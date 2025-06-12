Bu Ne Uğursuzluk! Ben Bilmem Eşim Bilir'de Yarıştıktan Sonra Boşanan Ünlü Çiftler
İlker Ayrık'ın sunuculuğunu üstlendiği Ben Bilmem Eşim Bilir, her bölüm araba dağıtırken aynı zamanda yarışmaya konuk gelen ünlü çiftlerin bir şekilde boşanmasına da neden oluyordu. Yarışmada yer alan ünlü çiftlerin büyük çoğunluğunun evliliği biterken söz konusu durum artık 'uğursuzluk' olarak anılmaya başladı. İşte Ben Bilmem Eşim Bilir'de yarıştıktan sonra doğruca mahkeme salonuna giden ünlü çiftler...
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1. İrem Derici ve Rıza Esendemir
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2. Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten
3. Ümit Kantarcılar ve Gamze Topuz
4. Yeşim Salkım ve Hakan Eraktik
5. Keremcem ve Seda Güven
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6. Sinan Çalışkanoğlu ve Tuba Sarıünsal
7. Levent Nayman ve Elif Güvendik
8. Demet Akalın ve Okan Kurt
9. Bekir Aksoy ve Derya Çavuşoğlu
10. Mehmet Coşkundeniz ve Derya Özel
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BONUS: Alişan ve Eda Erol
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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