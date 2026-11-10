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Tuzlu Kahve'nin Candan'ı Şevval Sam, Altınlarını Kime Bırakacağını Açıkladı

Tuzlu Kahve'nin Candan'ı Şevval Sam, Altınlarını Kime Bırakacağını Açıkladı

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 16:51
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Tuzlu Kahve’de İpek Aydınoğlu’nu canlandıran Melis Fis, ekrandaki annesi Candan’a hayat veren Şevval Sam’la bir fit check videosu paylaştı. Şevval Sam videoda karakterinden hiç çıkmadı ve takılarını İpek’e bırakacağını söyledi. Ancak asıl güldüren, hemen ardından eklediği “Ama ben ölmeyeceğim o ayrı” cümlesi oldu.

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Melis Fis'in paylaştığı videoda Şevval Sam, Candan'ın tavırları ve konuşma tarzıyla kombinini anlattı.

Melis Fis'in paylaştığı videoda Şevval Sam, Candan'ın tavırları ve konuşma tarzıyla kombinini anlattı.

Tuzlu Kahve'nin İpek'i Melis Fis, dizideki annesi Candan'a hayat veren Şevval Sam'la çektiği TikTok videosuyla gündem oldu. 

Şevval Sam, karakterinin ağzından önce o günkü takılarını anlattı, ardından sözü İpek'in geleceğine getirdi. 

'Canım benim bugün Allah ne verdiyse taktım. Bunlar hep sana kalacak İpek'ciğim. Geleceğin garanti altına alınmış vaziyette. Ama ben ölmeyeceğim o ayrı.'

Melis Fis ile Şevval Sam'ın set arkası paylaşımları ilk kez dikkat çekmiyor. Genç oyuncu, ekim ayında TikTok hesabından yayınladığı ilk set vlogunda da ekrandaki annesine poz vermeyi öğretmişti. O videoda Şevval Sam'ın 'Ender' göndermesi kahkahaya boğmuştu.

Candan'ın altınları, dizinin başından bu yana en çok konuşulan ayrıntılardan biri.

Candan'ın altınları, dizinin başından bu yana en çok konuşulan ayrıntılardan biri.

Tavırları, şivesi ve kolundan eksik olmayan bilezikleriyle Candan, kısa sürede Tuzlu Kahve'nin en dikkat çeken karakterlerinden biri haline geldi. Şevval Sam daha önce yine karakteriyle çektiği bir videoda takipçilerinden gelen 'Bu kadar mı altının var?' sorusunu yanıtlamıştı. Geri kalan altınlarını altın hesabında sakladığını söylemişti.

Dizinin usta ismi Nevra Serezli de rol arkadaşına destek verirken Candan'ın bileziklerini anmadan geçmemişti. Star TV'de salı akşamları ekrana gelen Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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