Vedası Bile İzlenmedi: Son 5 Yılda Final Bölümünde En Düşük Reytingi Alan Dizi Hangisi Oldu?

Listeye giren 14 dizinin final bölümleri Total'de ortalama 0,78 reyting aldı. Kanalların reklam fiyatlarını belirlerken asıl baktığı AB grubunda ise rakamlar daha da aşağıda; AB verisi açıklanan 11 dizinin final ortalaması 0,59'da kaldı ve bu dizilerin 8'i 0,60'ın altını gördü.

Total tüm izleyiciyi ölçerken AB, 20 yaş üstü ve sosyoekonomik düzeyi en yüksek kesimi gösteriyor. Bu yüzden Total'de idare eder görünen bir veda bölümü AB'de dibe vurduğunda, kanal için doğrudan reklam kaybı anlamına geliyor. Diziler Total reytingine göre yüksekten düşüğe sıralandı, her birinin AB rakamı da yanında yer alıyor.