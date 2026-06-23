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Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'in Muhteşem Yüzyıl'daki Deneme Çekimi Ortaya Çıktı

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'in Muhteşem Yüzyıl'daki Deneme Çekimi Ortaya Çıktı

Muhteşem Yüzyıl
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.06.2026 - 13:23
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Türk televizyon efsaneleri arasında yer alan dönem dizisi Muhteşem Yüzyıl'ın kamera arkası görüntüsü yıllar sonra yeniden gündemde. Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'in dizi öncesinde gerçekleştirdiği deneme çekimi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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2011'de yayınlanan efsane dönem dizisi Muhteşem Yüzyıl, yıllar sonra ortaya çıkan deneme çekimiyle gündemde.

2011'de yayınlanan efsane dönem dizisi Muhteşem Yüzyıl, yıllar sonra ortaya çıkan deneme çekimiyle gündemde.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman'a hayat veren Meryem Uzerli ile Halit Ergenç'in yıllar önceki deneme çekimi görüntüleri yeniden gündeme geldi. Dizinin Ocak 2011'deki yayınından önce, Ekim 2010'da gerçekleştirilen prova çekimlerine ait görüntüler sosyal medyada ortaya çıktı. Aradan geçen 16 yıla rağmen büyük ilgi gören görüntüler, ikilinin karakterlerine hazırlık sürecini gözler önüne serdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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