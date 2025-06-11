Savaşın Gerçekleri Yüzünüze Vuracak: İkinci Dünya Savaşı'nı Anlatan 15 Etkileyici Film
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1. Er Ryan'ı Kurtarmak (1998)
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2. Piyanist (2002)
3. Dunkirk (2017)
4. Kapıdaki Düşman (2001)
5. Iwo Jima'dan Mektuplar (2006)
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6. Hayat Güzeldir (1997)
7. Fury (2014)
8. Kitap Hırsızı (2013)
9. Jojo Rabbit (2019)
10. Gizli Bir Yaşam (2019)
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11. Çizgili Pijamalı Çocuk (2008)
12. Schindler's List (1993
13. Kalpazanlar (2007)
14. Direniş (2020)
15. Mincemeat Operasyonu (2021)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Schindler's List?
haberi yok herhalde
Çizgili pijamalı çocuk…1000 kere olsa 1000 kere izlenir