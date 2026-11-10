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Yedi Numara'nın Recep'i, Dizinin Bugün Neden Yayınlanamayacağını Açıkladı!

Yedi Numara'nın Recep'i, Dizinin Bugün Neden Yayınlanamayacağını Açıkladı!

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 12:44
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TRT 1'de 2000-2003 yılları arasında yayınlanan ve tekrarlarıyla kuşaklar boyu izlenen Yedi Numara, yıllar sonra yeniden konuşuluyor. Dizide cimri Recep'e hayat veren Volkan Girgin, konuk olduğu AA Podcast programında bugünün televizyon dünyasına dair dikkat çeken yorumlar yaptı. Girgin'in sevilen dizi hakkında verdiği kısa ama net cevap, aradan günler geçmesine rağmen sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başladı.

Kaynak: TGRT Haber

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yedi Numara'nın Recep'i Volkan Girgin, dizide hem başrolde oynadı hem de senaryoyu yazan ekipte yer aldı.

Yedi Numara'nın Recep'i Volkan Girgin, dizide hem başrolde oynadı hem de senaryoyu yazan ekipte yer aldı.

Yedi Numara, 9 Ekim 2000'de TRT 1'de başladığında İstanbul'da aynı üniversitede okuyan dört kız arkadaşın Vahit'in evini kiralamasıyla açılan hikâyesi kısa sürede evlerin vazgeçilmezi haline geldi. Köyden okumak için gelen iki kuzen, Recep ile Haydar, evin alt katına yerleşince ortaya çıkan karmaşa da dizinin en sevilen sahnelerinin kaynağı oldu. Volkan Girgin bu kadroda yalnızca cimri Recep Ballıoğlu'nu canlandırmakla kalmadı, Oya Yüce'nin hayata geçirdiği dizinin senaryo ekibinde de yer aldı. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği okuyan ama bölümünün adını bir türlü doğru söyleyemeyen Recep, 'Müsrifliğin lüzumu yok' repliğiyle bugün bile akıllarda.

Volkan Girgin, Yedi Numara bugün yayınlansa ne olacağı sorusunu tek kelimeyle yanıtladı.

Volkan Girgin, Yedi Numara bugün yayınlansa ne olacağı sorusunu tek kelimeyle yanıtladı.

Recep'in tutumlu dünyası yıllar sonra hâlâ konuşulurken Girgin, AA muhabiri Ümmühan Atak'ın sorularını yanıtladığı programda dizinin bugün ekrana gelseydi nasıl karşılanacağına dair soruyu cevapladı. Ünlü oyuncunun ilk sözü 'Yayınlanamazdı. Zaten komedi türü ortadan kalktı' oldu. Komedinin ekrandan çekilmesinde dizilerin yurt dışına satılmasının da payı olduğunu düşünen Girgin, bugünkü düzeni 'Bir reyting sistemi var ve reyting alamayan her iş ilk bölümde bile kalkabiliyor' sözleriyle anlattı. Ekrandaki hikâyelerin ancak reyting aldıkları sürece yayında kalabildiğini hatırlatan oyuncuya göre Yedi Numara, bugün izleyiciye sunulan bu hikâyelerden çok uzak bir yerde duruyor.

Volkan Girgin, Yedi Numara ile bugünün dizileri arasındaki farkı "leşini getir" sözleriyle anlattı.

Volkan Girgin, Yedi Numara ile bugünün dizileri arasındaki farkı "leşini getir" sözleriyle anlattı.

Reyting baskısının ötesinde Girgin'in asıl üzerinde durduğu konu, iki dönemin dizilerinin anlattığı dünyanın ne kadar değiştiği oldu. Oyuncuya göre Yedi Numara'da her şey siyah ya da beyaz değildi; karakterler hayatın tam içindeydi, para sıkıntısı çekiyor, doğruyu arıyor ve bir mesele çıktığında oturup insanca konuşmaya çalışıyorlardı. Bugünün ekranındaki sert hikâyelere gönderme yapan Girgin, 'Kimse kimseye, 'Bana onun leşini getir!' falan demiyor' diyerek iki dönem arasındaki farkı tek cümlede özetledi. Haziran 2002'deki ilk vedasının ardından izleyicinin yoğun isteğiyle geri dönen ve 23 Haziran 2003'te 92. bölümüyle final yapan dizi, Türk televizyonunda en çok tekrarı yayınlanan yapımlardan biri olarak gösteriliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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