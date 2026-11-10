Yedi Numara'nın Recep'i, Dizinin Bugün Neden Yayınlanamayacağını Açıkladı!

Reyting baskısının ötesinde Girgin'in asıl üzerinde durduğu konu, iki dönemin dizilerinin anlattığı dünyanın ne kadar değiştiği oldu. Oyuncuya göre Yedi Numara'da her şey siyah ya da beyaz değildi; karakterler hayatın tam içindeydi, para sıkıntısı çekiyor, doğruyu arıyor ve bir mesele çıktığında oturup insanca konuşmaya çalışıyorlardı. Bugünün ekranındaki sert hikâyelere gönderme yapan Girgin, 'Kimse kimseye, 'Bana onun leşini getir!' falan demiyor' diyerek iki dönem arasındaki farkı tek cümlede özetledi. Haziran 2002'deki ilk vedasının ardından izleyicinin yoğun isteğiyle geri dönen ve 23 Haziran 2003'te 92. bölümüyle final yapan dizi, Türk televizyonunda en çok tekrarı yayınlanan yapımlardan biri olarak gösteriliyor.