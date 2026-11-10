TRT Dizisi İptal Edildi, Rakipleri Üç Listede de Yükseldi! 9 Kasım Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
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Pazartesi akşamının reyting yarışı bu hafta eksik bir kadroyla koştu. Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında yaşanan patlamanın ardından TRT 1, Evlilik Güzeldir'in yeni bölümünü yayın akışından çıkarınca ekranda Kanal D ile ATV'nin iddialı dizileri baş başa kaldı. Zirvedeki isim değişmese de iki rakibin de aynı akşam TOTAL, AB ve ABC1 listelerinde birlikte puan toplaması dikkat çekti.a
Evlilik Güzeldir, Aliağa'daki patlamanın ardından TRT 1'in yayın akışından çıkarılınca pazartesi akşamı iki diziye kaldı.
Uzak Şehir, 9 Kasım akşamı 10,10 reytingle çift haneyi görüp üç listede de zirvede kaldı.
Altı Üstü İstanbul, AB'de bir haftada iki basamak tırmanarak üç listede de ikinciliğe yerleşti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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