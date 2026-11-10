500 Yıl Sonra Aynı Noktada: Mehmet Günsür, Topkapı Sarayı'ndaki İlk Sahnesini Anlattı

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl'da Mehmet Günsür, Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük oğlu Şehzade Mustafa'yı canlandırmıştı. Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Mehmet Günsür, sohbetin bir bölümünde dizinin senaristi Meral Okay'ı andı. Okay'ı 'olağanüstü' ve 'çok muhterem bir kadın' olarak tanımladı.

Günsür'ün anlattığına göre ikili yıllar önce ortak bir arkadaşlarının düğününde karşılaştı. Meral Okay o gün oyuncuya 'Sana bir şey yazıyorum, çok acayip bir şey' dedi.

Üstelik Günsür'e göre bu karar o düğünde verilmiş değildi. Oyuncu, 'Onun aklında ben zaten hep varmışım' sözleriyle Okay'ın kendisini bu rol için çoktan düşündüğünü aktardı.

Sonrasında teklif gerçekten geldi. Günsür, Şehzade Mustafa için 'Her oyuncuya nasip olmayacak bir karakter' dedi.

Meral Okay, Nisan 2012'de hayatını kaybetmişti. Usta senaristin yarattığı Şehzade Mustafa, bugün hâlâ Muhteşem Yüzyıl'ın en çok konuşulan karakterleri arasında yer alıyor.