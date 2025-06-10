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Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, Materialists, Elio: 13 Haziran 2025 Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, Materialists, Elio: 13 Haziran 2025 Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.06.2025 - 15:42

Sinema tutkunları için haftanın en heyecanlı günü geliyor! Birçok farklı türde ve birbirinden başarılı filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Aksiyon dolu sahnelerden göz yaşartan dramalara, kahkahalar attıran komedilerden tüyler ürperten korku filmlerine kadar geniş bir yelpaze sinemaseverleri bekliyor. Biz de bu kez 13 Haziran 2025 Cuma günü vizyona girecek filmler listesiyle karşınızdayız. Aranızda 'Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor?' diye merak edenler için hazırladığımız bu içerikte vizyona girecek sinema filmlerinin hem fragmanlarını hem de oyuncuları ve konularını bulabilirsiniz.

Hem yerli hem yabancı filmlerin öne çıktığı bu haftada Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, Tam Bana Göre, Genç Werther'in Acıları ve Elio gibi yapımlar dikkat çekti. Gelin 13 Haziran 2025 Cuma vizyona girecek filmleri birlikte görelim...

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Tam Bana Göre (Materialists)

Tam Bana Göre (Materialists)

Tam Bana Göre Film Konusu:

New York'un hızlı ve heyecanlı yaşamında, genç ve hırslı bir çöpçatan olan Lucy'nin hikayesini perdeye taşıyan film, izleyiciyi derinden etkileyen bir aşk öyküsüne davet ediyor. Hayatını, insanlara mükemmel eşleşmeler bulmaya adamış olan Lucy, bir yandan göz alıcı ve kusursuz gibi görünen bir ilişkinin içine çekilirken, diğer yandan geçmişin gölgesinde kalan ve izini bir türlü silmediği eski sevgilisinin anılarıyla boğuşuyor. Bu karmaşık duygusal yolculuk, izleyiciye Lucy'nin aşk, hayal kırıklığı ve umut dolu dünyasını gözler önüne seriyor.

Tam Bana Göre Film Oyuncuları:

Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans

Filmin Türü:

Komedi, Romantik

Genç Werther'in Acıları (Young Werther)

Genç Werther'in Acıları (Young Werther)

Genç Werther'in Acıları Film Konusu:

Çekici ve genç bir yazar olan Werther, basit bir görevle Toronto'ya gider. Ancak hayatında beklenmedik bir dönüm noktası yaşar; hayatının aşkıyla karşılaşır. Fakat bu aşkın önünde bir engel vardır; genç kadın nişanlıdır. En yakın arkadaşı, hipokondriyak bir kişi, ona aşkını unutması için ısrarla telkinde bulunur. Ancak Werther, bu imkansız aşkı elde etmek için her şeyi göze alır. Bu süreçte yanlış yönlendirilmiş ve komik bir arayış içine girer. Bu durum, Werther'in hayatını tamamen değiştirir ve onun dünyasını baştan aşağıya sarsar.

Genç Werther'in Acıları  Film Oyuncuları:

Douglas Booth, Alison Pill, Patrick J. Adams

Filmin Türü:

Komedi, Romantik

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon)

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon)

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Film Konusu:

Berk adasında Vikingler ve ejderhaların nesiller boyunca süren düşmanlığına bir son veren Hıçkıdık, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin serisinin 2010 yapımı canlı çekim filmiyle karşımıza çıkıyor. Hıçkıdık, Vast Şefi Stoick'in göz ardı edilen oğlu olarak, korkulan Gecenin Öfkesi ejderhası Dişsiz ile kurduğu dostlukla adanın kaderini değiştiriyor. Hıçkıdık ve Dişsiz'in sıradışı dostluğu, Viking toplumunun geleneklerine meydan okuyarak ejderhaların gerçek doğasını gözler önüne seriyor. Hıçkıdık, Astrid ve Gobber ile birlikte, yanılgılar ve korkularla dolu bir dünyayla karşı karşıya kalırken, hem Vikinglerin hem de ejderhaların yaşamını tehdit eden eski bir tehlike ortaya çıkıyor. Hıçkıdık'ın Dişsiz ile olan dostluğu, bu tehdide karşı yeni bir gelecek inşa etmenin anahtarını sunuyor. Hıçkıdık ve Dişsiz, dünyalarının sınırlarını aşarak ve kahramanlık ve liderliğin gerçek anlamını keşfederek barışa doğru ilerlemek zorundadırlar.

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Film Oyuncuları:

Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker

Filmin Türü:

Aksiyon, Macera, Fantastik

Elio

Elio

Elio Film Konusu:

Hayal gücü geniş, 11 yaşındaki Elio, dış mekan oyunlarına karşı bir ilgisizlik hisseder ve topluma uyum sağlama konusunda sıkıntılar yaşar. Annesi Olga, zeki ve özgüveni yüksek bir kadındır ve gizem dolu bir uzay sinyalini çözme göreviyle baş başa kalan ultra gizli bir askeri projenin başındadır. Bu karmaşık süreçte Elio, beklenmedik bir şekilde uzaylılarla ilk iletişimi sağlar ve Dünya'nın galaksiye karşı temsilcisi olarak belirlenir.

Elio Film Oyuncuları:

Yonas Kibreab, Zoe Saldana, Jameela Jamil

Filmin Türü:

Macera, Animasyon, Komedi, Aile, Bilim Kurgu

Süper Köpekler Yaz Maceraları (The Barkers Pursuit of Adventure 2)

Süper Köpekler Yaz Maceraları (The Barkers Pursuit of Adventure 2)

Süper Köpekler Yaz Maceraları Film Konusu:

Hayal gücü geniş, 11 yaşındaki Elio, dış mekan oyunlarına karşı bir ilgisizlik hisseder ve topluma uyum sağlama konusunda sıkıntılar yaşar. Annesi Olga, zeki ve özgüveni yüksek bir kadındır ve gizem dolu bir uzay sinyalini çözme göreviyle baş başa kalan ultra gizli bir askeri projenin başındadır. Bu karmaşık süreçte Elio, beklenmedik bir şekilde uzaylılarla ilk iletişimi sağlar ve Dünya'nın galaksiye karşı temsilcisi olarak belirlenir.

Süper Köpekler Yaz Maceraları Film Yönetmeni:

Elena Galdobina

Filmin Türü:

Animasyon

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Randevular

Randevular

Randevular Film Konusu:

'Randevular', hayatının aşkını kaybeden ve bu acıyla baş etmeye çalışan bir adamın dramatik hikayesini anlatıyor. Ferit, doktorluk mesleğini icra ederken sevdiği kadın Nuray'ın trajik ölümüyle hayatı karanlığa gömülür. Bu yıkımın ardından Ferit, mesleğini terk ederek ölülerle iletişim kurma yoluna sapar. Akademisyen Figen'in yardımıyla Nuray'la iletişim kurmayı başaran Ferit, öğrendiklerinin hayatını tamamen değiştireceğini fark eder.

Randevular Film Oyuncuları:

İzzet Kaya, Ayten Gizem, Dilay Dilara Konuk

Filmin Türü:

Gerilim

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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