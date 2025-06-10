Harry Potter Dizisinde Lucius Malfoy, Molly Weasley ve Petunia Dursley'i Canlandıracak Oyuncular Belli Oldu
J.K. Rowling'in yazdığı ve muhtemelen bu kadar büyük bir etki yaratacağından habersiz olduğu Harry Potter serisi, film serisinin ardından dizi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 2026 yılında yayınlanmaya başlayacak ve 7 sezondan oluşması planlanan Harry Potter dizisinde başroller ve pek çok oyuncunun ardından Lucius Malfoy, Molly Weasley ve Petunia Dursley karakterlerini canlandıracak oyuncular da belli oldu.
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1997'de yayınlanan Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ardından Harry Potter serisi inanılmaz bir etki yarattı.
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2026 yılında yayınlanmaya başlayacak Harry Potter dizisinin kadrosu netleşmeye başladı.
Deadline'ın haberine göre, Johnny Flynn Lucius Malfoy rolünde karşımıza çıkacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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