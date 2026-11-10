Tuzlu Kahve'nin Candan'ı Şevval Sam, Altınlarını Kime Bırakacağını Açıkladı
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Tuzlu Kahve’de İpek Aydınoğlu’nu canlandıran Melis Fis, ekrandaki annesi Candan’a hayat veren Şevval Sam’la bir fit check videosu paylaştı. Şevval Sam videoda karakterinden hiç çıkmadı ve takılarını İpek’e bırakacağını söyledi. Ancak asıl güldüren, hemen ardından eklediği “Ama ben ölmeyeceğim o ayrı” cümlesi oldu.
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Melis Fis'in paylaştığı videoda Şevval Sam, Candan'ın tavırları ve konuşma tarzıyla kombinini anlattı.
Candan'ın altınları, dizinin başından bu yana en çok konuşulan ayrıntılardan biri.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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