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500 Yıl Sonra Aynı Noktada: Mehmet Günsür, Topkapı Sarayı'ndaki İlk Sahnesini Anlattı

500 Yıl Sonra Aynı Noktada: Mehmet Günsür, Topkapı Sarayı'ndaki İlk Sahnesini Anlattı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 22:51
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Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Mustafa’sı Mehmet Günsür, Fatih Altaylı’nın Pazar Sohbeti’nde rolü nasıl aldığını anlattı. Günsür’e göre senarist Meral Okay, ortak bir arkadaşlarının düğününde ona “Sana çok acayip bir şey yazıyorum” demiş. Oyuncu, Topkapı Sarayı’nda çektiği ilk sahnede Şehzade Mustafa’nın 500 yıl önce durduğu noktada yeniçerilerin önünde yemin ettiğini de anlattı.

KAYNAK: Fatih Altaylı/ YouTube

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Mehmet Günsür, Muhteşem Yüzyıl'daki Şehzade Mustafa teklifini nasıl aldığını açıkladı.

Mehmet Günsür, Muhteşem Yüzyıl'daki Şehzade Mustafa teklifini nasıl aldığını açıkladı.

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl'da Mehmet Günsür, Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük oğlu Şehzade Mustafa'yı canlandırmıştı. Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Mehmet Günsür, sohbetin bir bölümünde dizinin senaristi Meral Okay'ı andı. Okay'ı 'olağanüstü' ve 'çok muhterem bir kadın' olarak tanımladı.

Günsür'ün anlattığına göre ikili yıllar önce ortak bir arkadaşlarının düğününde karşılaştı. Meral Okay o gün oyuncuya 'Sana bir şey yazıyorum, çok acayip bir şey' dedi.

Üstelik Günsür'e göre bu karar o düğünde verilmiş değildi. Oyuncu, 'Onun aklında ben zaten hep varmışım' sözleriyle Okay'ın kendisini bu rol için çoktan düşündüğünü aktardı.

Sonrasında teklif gerçekten geldi. Günsür, Şehzade Mustafa için 'Her oyuncuya nasip olmayacak bir karakter' dedi.

Meral Okay, Nisan 2012'de hayatını kaybetmişti. Usta senaristin yarattığı Şehzade Mustafa, bugün hâlâ Muhteşem Yüzyıl'ın en çok konuşulan karakterleri arasında yer alıyor.

Mehmet Günsür, ilk sahnesini Şehzade Mustafa'nın 500 yıl önce durduğu noktada, yeniçerilerin önünde yemin ederek çekti.

Mehmet Günsür, ilk sahnesini Şehzade Mustafa'nın 500 yıl önce durduğu noktada, yeniçerilerin önünde yemin ederek çekti.

Oyuncu, setteki ilk gününü de unutamadığı anlar arasında saydı. Günsür'ün ilk sahnesi Topkapı Sarayı'nda çekildi.

Günsür, o sahnede Şehzade Mustafa'nın yaklaşık 500 yıl önce durduğu noktada durduğunu anlattı. Oyuncunun aktardığına göre, sarayın kadınlarının durduğu kuleye bakarak Yeniçerilerin önünde yemin etti.

'Çok acayip şeyler yaşadık tabii' diyen Günsür'ün sözleri, tarihin gerçekten yaşandığı bir mekânda kamera karşısına geçmenin onun için ayrı bir anlam taşıdığını gösterdi.

Kanuni Sultan Süleyman ile Mahidevran Sultan'ın oğlu Şehzade Mustafa, 1553'te babasının emriyle idam edilmişti. Bu yüzden dizide karakterin akıbeti baştan belliydi.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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