyit Yaran'ın başrolünü paylaştığı dizinin yeni bütçeyle çekilip çekilmeyeceği kanalla yapılacak görüşmelerde netleşecek.

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Dizilerin maç gecelerinde yeni bölüm vermediği 2-8 Kasım haftasının en yüksek reytingli günü çarşamba oldu.

Dizilerin maç gecelerinde yeni bölüm vermediği 2-8 Kasım haftasının en yüksek reytingli günü çarşamba oldu.

4 Kasım Çarşamba akşamı yedi kanalın ana yayınları Total'de 33,87, AB'de 31,69, ABC1'de 35,64 reyting toplayarak üç listede de 30'u aşan tek gün oldu. Haftanın en çok izlenen yayını olan Galatasaray-Stuttgart maçı salı akşamı oynansa da Tuzlu Kahve, Anne Yarısı, Haysiyet ve Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm vermeyince gün ikinci sırada kaldı. Cumartesi ise Total'de 22,83 ile listenin en altında yer aldı.

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Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Mustafa'sı Mehmet Günsür, Topkapı Sarayı'nda çektiği ilk sahnesini anlattı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Mustafa'sı Mehmet Günsür, Topkapı Sarayı'nda çektiği ilk sahnesini anlattı.

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Mehmet Günsür, Şehzade Mustafa teklifini yıllar önce bir düğünde karşılaştığı senarist Meral Okay'dan aldığını anlattı. Okay'ın o gün kendisine 'Sana bir şey yazıyorum, çok acayip bir şey' dediğini aktaran Günsür, setteki ilk gününü de unutmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, ilk sahnesini Topkapı Sarayı'nda, Şehzade Mustafa'nın yaklaşık 500 yıl önce durduğu noktada yeniçerilerin önünde yemin ederek çekti.

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Tuzlu Kahve'de "Ünver" Cengiz Bozkurt'a getirilen tuzluk, Leyla ile Mecnun'daki Erdal Bakkal'ın final sırrını hatırlattı.

Tuzlu Kahve'de "Ünver" Cengiz Bozkurt'a getirilen tuzluk, Leyla ile Mecnun'daki Erdal Bakkal'ın final sırrını hatırlattı.

Star TV'de 10 Kasım akşamı ekrana gelen 10. bölümde Ceren Moray'ın canlandırdığı Aybüke, Ünver'e ona çok benzettiği bir tuzluk getirdi. Ünver'in ardından 'Gidip bakkal açacağım, mahalle bakkalı. Bıyık bırakacağım, simsiyah boyayacağım' demesi, göndermenin tesadüf olmadığını gösterdi. Senarist Burak Aksak'ın 2013'te anlattığı Leyla ile Mecnun final senaryosuna göre Cengiz Bozkurt'un canlandırdığı Erdal Bakkal aslında bir tuzluktu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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