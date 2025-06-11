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Usta Sanatçı Şener Şen Oyunculuğu Bıraktığını Açıkladı!

Usta Sanatçı Şener Şen Oyunculuğu Bıraktığını Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.06.2025 - 13:14

Türk sinema tarihinin, tiyatronun ve hatta yerli dizilerin yaşayan efsanesi Şener Şen, 40 yıl aradan sonra Zengin Mutfağı adlı oyunla tiyatroya dönmüştü. Dün akşam 400. oyunuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Şener Şen, Zengin Mutfağı oyununu son kez sahneledi. Evine dönerken görüntülenen usta oyuncuya, 'Sahneleri artık bıraktınız mı? Yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?' diye soruldu. Şener Şen, 'Hayır, bitti.' diyerek 61 yıllık oyunculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Kaynak: Habertürk - Nazif Şahin Karpuz

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1977 yılından beri sahnelenen Zengin Mutfağı oyunu, dün akşam son kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi.

1977 yılından beri sahnelenen Zengin Mutfağı oyunu, dün akşam son kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Yıllarca hem beyazperdede, hem tiyatro salonunda hem de dizilerde izlediğimiz ve yaşayan efsanelerden biri olan Şener Şen, böylece başrolü olduğu Zengin Mutfağı'na veda etmişti. 83 yaşındaki Şener Şen, Zengin Mutfağı'nı 400 kez sahneledi.

Zengin Mutfağı'nın son kez sahnelenmesinin ardından görüntülenen Şener Şen, oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

Zengin Mutfağı'nın son kez sahnelenmesinin ardından görüntülenen Şener Şen, oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Şener Şen kendisine yöneltilen 'Sahneleri artık bıraktınız mı, yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?' sorusuna hayranlarını üzecek bir cevap verdi. 'Hayır, bitti.' diyen Şener Şen, oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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