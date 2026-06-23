Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'in Muhteşem Yüzyıl'daki Deneme Çekimi Ortaya Çıktı
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Türk televizyon efsaneleri arasında yer alan dönem dizisi Muhteşem Yüzyıl'ın kamera arkası görüntüsü yıllar sonra yeniden gündemde. Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'in dizi öncesinde gerçekleştirdiği deneme çekimi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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2011'de yayınlanan efsane dönem dizisi Muhteşem Yüzyıl, yıllar sonra ortaya çıkan deneme çekimiyle gündemde.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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