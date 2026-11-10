Kızılcık Şerbeti'nin Sızan Senaryosundan Yörük Kızı Kararına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
10 Kasım Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
TRT 1, Evlilik Güzeldir'i yayından çıkarınca 9 Kasım akşamı Uzak Şehir ve Altı Üstü İstanbul üç listede de yükseldi.
Uzak Şehir, 72. bölümüyle Total'de 10,10 alarak yeni sezonda çift haneyi gören 3. dizi oldu.
Müge Anlı'da aranan engelli Rabia Nur Yiğit, kaybolduktan 9 gün sonra Denizli'de bulundu, iki şüpheli tutuklandı.
Yedi Numara'nın Recep'i Volkan Girgin, dizinin bugün neden yayınlanamayacağını açıkladı.
Hazal Subaşı'nın yeni dizisi Evlat'ta yönetmen Neslihan Yeşilyurt ayrıldı, yerine M. Çağatay Tosun geldi.
Çağla Şıkel, Atatürk'ü vefatının 88. yıl dönümünde canlı yayında gözleri dolarak andı.
Final kararlarının peş peşe geldiği sezonda Sevdan Bir Ateş ve Ömür Usta tutan yeni diziler arasına girdi.
"Kıvılcım" Evrim Alasya'nın paylaşımına düşen çekim planı, Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'in Emir'den hamile olduğunu ifşa etti.
Tuzlu Kahve'nin Candan'ı Şevval Sam, altınlarını kime bırakacağını açıkladı.
Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid, Kibrit soyadını aldı ve yeni ailesiyle stüdyoya geldi.
"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti finali için hayalindeki sahneyi anlattı.
4 dizinin yeni bölüm vermediği haftada Taşacak Bu Deniz'in özeti üst üste üçüncü kez zirvede yer aldı.
Ben Bilmem Eşim Bilir'e nişanlıyken katılan çift, boşandıktan sonra yeniden evleneceğini açıkladı.
5. sezona ulaşan diziler arasında Kızılcık Şerbeti, ABC1'de 5,93 ortalamayla Teşkilat, Gönül Dağı ve Kuruluş Osman'ın gerisinde kaldı.
"Ayşegül" Burçin Terzioğlu, Poyraz Karayel'in senaristinin kürtaj sahnesini yazmadan önce onayını istediğini anlattı.
Ömür Usta'nın başrolü Nurgül Yeşilçay, piyango çıksa ne yapacaklarını set ekibine sordu.
TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'nın hazırlıkları daha sete çıkmadan durduruldu.
Dizilerin maç gecelerinde yeni bölüm vermediği 2-8 Kasım haftasının en yüksek reytingli günü çarşamba oldu.
Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Mustafa'sı Mehmet Günsür, Topkapı Sarayı'nda çektiği ilk sahnesini anlattı.
Tuzlu Kahve'de "Ünver" Cengiz Bozkurt'a getirilen tuzluk, Leyla ile Mecnun'daki Erdal Bakkal'ın final sırrını hatırlattı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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