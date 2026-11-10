Tuzlu Kahve'nin Candan'ı Şevval Sam, Altınlarını Kime Bırakacağını Açıkladı

Tavırları, şivesi ve kolundan eksik olmayan bilezikleriyle Candan, kısa sürede Tuzlu Kahve'nin en dikkat çeken karakterlerinden biri haline geldi. Şevval Sam daha önce yine karakteriyle çektiği bir videoda takipçilerinden gelen 'Bu kadar mı altının var?' sorusunu yanıtlamıştı. Geri kalan altınlarını altın hesabında sakladığını söylemişti.

Dizinin usta ismi Nevra Serezli de rol arkadaşına destek verirken Candan'ın bileziklerini anmadan geçmemişti. Star TV'de salı akşamları ekrana gelen Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak.