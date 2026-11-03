Vedası Bile İzlenmedi: Son 5 Yılda Final Bölümünde En Düşük Reytingi Alan Dizi Hangisi Oldu?
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NOW'un Sevdam Karadeniz'i dün akşam 4. bölümüyle ekrana veda etti, final bölümü ise Total'de 0,91'de kalarak günün ilk 30'una bile giremedi. Bu tablo, son 5 yılda veda bölümünü en az izleyiciyle tamamlayan yerli dizileri yeniden akıllara getirdi. TİAK verilerine göre listede Sevdam Karadeniz'den çok daha dipte kalan, finali Total'de 0,63'e kadar inen yapımlar da var.
Final bölümlerinin Total ortalaması 0,78'de kalırken reklamverenin baktığı AB grubunda tablo çok daha sert.
Sevdam Karadeniz, dün akşamki finalinde Total'de 0,91 alarak günün 34. sırasında kaldı.
Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un Ada Masalı, 25. bölümdeki finalinde Total'de 0,90'da kaldı.
ATV'nin Yıldızlar Bana Uzak'ı yalnızca 4 bölüm sürdü, finalde Total'de 0,88'i gördü.
Akın Akınözü'nün Aşk ve Taht'ı 7 Ekim'deki finalinde Total'de 0,85'e geriledi.
Osman Sınav'ın yapımcısı olduğu Kör Nokta, 4 bölümlük serüvenini Total'de 0,82 ile bitirdi.
Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın Tuzak'ı 26 bölüm sürdü ama finalde Total'de 0,80'e indi.
TRT 1'in Kül Masalı, 10. bölümdeki finalinde AB'de Total'den daha yüksek reyting aldı.
Star TV'nin Gecenin Ucunda'sı 26 bölümün ardından finalde AB'de 0,49'a düştü.
ATV'nin Altın Kafes'i 24 Aralık 2023'teki finalinde Total'de 0,75'e geriledi.
Ulaş Tuna Astepe'li Hayat Bugün, 7 Aralık 2022'deki veda bölümünde AB'de 0,48'e indi.
TV8'in Aşka Düşman'ı 4. bölümde ekrandan kalktı, finalde Total'de 0,71'de kaldı.
TV8'in Sıfırıncı Gün'ü 6 bölüm sürdü, finalde Total'de 0,69'u gördü.
FOX'un Ruhun Duymaz'ı 23 Eylül 2023'teki veda bölümünde Total'de 0,65'e kadar düştü.
Listenin en dibinde TRT 1'in Mükemmel Eşleşme'si var, final bölümü Total'de 0,63 aldı.
Kara ve Başım Belada'nın finalleri ise Total'de ilk 100'e bile giremedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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