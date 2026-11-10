Ben Bilmem Eşim Bilir'e Nişanlıyken Katılan Çift, Boşandıktan Sonra Yeniden Evleniyor
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İlker Ayrık’ın programına seyirci olarak katılan bir çift, yıllar önce nişanlıyken Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştıklarını anlattı. Yarışmanın ilk katılımcılarından olduklarını söyleyen çift, sonrasında evlendiklerini, 3 çocukları olduğunu ve ardından boşandıklarını açıkladı. Asıl sürpriz ise sonda geldi: Çift şu an yeniden flört ediyor ve yaz için düğün planlıyor.
Nişanlıyken Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılan çift, yıllar sonra İlker Ayrık'ın karşısına seyirci olarak çıktı.
"Evlendik, 3 çocuğumuz oldu ve boşandık" diyen çift, şu an yeniden flört ettiğini söyledi.
İlker Ayrık'ın "Allah 2. turu nasip etsin" dediği çift, yaz için düğün müjdesi verdi.
Ben Bilmem Eşim Bilir'de yarışan çiftlerin ayrılıkları yıllardır "uğursuzluk" yorumlarıyla gündem oluyordu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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