"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti Finali İçin Hayalindeki Sahneyi Anlattı
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Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen Ceren Karakoç, Nursema için hayal ettiği final sahnesini Oksijen TV'de anlattı. Oyuncu, karakterinin Amerika'da aldığı eğitimi kullanıp şirkete girmesini ve fark yaratmasını istediğini söyledi. Karakoç'un hayalindeki vedada Nursema arabadan inip toplantı odasına giriyor, onu tamamen kadınlardan oluşan bir masa bekliyor.
KAYNAK: Oksijen TV
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Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti finalinde Nursema için hayal ettiği sonu itiraf etti.
Karakoç'un hayalindeki final sahnesinde Nursema arabadan iniyor, toplantı odasında onu tamamen kadınlardan oluşan bir masa bekliyor.
"Mutlu son" isteyen Ceren Karakoç'un hayalindeki Nursema, çilesinin karşılığını alan güçlü bir kadın.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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