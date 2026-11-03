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Vedası Bile İzlenmedi: Son 5 Yılda Final Bölümünde En Düşük Reytingi Alan Dizi Hangisi Oldu?

Vedası Bile İzlenmedi: Son 5 Yılda Final Bölümünde En Düşük Reytingi Alan Dizi Hangisi Oldu?

yerli dizi Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 15:04
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NOW'un Sevdam Karadeniz'i dün akşam 4. bölümüyle ekrana veda etti, final bölümü ise Total'de 0,91'de kalarak günün ilk 30'una bile giremedi. Bu tablo, son 5 yılda veda bölümünü en az izleyiciyle tamamlayan yerli dizileri yeniden akıllara getirdi. TİAK verilerine göre listede Sevdam Karadeniz'den çok daha dipte kalan, finali Total'de 0,63'e kadar inen yapımlar da var.

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Final bölümlerinin Total ortalaması 0,78'de kalırken reklamverenin baktığı AB grubunda tablo çok daha sert.

Final bölümlerinin Total ortalaması 0,78'de kalırken reklamverenin baktığı AB grubunda tablo çok daha sert.

Listeye giren 14 dizinin final bölümleri Total'de ortalama 0,78 reyting aldı. Kanalların reklam fiyatlarını belirlerken asıl baktığı AB grubunda ise rakamlar daha da aşağıda; AB verisi açıklanan 11 dizinin final ortalaması 0,59'da kaldı ve bu dizilerin 8'i 0,60'ın altını gördü.

Total tüm izleyiciyi ölçerken AB, 20 yaş üstü ve sosyoekonomik düzeyi en yüksek kesimi gösteriyor. Bu yüzden Total'de idare eder görünen bir veda bölümü AB'de dibe vurduğunda, kanal için doğrudan reklam kaybı anlamına geliyor. Diziler Total reytingine göre yüksekten düşüğe sıralandı, her birinin AB rakamı da yanında yer alıyor.

Sevdam Karadeniz, dün akşamki finalinde Total'de 0,91 alarak günün 34. sırasında kaldı.

Sevdam Karadeniz, dün akşamki finalinde Total'de 0,91 alarak günün 34. sırasında kaldı.

12 Ekim'de Total'de 2,11 ile ekrana gelen NOW dizisi, ikinci bölümünün ardından final kararıyla sarsıldı ve hikâyesini yalnızca 4 bölümde kapattı. Veda bölümü AB'de 0,54, ABC1'de 0,88 aldı; dizinin AB'deki kaybı ise ilk bölüme göre yüzde 72'yi buldu.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un Ada Masalı, 25. bölümdeki finalinde Total'de 0,90'da kaldı.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un Ada Masalı, 25. bölümdeki finalinde Total'de 0,90'da kaldı.

Star TV'de 2021 yazında başlayan Ada Masalı, kış sezonuna kadar ekranda kalmayı başardı ama finale yaklaşırken izleyicisini koruyamadı. 11 Aralık 2021'de yayınlanan veda bölümü Total'de 0,90 aldı ve dizi 25 bölümlük serüvenini 1 reytingin altında noktaladı.

ATV'nin Yıldızlar Bana Uzak'ı yalnızca 4 bölüm sürdü, finalde Total'de 0,88'i gördü.

ATV'nin Yıldızlar Bana Uzak'ı yalnızca 4 bölüm sürdü, finalde Total'de 0,88'i gördü.

Aralık 2023'te başlayan dizi, aynı sezon Altın Kafes'le birlikte ATV'nin erken bitirdiği yapımlardan biri oldu. 21 Ocak 2024'teki final bölümü Total'de 0,88, ABC1'de 0,63 aldı; dizinin AB rakamı ise o gün açıklanan listede yer almadı.

Akın Akınözü'nün Aşk ve Taht'ı 7 Ekim'deki finalinde Total'de 0,85'e geriledi.

Akın Akınözü'nün Aşk ve Taht'ı 7 Ekim'deki finalinde Total'de 0,85'e geriledi.

Eylül 2026'da Total'de 2,49 ile iddialı bir başlangıç yapan ATV dizisi, 5 bölüm sonra ekrana veda etti ve final bölümünde AB'de 0,57, ABC1'de 0,77 aldı. Akın Akınözü'nün adı listede bir kez daha geçiyor, çünkü oyuncunun başrolünü üstlendiği Tuzak da veda bölümünde 1 reytingin altında kalmıştı.

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Osman Sınav'ın yapımcısı olduğu Kör Nokta, 4 bölümlük serüvenini Total'de 0,82 ile bitirdi.

Osman Sınav'ın yapımcısı olduğu Kör Nokta, 4 bölümlük serüvenini Total'de 0,82 ile bitirdi.

İsmail Ege Şaşmaz ile Rabia Soytürk'ün başrolleri paylaştığı ATV dizisi, Eylül 2024'te başladıktan kısa süre sonra final kararıyla karşılaştı. 12 Ekim 2024'te yayınlanan son bölüm AB'de 0,59, ABC1'de 0,78'de kaldı.

Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın Tuzak'ı 26 bölüm sürdü ama finalde Total'de 0,80'e indi.

Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın Tuzak'ı 26 bölüm sürdü ama finalde Total'de 0,80'e indi.

TV8'in iddialı projelerinden biri olarak ekrana gelen Tuzak, düşük reytinglere rağmen kanalın desteğiyle uzun süre yayında kalan diziler arasında yer aldı. 28 Nisan 2023'teki final bölümü ise Total'de 0,80, AB'de 0,57, ABC1'de 0,91 alarak bu listeye girdi.

TRT 1'in Kül Masalı, 10. bölümdeki finalinde AB'de Total'den daha yüksek reyting aldı.

TRT 1'in Kül Masalı, 10. bölümdeki finalinde AB'de Total'den daha yüksek reyting aldı.

TRT 1'de 10 bölüm ekranda kalan dizi, 2 Mayıs 2024'teki veda bölümünde Total'de 0,80 ile listeye girdi. AB'de ise 0,86 alarak reklamverenin asıl takip ettiği grupta Total'deki tablodan daha iyi bir finale imza attı, ABC1'de ise 0,64'te kaldı.

Star TV'nin Gecenin Ucunda'sı 26 bölümün ardından finalde AB'de 0,49'a düştü.

Star TV'nin Gecenin Ucunda'sı 26 bölümün ardından finalde AB'de 0,49'a düştü.

26 bölüm boyunca ekranda kalan Gecenin Ucunda, 25 Nisan 2023'te yayınlanan final bölümünde Total'de 0,78 aldı. Kanal ve yapım şirketi final kararıyla ilgili bir açıklama yapmasa da veda bölümünün AB'de 0,49, ABC1'de 0,71'de kalması dizinin izleyicisini sona kadar taşıyamadığını gösterdi.

ATV'nin Altın Kafes'i 24 Aralık 2023'teki finalinde Total'de 0,75'e geriledi.

ATV'nin Altın Kafes'i 24 Aralık 2023'teki finalinde Total'de 0,75'e geriledi.

Aralık 2023'te başlayan dizi yalnızca 4 bölüm ekranda kalabildi. Veda bölümü ABC1'de 0,61 aldı, AB rakamı ise o günün listesinde yer almadı.

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Ulaş Tuna Astepe'li Hayat Bugün, 7 Aralık 2022'deki veda bölümünde AB'de 0,48'e indi.

Ulaş Tuna Astepe'li Hayat Bugün, 7 Aralık 2022'deki veda bölümünde AB'de 0,48'e indi.

Amerikan dizisi New Amsterdam'dan uyarlanan Show TV yapımı, hastane koridorlarında geçen hikâyesiyle izleyiciyi ekrana bağlayamadı ve 8. bölümde final yaptı. Veda bölümü Total'de 0,74, ABC1'de 0,91 aldı; AB'deki 0,48 ise bu sıralamadaki dizilerin en düşük AB rakamı oldu.

TV8'in Aşka Düşman'ı 4. bölümde ekrandan kalktı, finalde Total'de 0,71'de kaldı.

TV8'in Aşka Düşman'ı 4. bölümde ekrandan kalktı, finalde Total'de 0,71'de kaldı.

İlk olarak Kendi Düşen Ağlamaz adıyla duyurulan dizi, Ocak 2024'te yayına girdikten yalnızca birkaç hafta sonra final kararıyla karşılaştı. 26 Ocak 2024'teki veda bölümü AB'de 0,52, ABC1'de 0,83 aldı.

TV8'in Sıfırıncı Gün'ü 6 bölüm sürdü, finalde Total'de 0,69'u gördü.

TV8'in Sıfırıncı Gün'ü 6 bölüm sürdü, finalde Total'de 0,69'u gördü.

Aralık 2022'de başlayan dizi, 24 Şubat 2023'teki final bölümünde AB'de 0,50'de kaldı. ABC1'de tam 1,00 alması ise diziyi bu listedeki pek çok yapımdan ayırdı.

FOX'un Ruhun Duymaz'ı 23 Eylül 2023'teki veda bölümünde Total'de 0,65'e kadar düştü.

FOX'un Ruhun Duymaz'ı 23 Eylül 2023'teki veda bölümünde Total'de 0,65'e kadar düştü.

Bugün NOW adıyla yayın yapan FOX'ta 2023 yazında başlayan dizi, 9 bölüm ekranda kalabildi. Final bölümü AB'de 0,64, ABC1'de 0,64 alarak üç kategoride de neredeyse aynı seviyede kaldı ve listenin sondan ikinci sırasına yerleşti.

Listenin en dibinde TRT 1'in Mükemmel Eşleşme'si var, final bölümü Total'de 0,63 aldı.

Listenin en dibinde TRT 1'in Mükemmel Eşleşme'si var, final bölümü Total'de 0,63 aldı.

16 Temmuz 2022'de TRT 1'de başlayan Mükemmel Eşleşme, 13 bölümün ardından 12 Ekim 2022'de ekrana veda etti. Final bölümü AB'de 0,72, ABC1'de 0,73 aldı; Total'deki 0,63 ise bu listedeki en düşük final reytingi oldu.

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Kara ve Başım Belada'nın finalleri ise Total'de ilk 100'e bile giremedi.

Kara ve Başım Belada'nın finalleri ise Total'de ilk 100'e bile giremedi.

Sıralamaya alınmayan iki dizi aslında tablonun en karanlık köşesinde duruyor. İlker Kaleli ile Öykü Karayel'in başrolündeki Show TV dizisi Kara, 1 Şubat 2024'teki 5. bölümüyle final yaptığında AB'de 0,35, ABC1'de 0,40 aldı, Total'de ise ilk 100'e giremediği için rakamı açıklanmadı. ATV'nin Başım Belada'sı da 2 Nisan 2023'teki 5. bölümünde aynı akibeti yaşadı ve veda bölümü Total listesinde hiç görünmedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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