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TRT Dizisi İptal Edildi, Rakipleri Üç Listede de Yükseldi! 9 Kasım Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

TRT Dizisi İptal Edildi, Rakipleri Üç Listede de Yükseldi! 9 Kasım Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

yerli dizi Uzak Şehir Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 10:53
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Pazartesi akşamının reyting yarışı bu hafta eksik bir kadroyla koştu. Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında yaşanan patlamanın ardından TRT 1, Evlilik Güzeldir'in yeni bölümünü yayın akışından çıkarınca ekranda Kanal D ile ATV'nin iddialı dizileri baş başa kaldı. Zirvedeki isim değişmese de iki rakibin de aynı akşam TOTAL, AB ve ABC1 listelerinde birlikte puan toplaması dikkat çekti.a

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Evlilik Güzeldir, Aliağa'daki patlamanın ardından TRT 1'in yayın akışından çıkarılınca pazartesi akşamı iki diziye kaldı.

Evlilik Güzeldir, Aliağa'daki patlamanın ardından TRT 1'in yayın akışından çıkarılınca pazartesi akşamı iki diziye kaldı.

TRT 1'de 7 Eylül'de yayın hayatına başlayan Evlilik Güzeldir, Fikret Kuşkan'ın başrolünde Yusuf Çim, Cansu Savcı ve Uğur Akay gibi isimleri bir araya getiren aile hikâyesiyle pazartesi akşamlarının sabit yapımlarından biri olmuştu. Son haftalarda final iddialarıyla gündeme gelen dizi için Birsen Altuntaş 'Final durumu yok, devam ediyor şu an' yanıtını vermiş, kamera arkasında da Şafak Bal ve Serap Danış'ın ayrılmasıyla yönetmen koltuğuna Ece Erdek Koçoğlu ve Hatice Sağlam oturmuştu.

Geçen hafta ekrana gelen 9. bölümünde TOTAL'de 2,50, AB'de 3,19 ve ABC1'de 3,00 reyting alan dizi, AB'de son üç haftanın en yüksek rakamını görerek toparlanma sinyali vermişti. 9 Kasım Pazartesi öğle saatlerinde İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 16 işçinin hayatını kaybettiği patlama ise TRT 1'in yayın akışını değiştirdi ve dizinin o akşam yayınlanması planlanan yeni bölümü iptal edildi. Bölümün hangi tarihte ekrana geleceği henüz açıklanmadığı için pazartesi akşamının reyting yarışı bu kez yalnızca Kanal D ile ATV arasında geçti.

Uzak Şehir, 9 Kasım akşamı 10,10 reytingle çift haneyi görüp üç listede de zirvede kaldı.

Uzak Şehir, 9 Kasım akşamı 10,10 reytingle çift haneyi görüp üç listede de zirvede kaldı.

Kanal D'nin Midyat'ta geçen dizisi Uzak Şehir, 3. sezonunun 9. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi bu hafta da başardı. Dizi TOTAL'de yüzde 27,66 izlenme payıyla 10,10 reyting alarak geçen haftaki 9,31'in üzerine 0,79 puan ekledi ve çift haneli reytinge ulaştı.

AB'de 7,50 reyting ve yüzde 22,95 payla 0,78 puan, ABC1'de ise 9,25 reyting ve yüzde 24,45 payla 0,90 puan yükselen Uzak Şehir, üç listenin de birinci sırasına yerleşti. Derbi akşamında bile reytingini artıran dizinin son haftalardaki çıkışı sürerken aynı saatte yayınlanan ATV dizisi de bu akşam boş durmadı.

Altı Üstü İstanbul, AB'de bir haftada iki basamak tırmanarak üç listede de ikinciliğe yerleşti.

Altı Üstü İstanbul, AB'de bir haftada iki basamak tırmanarak üç listede de ikinciliğe yerleşti.

Uzak Şehir'in hemen arkasındaki sırayı bu hafta ATV'nin ilk sezonundaki dizisi Altı Üstü İstanbul kaptı. 20. bölümüyle ekrana gelen dizi, TOTAL'de yüzde 20,31 izlenme payıyla 7,43 reyting alarak geçen haftaya göre 0,47 puan yükseldi.

En belirgin sıçramayı 0,95 puanla AB listesinde yapan dizi, 4,53 reyting ve yüzde 13,85 payla geçen hafta dördüncü olduğu bu listede ikinci sıraya çıktı. ABC1'de de 0,67 puanlık artışla 6,69 reyting ve yüzde 17,66 paya ulaşan Altı Üstü İstanbul, böylece TOTAL, AB ve ABC1'in üçünde de ikinci oldu.

Yükselişe rağmen iki dizi arasındaki mesafe hâlâ büyük. AB'deki fark geçen haftaki 3,14 puandan 2,97 puana inse de Uzak Şehir, TOTAL'de rakibinin 2,67 puan önünde kaldı. Evlilik Güzeldir'in iptal edilen bölümü yayınlandığında pazartesi akşamı yeniden üç dizinin yarışına sahne olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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