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Almeda Baylan, Survivor Finalinde Fenalaşarak Hastaneye Kaldırıldı

Almeda Baylan, Survivor Finalinde Fenalaşarak Hastaneye Kaldırıldı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.06.2025 - 11:52

Survivor'ın en iddialı yarışmacılarından Almeda Baylan, çeyrek finali izlemek için İstanbul'a geldi. Almeda, final oyununu izlerken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Söz konusu gelişmelerin ardından Almeda'dan hastane odasında paylaşım geldi.

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Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan, büyük finali izlemek için İstanbul'a geldi.

Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan, büyük finali izlemek için İstanbul'a geldi.

Dün akşam (11 Haziran) yayınlanan çeyrek final oynanırken oyun alanında bulunan Almeda, Yasin Özbek'in özel haberinde yer alan iddiaya göre komaya girdi ve bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Yasin Özbek'in iddiasını buradan okuyabilirsiniz:

Yasin Özbek'in iddiasını buradan okuyabilirsiniz:

Söz konusu iddianın ardından Almeda Baylan ve menajerinden jet hızında yalanlama geldi.

Söz konusu iddianın ardından Almeda Baylan ve menajerinden jet hızında yalanlama geldi.

Almeda'nın menajeri Olkan Soycan, Almeda'nın yoğun tempodan dolayı tansiyonunun düştüğünü ve bu nedenle halsizleştiğini belirtirken tansiyon düşmesi nedeniyle hastaneye gittiklerini belirtti.

Almeda, hastane odasından yayınladığı videoda "Bilincim gitti, kendimi yorgun ve çok kötü hissettim" diyerek yoğun tempodan dolayı bayıldığını açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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