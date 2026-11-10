TRT Dizisi İptal Edildi, Rakipleri Üç Listede de Yükseldi! 9 Kasım Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

TRT 1'de 7 Eylül'de yayın hayatına başlayan Evlilik Güzeldir, Fikret Kuşkan'ın başrolünde Yusuf Çim, Cansu Savcı ve Uğur Akay gibi isimleri bir araya getiren aile hikâyesiyle pazartesi akşamlarının sabit yapımlarından biri olmuştu. Son haftalarda final iddialarıyla gündeme gelen dizi için Birsen Altuntaş 'Final durumu yok, devam ediyor şu an' yanıtını vermiş, kamera arkasında da Şafak Bal ve Serap Danış'ın ayrılmasıyla yönetmen koltuğuna Ece Erdek Koçoğlu ve Hatice Sağlam oturmuştu.

Geçen hafta ekrana gelen 9. bölümünde TOTAL'de 2,50, AB'de 3,19 ve ABC1'de 3,00 reyting alan dizi, AB'de son üç haftanın en yüksek rakamını görerek toparlanma sinyali vermişti. 9 Kasım Pazartesi öğle saatlerinde İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 16 işçinin hayatını kaybettiği patlama ise TRT 1'in yayın akışını değiştirdi ve dizinin o akşam yayınlanması planlanan yeni bölümü iptal edildi. Bölümün hangi tarihte ekrana geleceği henüz açıklanmadığı için pazartesi akşamının reyting yarışı bu kez yalnızca Kanal D ile ATV arasında geçti.