Almeda Baylan, Survivor Finalinde Fenalaşarak Hastaneye Kaldırıldı
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Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan, büyük finali izlemek için İstanbul'a geldi.
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Yasin Özbek'in iddiasını buradan okuyabilirsiniz:
Söz konusu iddianın ardından Almeda Baylan ve menajerinden jet hızında yalanlama geldi.
Almeda, hastane odasından yayınladığı videoda "Bilincim gitti, kendimi yorgun ve çok kötü hissettim" diyerek yoğun tempodan dolayı bayıldığını açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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