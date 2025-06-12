onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Set Çalışanı, Sette Karşılaştığı En Tuhaf Pozisyonu Açıkladı

Set Çalışanı, Sette Karşılaştığı En Tuhaf Pozisyonu Açıkladı

Tiktok
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.06.2025 - 14:13

Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabı üzerinden dizi ve film setlerinin merak edilenlerini yanıtlamaya devam ediyor. Yalçın, bu defa sette karşılaştığı en tuhaf pozisyonu açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TikTok'ta çektiği videolarla fenomen olan set çalışanı Yener Yalçın, yeni videosuyla gündem oldu.

TikTok'ta çektiği videolarla fenomen olan set çalışanı Yener Yalçın, yeni videosuyla gündem oldu.

TikTok'ta dizi ve film setlerine dair merak edilenleri açıklayan Yalçın'a bu defa 'Sette karşılaştığın en tuhaf pozisyon nedir?' sorusu soruldu. Yener Yalçın'ın verdiği yanıt ise gerçekten tuhaf ve inanılması güç bir pozisyon oldu.

Demet Özdemir'le 5-6 yıl önce şampuan reklamı çektiğini açıklayan Yener Yalçın, bu reklam için yurt dışından "saç atıcı" geldiğini söyledi.

Demet Özdemir'le 5-6 yıl önce şampuan reklamı çektiğini açıklayan Yener Yalçın, bu reklam için yurt dışından "saç atıcı" geldiğini söyledi.

Saç atıcının birbirinden renkli ve farklı boyutlarda sopaları olduğunu belirten Yalçın, reklam filminde bu pozisyondaki kişinin sopalarla Demet Özdemir'in saçlarını arkaya attırarak resmen ahenkle dans ettirdiğini açıkladı.

İşte Yener Yalçın'ın o videosu:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın