Bu Uyum Şaka mı? Afra Saraçoğlu'nun Yeni Dizisi Pera'daki Partneri Belli Oldu!
Popüler oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından yeni projesi epeydir merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Saraçoğlu'nun Disney Plus'ta yayınlanacak dijital diziyle geri döneceğini duyururken partnerini de ilk kez açıkladı. Afra Saraçoğlu'nun partneri, TRT dizisinden çıkarılan başarılı oyuncu oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Son dönemin en popüler isimlerinden Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'nın ardından yeni projesi merakla bekleniyor.
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Afra Saraçoğlu'nun "Pera" dizisindeki partneri Furkan Andıç oldu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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