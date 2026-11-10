"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti Finali İçin Hayalindeki Sahneyi Anlattı

Karakoç'un anlattıkları yalnızca bir hikâye önerisiyle sınırlı kalmadı. Oyuncu, uzun süredir kafasında canlandırdığı bir veda sahnesi olduğunu da itiraf etti: 'Mesela benim hayalimde hep ne vardı biliyor musun? Final diyelim. Kızılcık Şerbeti final veriyor.'

Karakoç'a göre bu sahne, kendi içinde Nursema'yla vedalaştığı an olacak. Hayalindeki finalde şirketin önünde bir araba duruyor, Nursema arabadan inip şirkete çıkıyor ve toplantı odasına giriyor.

Odadaki manzara ise sahnenin asıl mesajı: 'Tamamen kadınlardan oluşan bir masa. Kadınlar Çağı.' Oyuncu, bu sahneyi ne kadar istediğini 'Onu o kadar çok isterdim ki' sözleriyle anlattı. Ancak Karakoç'un sözleri bir senaryo planı değil, oyuncunun karakteri için kurduğu kişisel bir hayal.