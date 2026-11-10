Ben Bilmem Eşim Bilir'e Nişanlıyken Katılan Çift, Boşandıktan Sonra Yeniden Evleniyor

Ben Bilmem Eşim Bilir, yayınlandığı dönemde eşlerin birbirini ne kadar tanıdığını ölçen formatıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Yarışmaya katılan bazı ünlü çiftlerin sonradan boşanması ise sosyal medyada sık sık 'uğursuzluk' yorumlarına konu olmuştu.

İlker Ayrık da kısa süre önce bu algıya itiraz etmiş, ayrılıkların programla bir ilgisi olmadığını söylemişti.

Bu kez hikâye farklı bir yere vardı: Boşanan çift, yıllar sonra yeniden aynı masaya oturmaya karar verdi. Üç çocuklu ailenin yeniden bir araya gelme kararı, izleyicilerin de gözünden kaçmadı.