Yedi Numara'nın Recep'i, Dizinin Bugün Neden Yayınlanamayacağını Açıkladı!
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TRT 1'de 2000-2003 yılları arasında yayınlanan ve tekrarlarıyla kuşaklar boyu izlenen Yedi Numara, yıllar sonra yeniden konuşuluyor. Dizide cimri Recep'e hayat veren Volkan Girgin, konuk olduğu AA Podcast programında bugünün televizyon dünyasına dair dikkat çeken yorumlar yaptı. Girgin'in sevilen dizi hakkında verdiği kısa ama net cevap, aradan günler geçmesine rağmen sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başladı.
Kaynak: TGRT Haber
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Yedi Numara'nın Recep'i Volkan Girgin, dizide hem başrolde oynadı hem de senaryoyu yazan ekipte yer aldı.
Volkan Girgin, Yedi Numara bugün yayınlansa ne olacağı sorusunu tek kelimeyle yanıtladı.
Volkan Girgin, Yedi Numara ile bugünün dizileri arasındaki farkı "leşini getir" sözleriyle anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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