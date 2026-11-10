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"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti Finali İçin Hayalindeki Sahneyi Anlattı

"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti Finali İçin Hayalindeki Sahneyi Anlattı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 17:34
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Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen Ceren Karakoç, Nursema için hayal ettiği final sahnesini Oksijen TV'de anlattı. Oyuncu, karakterinin Amerika'da aldığı eğitimi kullanıp şirkete girmesini ve fark yaratmasını istediğini söyledi. Karakoç'un hayalindeki vedada Nursema arabadan inip toplantı odasına giriyor, onu tamamen kadınlardan oluşan bir masa bekliyor.

KAYNAK: Oksijen TV

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Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti finalinde Nursema için hayal ettiği sonu itiraf etti.

Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti finalinde Nursema için hayal ettiği sonu itiraf etti.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ağustosta kadrodan çıkarılan Ceren Karakoç, ekim ayında sete dönmüştü. Ölü sanılan Nursema'nın ailesine kavuştuğu 145. bölüm, diziye 5. sezonun en yüksek reytingini getirdi.

Dönüşün ardından Oksijen TV'ye konuşan Karakoç'a bu kez Nursema'nın geleceği soruldu. Oyuncu, karakterinin yeni dönemde iş hayatına adım atmasını istediğini açıkça söyledi: 'Ben şu şirkete girmesini mesela çok istiyorum.'

Karakoç, dizinin başında Nursema'nın Amerika'da okuduğunun söylendiğini de hatırlattı. Oyuncuya göre Nursema'nın 'Ben de geleyim, ben de size destek olayım' diyerek şirkette fark yaratması, karakter için anlamlı bir adım olur.

Karakoç'un hayalindeki final sahnesinde Nursema arabadan iniyor, toplantı odasında onu tamamen kadınlardan oluşan bir masa bekliyor.

Karakoç'un hayalindeki final sahnesinde Nursema arabadan iniyor, toplantı odasında onu tamamen kadınlardan oluşan bir masa bekliyor.

Karakoç'un anlattıkları yalnızca bir hikâye önerisiyle sınırlı kalmadı. Oyuncu, uzun süredir kafasında canlandırdığı bir veda sahnesi olduğunu da itiraf etti: 'Mesela benim hayalimde hep ne vardı biliyor musun? Final diyelim. Kızılcık Şerbeti final veriyor.'

Karakoç'a göre bu sahne, kendi içinde Nursema'yla vedalaştığı an olacak. Hayalindeki finalde şirketin önünde bir araba duruyor, Nursema arabadan inip şirkete çıkıyor ve toplantı odasına giriyor.

Odadaki manzara ise sahnenin asıl mesajı: 'Tamamen kadınlardan oluşan bir masa. Kadınlar Çağı.' Oyuncu, bu sahneyi ne kadar istediğini 'Onu o kadar çok isterdim ki' sözleriyle anlattı. Ancak Karakoç'un sözleri bir senaryo planı değil, oyuncunun karakteri için kurduğu kişisel bir hayal.

"Mutlu son" isteyen Ceren Karakoç'un hayalindeki Nursema, çilesinin karşılığını alan güçlü bir kadın.

"Mutlu son" isteyen Ceren Karakoç'un hayalindeki Nursema, çilesinin karşılığını alan güçlü bir kadın.

Karakoç, Nursema'nın sonuna dair beklentisini ilk kez dile getirmiyor. Oyuncu, diziden çıkarıldığı dönemde Ayşe Arman'a verdiği röportajda da karakteri için 'mutlu son' hayal ettiğini söylemişti. O dönem Nursema'nın kendi ayakları üzerinde duran başarılı bir kadın olarak veda etmesini istediğini, yıllarca çektiği çilenin karşılığını alması gerektiğini anlatmıştı.

Nursema'nın geri dönüşüyle bu hayal bu kez somut bir sahneye dönüştü. Peş peşe evlilikleri ve zamanla kendi sesini bulan hikâyesiyle dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri olan Nursema, Karakoç'un gözünde artık bir şirketin toplantı masasında yer alacak kadar güçlü.

Öte yandan Karakoç, aynı röportajda Sevtap dışında diziye dönen bir isim olmadığını, Doğa'nın da dönmeyeceğini söylemişti. Seyirci ise Nursema'nın yeni dönemde nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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