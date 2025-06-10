Harry Potter Dizisinde Lucius Malfoy, Molly Weasley ve Petunia Dursley'i Canlandıracak Oyuncular Belli Oldu

J.K. Rowling'in yazdığı ve muhtemelen bu kadar büyük bir etki yaratacağından habersiz olduğu Harry Potter serisi, film serisinin ardından dizi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 2026 yılında yayınlanmaya başlayacak ve 7 sezondan oluşması planlanan Harry Potter dizisinde başroller ve pek çok oyuncunun ardından Lucius Malfoy, Molly Weasley ve Petunia Dursley karakterlerini canlandıracak oyuncular da belli oldu.