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Bu Ne Uğursuzluk! Ben Bilmem Eşim Bilir'de Yarıştıktan Sonra Boşanan Ünlü Çiftler

Bu Ne Uğursuzluk! Ben Bilmem Eşim Bilir'de Yarıştıktan Sonra Boşanan Ünlü Çiftler

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.06.2025 - 15:28

İlker Ayrık'ın sunuculuğunu üstlendiği Ben Bilmem Eşim Bilir, her bölüm araba dağıtırken aynı zamanda yarışmaya konuk gelen ünlü çiftlerin bir şekilde boşanmasına da neden oluyordu. Yarışmada yer alan ünlü çiftlerin büyük çoğunluğunun evliliği biterken söz konusu durum artık 'uğursuzluk' olarak anılmaya başladı. İşte Ben Bilmem Eşim Bilir'de yarıştıktan sonra doğruca mahkeme salonuna giden ünlü çiftler...

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1. İrem Derici ve Rıza Esendemir

1. İrem Derici ve Rıza Esendemir

Ben Bilmem Eşim Bilir'in Yılbaşı Özel bölümünde yarışan İrem Derici ve Rıza Esendemir'in düşman çatlatan uyumu resmen nazara geldi. İkili yarışmadan kısa süre sonra boşanma kararı aldı.

2. Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten

2. Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten

Boşanacaklarına asla ihtimal vermediğimiz Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in de yolu Ben Bilmem Eşim Bilir'den geçti. Popüler çift, 2019 yılında 5 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

3. Ümit Kantarcılar ve Gamze Topuz

3. Ümit Kantarcılar ve Gamze Topuz

Ümit Kantarcılar ve Gamze Topuz, 2014-2016 yılları arasında evli kaldı. Evliliklerinin 1. yılında programa katılan çift, 2016'da boşandı.

4. Yeşim Salkım ve Hakan Eraktik

4. Yeşim Salkım ve Hakan Eraktik

Yeşim Salkım ve Hakan Eraktik çifti de Ben Bilmem Eşim Bilir lanetine uğrayan isimlerden. Dizi setinde başlayan aşkları evliliğe dönen çift, 2015 yılında ayrılık kararı aldı.

5. Keremcem ve Seda Güven

5. Keremcem ve Seda Güven

Keremcem ve Seda Güven, Ben Bilmem Eşim Bilir'de yarıştıktan hemen sonra boşanan çiftler arasında yer alıyor. Vallahi ne diyeceğimizi bilemedik!

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6. Sinan Çalışkanoğlu ve Tuba Sarıünsal

6. Sinan Çalışkanoğlu ve Tuba Sarıünsal

Nazara gelen bir diğer çiftimiz Sinan Çalışkanoğlu ve Tuba Sarıünsal oldu. 2013'te evlenen çift, 2015'te boşanma kararı aldı.

7. Levent Nayman ve Elif Güvendik

7. Levent Nayman ve Elif Güvendik

Elif Güvendik ve Levent Nayman'ın ilişkisi de programdan hemen sonra sonlandı. 2012'de evlenen çift, 2015'te ayrılık kararı aldı.

8. Demet Akalın ve Okan Kurt

8. Demet Akalın ve Okan Kurt

Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, Ben Bilmem Eşim Bilir'in ardından resmi olarak boşanıp ayrılsalar da daha sonra tekrardan bir araya geldi. Tabii hala evli değiller.

9. Bekir Aksoy ve Derya Çavuşoğlu

9. Bekir Aksoy ve Derya Çavuşoğlu

Doktorlar'ın Suat'ı Bekir Aksoy ve Derya Çavuşoğlu, 2017 yılında boşanarak evliliklerini noktaladı.

10. Mehmet Coşkundeniz ve Derya Özel

10. Mehmet Coşkundeniz ve Derya Özel

Aşk doktoru Mehmet Coşkundeniz ve eşi Derya Özel, yarışmada yer aldıktan kısa süre sonra boşanan çiftler arasında yer alıyor. Coşkundeniz, konuk oldukları Ben Bilmem Eşim Bilir'in pazartesi akşam yayınlandığını ve eşiyle salı günü boşandıklarını açıklamıştı.

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BONUS: Alişan ve Eda Erol

BONUS: Alişan ve Eda Erol
image.teve2.com.tr

Bonus olarak o dönem evli olmayan fakat evlilik arefesinde olan Alişan ve Eda Erol var. Evlenmelerine çok az bir zaman kala Ben Bilmem Eşim Bilir'de yarışan Alişan ve Eda Erol, nikah masasına oturamadan ayrıldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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