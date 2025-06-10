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Harry Potter Dizisinde Lucius Malfoy, Molly Weasley ve Petunia Dursley'i Canlandıracak Oyuncular Belli Oldu

Harry Potter Dizisinde Lucius Malfoy, Molly Weasley ve Petunia Dursley'i Canlandıracak Oyuncular Belli Oldu

Harry Potter
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.06.2025 - 17:09

J.K. Rowling'in yazdığı ve muhtemelen bu kadar büyük bir etki yaratacağından habersiz olduğu Harry Potter serisi, film serisinin ardından dizi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 2026 yılında yayınlanmaya başlayacak ve 7 sezondan oluşması planlanan Harry Potter dizisinde başroller ve pek çok oyuncunun ardından Lucius Malfoy, Molly Weasley ve Petunia Dursley karakterlerini canlandıracak oyuncular da belli oldu.

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1997'de yayınlanan Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ardından Harry Potter serisi inanılmaz bir etki yarattı.

1997'de yayınlanan Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ardından Harry Potter serisi inanılmaz bir etki yarattı.

2002 yılında sinemaya aktarılmaya başlayan seri, toplam 8 filmden oluştu ve son olarak 2011 yılında sinemaseverlerle buluştu. Üstünden geçen 14 yılın ardından Potterhead'ler için harika bir haber geldi: Serinin dizi olacağını öğrendik!

2026 yılında yayınlanmaya başlayacak Harry Potter dizisinin kadrosu netleşmeye başladı.

2026 yılında yayınlanmaya başlayacak Harry Potter dizisinin kadrosu netleşmeye başladı.

John Lithgow dizide 'Dumbledore' karakterini, Nick Frost, 'Hagrid' karakterini, Paapa Essiedu 'Severus Snape'i, Janet McTeer 'Profesör McGonagall'ı, Paul Whitehouse 'Argus Filch' karakterini, Luke Thallon ise dizide 'Quirinus Quirrell'i, Sihir Bakanı 'Cornelius Fudge' karakterini ise Bertie Carvel canlandıracak. Başrol olarak Dominic McLaughlin Harry Potter'a, Arabella Stanton Hermione Granger'a ve Alastair Stout Ron Weasley'e hayat verecek.

Deadline'ın haberine göre, Johnny Flynn Lucius Malfoy rolünde karşımıza çıkacak.

Deadline'ın haberine göre, Johnny Flynn Lucius Malfoy rolünde karşımıza çıkacak.

Kadronun neredeyse bütünüyle netleştiği Harry Potter dizisinde Katherine Parkinson Molly Weasley, Bel Powley ise Petunia Dursley rolünde karşımıza çıkacak. 7 sezon sürmesi planlanan dizinin yaklaşık 10 yılda tamamlanması planlanıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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