500 Yıl Sonra Aynı Noktada: Mehmet Günsür, Topkapı Sarayı'ndaki İlk Sahnesini Anlattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Mustafa’sı Mehmet Günsür, Fatih Altaylı’nın Pazar Sohbeti’nde rolü nasıl aldığını anlattı. Günsür’e göre senarist Meral Okay, ortak bir arkadaşlarının düğününde ona “Sana çok acayip bir şey yazıyorum” demiş. Oyuncu, Topkapı Sarayı’nda çektiği ilk sahnede Şehzade Mustafa’nın 500 yıl önce durduğu noktada yeniçerilerin önünde yemin ettiğini de anlattı.
KAYNAK: Fatih Altaylı/ YouTube
Mehmet Günsür, Muhteşem Yüzyıl'daki Şehzade Mustafa teklifini nasıl aldığını açıkladı.
Mehmet Günsür, ilk sahnesini Şehzade Mustafa'nın 500 yıl önce durduğu noktada, yeniçerilerin önünde yemin ederek çekti.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın