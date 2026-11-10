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Ben Bilmem Eşim Bilir'e Nişanlıyken Katılan Çift, Boşandıktan Sonra Yeniden Evleniyor

Ben Bilmem Eşim Bilir'e Nişanlıyken Katılan Çift, Boşandıktan Sonra Yeniden Evleniyor

Kanal D
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 18:55
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İlker Ayrık’ın programına seyirci olarak katılan bir çift, yıllar önce nişanlıyken Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştıklarını anlattı. Yarışmanın ilk katılımcılarından olduklarını söyleyen çift, sonrasında evlendiklerini, 3 çocukları olduğunu ve ardından boşandıklarını açıkladı. Asıl sürpriz ise sonda geldi: Çift şu an yeniden flört ediyor ve yaz için düğün planlıyor.

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Nişanlıyken Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılan çift, yıllar sonra İlker Ayrık'ın karşısına seyirci olarak çıktı.

Nişanlıyken Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılan çift, yıllar sonra İlker Ayrık'ın karşısına seyirci olarak çıktı.

İlker Ayrık'ın programında seyirciler arasında yer alan bir çift, sunucuyla yıllar önce aynı stüdyoda karşılaştıklarını açıkladı. Çift, Ben Bilmem Eşim Bilir'e yarışmanın ilk katılımcılarından biri olarak gittiklerini söyledi. O dönem henüz nişanlı olduklarını da ekledi.

Ancak sohbetin asıl dikkat çeken kısmı, yarışmadan sonra yaşananlar oldu.

"Evlendik, 3 çocuğumuz oldu ve boşandık" diyen çift, şu an yeniden flört ettiğini söyledi.

"Evlendik, 3 çocuğumuz oldu ve boşandık" diyen çift, şu an yeniden flört ettiğini söyledi.

Kadın, yarışmanın ardından geçen yılları kısa bir özetle anlattı:

'Daha önemlisi biz evlendik. 3 tane de çocuğumuz oldu. Ve biz boşandık. Ama şu an flört ediyoruz.'

Bu sözler stüdyoda şaşkınlık yarattı. İlker Ayrık da 'Şu anda ayrı mısınız?' diye sormadan edemedi. Kadının yanıtı ise kısa oldu: 'Dost hayatı yaşıyoruz.'

Boşanmaya rağmen ilişkilerini dostça sürdürdüklerini anlatan çift, salondakilerin de ilgisini çekti.

İlker Ayrık'ın "Allah 2. turu nasip etsin" dediği çift, yaz için düğün müjdesi verdi.

İlker Ayrık'ın "Allah 2. turu nasip etsin" dediği çift, yaz için düğün müjdesi verdi.

Ayrık, çiftin hikâyesine esprili bir dille karşılık verdi:

'Olur öyle ne güzel böyle... Hem 3 tane evladınız var, hem evliydiniz. Allah 2. turu nasip etsin.'

Ardından 'Şimdi siz sevgili misiniz peki? Her şey var bunlarda' diyerek merakını gizlemedi.

Kadın yarışmacı ise 'Yaza da düğünümüz var kısmetse.' diyerek tekrar evlenmeden önce İlker Ayrık'ı ziyaret ettiklerini açıkladı.

Ben Bilmem Eşim Bilir'de yarışan çiftlerin ayrılıkları yıllardır "uğursuzluk" yorumlarıyla gündem oluyordu.

Ben Bilmem Eşim Bilir'de yarışan çiftlerin ayrılıkları yıllardır "uğursuzluk" yorumlarıyla gündem oluyordu.

Ben Bilmem Eşim Bilir, yayınlandığı dönemde eşlerin birbirini ne kadar tanıdığını ölçen formatıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Yarışmaya katılan bazı ünlü çiftlerin sonradan boşanması ise sosyal medyada sık sık 'uğursuzluk' yorumlarına konu olmuştu.

İlker Ayrık da kısa süre önce bu algıya itiraz etmiş, ayrılıkların programla bir ilgisi olmadığını söylemişti.

Bu kez hikâye farklı bir yere vardı: Boşanan çift, yıllar sonra yeniden aynı masaya oturmaya karar verdi. Üç çocuklu ailenin yeniden bir araya gelme kararı, izleyicilerin de gözünden kaçmadı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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