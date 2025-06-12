Set Çalışanı, Sette Karşılaştığı En Tuhaf Pozisyonu Açıkladı
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TikTok'ta çektiği videolarla fenomen olan set çalışanı Yener Yalçın, yeni videosuyla gündem oldu.
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Demet Özdemir'le 5-6 yıl önce şampuan reklamı çektiğini açıklayan Yener Yalçın, bu reklam için yurt dışından "saç atıcı" geldiğini söyledi.
İşte Yener Yalçın'ın o videosu:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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