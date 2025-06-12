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Bu Uyum Şaka mı? Afra Saraçoğlu'nun Yeni Dizisi Pera'daki Partneri Belli Oldu!

Bu Uyum Şaka mı? Afra Saraçoğlu'nun Yeni Dizisi Pera'daki Partneri Belli Oldu!

TRT Disney Plus yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.06.2025 - 09:33

Popüler oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından yeni projesi epeydir merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Saraçoğlu'nun Disney Plus'ta yayınlanacak dijital diziyle geri döneceğini duyururken partnerini de ilk kez açıkladı. Afra Saraçoğlu'nun partneri, TRT dizisinden çıkarılan başarılı oyuncu oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Son dönemin en popüler isimlerinden Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'nın ardından yeni projesi merakla bekleniyor.

Son dönemin en popüler isimlerinden Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'nın ardından yeni projesi merakla bekleniyor.

Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından uzun bir tatile çıkan Saraçoğlu'nun dijital işlere yöneldiğini Birsen Altuntaş açıklamıştı.

Afra Saraçoğlu, Altuntaş'ın haberine göre Disney Plus'ın yeni dizisi Pera'nın başrolü oldu ve dizide bir sosyal medya fenomenini canlandıracak. Saraçoğlu'nun yeni dizisi hakkında detaylar merakla takip edilirken sonunda partneri olacak oyuncu açıklandı.

Afra Saraçoğlu'nun "Pera" dizisindeki partneri Furkan Andıç oldu!

Afra Saraçoğlu'nun "Pera" dizisindeki partneri Furkan Andıç oldu!

Şu an projeyle imza aşamasında olan Furkan Andıç, 8 bölümlük Pera dizisinde 'Adam' isimli fırıncıya hayat verecek.

Furkan Andıç son olarak TRT Tabii için çekilecek 'Muhabir' dizisi kadrosundan sevgilisi Aybüke Pusat'a destek verdiği için çıkarılmıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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