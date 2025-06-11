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Savaşın Gerçekleri Yüzünüze Vuracak: İkinci Dünya Savaşı'nı Anlatan 15 Etkileyici Film

Savaşın Gerçekleri Yüzünüze Vuracak: İkinci Dünya Savaşı'nı Anlatan 15 Etkileyici Film

Savaş film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.06.2025 - 08:03

Bir savaş binlerce hikayeler barındırır: sessiz kahramanlar, kaybolan hayatlar, unutulmaz anlar... Sinema sayesinde bu hikayeler unutulmaz bir hal alır. Sinema perdesinde yer alan ve izleyicide derin izler bırakan 15 İkinci Dünya Savaşı temalı filmi sizler için listeledik.

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1. Er Ryan'ı Kurtarmak (1998)

1. Er Ryan'ı Kurtarmak (1998)

Normandiya çıkarmasının ardından, üç kardeşi savaşta ölen James Ryan’ın sağ kurtarıldığı haberi gelir. Bir grup asker, onu bulmak ve eve göndermekle görevlendirilir. Film, savaşın acımasızlığını ve askerî fedakârlığı çarpıcı biçimde yansıtır.

2. Piyanist (2002)

2. Piyanist (2002)

Varşova’da yaşayan Yahudi bir piyanist, Nazi işgali sırasında ailesini ve her şeyini kaybeder. Hayatta kalmak için saklanır, mücadele eder ve müziğe tutunur. Gerçek bir hikâyeye dayanan bu film, bireysel trajediyi güçlü şekilde aktarır.

3. Dunkirk (2017)

3. Dunkirk (2017)

400.000 müttefik askeri, Alman kuşatması altında Dunkerque sahiline sıkışmıştır. Kara, hava ve deniz kuvvetlerinin eş zamanlı çabasıyla tahliye edilmeleri sağlanır. Diyalogdan çok atmosfer ve görüntü yönetimiyle öne çıkan bir yapım.

4. Kapıdaki Düşman (2001)

4. Kapıdaki Düşman (2001)

Stalingrad Savaşı sırasında, Sovyet keskin nişancı Vassili Zaitsev, Naziler tarafından hedef alınır. Aralarında ölümcül bir düello başlar. Film, bireysel kahramanlık ve savaşın psikolojik yönünü ele alır.

5. Iwo Jima'dan Mektuplar (2006)

5. Iwo Jima'dan Mektuplar (2006)

Iwo Jima Savaşı’nı Japon askerlerinin gözünden anlatır. Emir-komuta zincirine rağmen insani değerlerini kaybetmemeye çalışan askerleri merkeze alır. Doğu cephesine nadir bir bakış sunar.

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6. Hayat Güzeldir (1997)

6. Hayat Güzeldir (1997)

Yahudi bir baba ve oğlu, toplama kampına gönderilir. Baba, çocuğunu kampın bir oyun olduğuna inandırarak onun psikolojik olarak zarar görmesini engellemeye çalışır. Film, kara mizah ve dramı ustaca harmanlar.

7. Fury (2014)

7. Fury (2014)

Bir Amerikan tank mürettebatı, savaşın son günlerinde Almanya’nın içlerine ilerlemektedir. Etrafları düşmanla çevriliyken görevlerini tamamlamak için her şeyi göze alırlar. Yoğun çatışmalarla dolu, sert ve karanlık bir savaş portresi çizer.

8. Kitap Hırsızı (2013)

8. Kitap Hırsızı (2013)

Nazi Almanyası’nda küçük bir kız, kitaplar aracılığıyla dünyayı ve insanları keşfeder. Ailesi, Yahudi bir genci evlerinde gizleyerek büyük bir risk alır. Hikâye, çocuk gözünden savaşın yıkıcılığını anlatır.

9. Jojo Rabbit (2019)

9. Jojo Rabbit (2019)

Nazilere hayran bir çocuk, hayali arkadaşı Hitler’le zaman geçirirken annesinin evde bir Yahudi kızı sakladığını keşfeder. İnançları sarsılır ve gerçeklerle yüzleşmeye başlar. Mizah ve duygusallık arasında denge kuran, sıra dışı bir film.

10. Gizli Bir Yaşam (2019)

10. Gizli Bir Yaşam (2019)

Vicdanı nedeniyle Hitler'e bağlılık yemini etmeyi reddeden Avusturyalı çiftçi Franz Jägerstätter’in hikayesidir. Baskıya ve dışlanmaya rağmen inançlarından vazgeçmez. Sessiz bir kahramanlık ve etik direnişin portresi.

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11. Çizgili Pijamalı Çocuk (2008)

11. Çizgili Pijamalı Çocuk (2008)

Nazi subayının oğlu Bruno, tel örgülerin diğer tarafında bir çocukla arkadaş olur. Farklı dünyaların çocukları arasında gelişen dostluk, trajik sonuçlara yol açar. Masumiyetin savaş karşısındaki çaresizliğini gözler önüne serer.

12. Schindler's List (1993

12. Schindler's List (1993

Film, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Partisi üyesi sanayici Oskar Schindler’in, fabrikasında çalıştırdığı Yahudi işçileri ölümden kurtarma hikâyesini anlatır. Başlangıçta yalnızca kâr amacı güden Schindler, zamanla vicdanının sesini dinleyerek 1.100'den fazla Yahudi'nin hayatını kurtarır. Gerçek olaylara dayanan film, insanlık, ahlak ve vicdan üzerine derin bir iz bırakır.

13. Kalpazanlar (2007)

13. Kalpazanlar (2007)

Nazi kamplarında, esirler büyük bir sahte para basma operasyonunda çalışmaya zorlanır. İçlerinden biri, bu plana karşı etik bir duruş sergilemek ister. Film, hayatta kalmak ile onur arasında kalınan çizgiyi irdeler.

14. Direniş (2020)

14. Direniş (2020)

Ünlü pandomim sanatçısı Marcel Marceau, Nazi işgali altındaki Fransa’da yüzlerce Yahudi çocuğu kurtarmaya çalışır. Savaş sırasında sanatın ve sessizliğin gücünü gösterir. Gerçek bir kahramanlık hikâyesidir.

15. Mincemeat Operasyonu (2021)

15. Mincemeat Operasyonu (2021)

İngiliz istihbaratı, Nazi Almanyası’nı yanıltmak için yaratıcı bir sahte kimlik operasyonu düzenler. Bir ceset ve sahte belgelerle dolu plan, savaşın kaderini etkiler. Casusluk ve strateji üzerine kurulu zeki bir anlatım sunar.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Darian Kewel

Schindler's List?

heisenberg

haberi yok herhalde

gzzpp

Çizgili pijamalı çocuk…1000 kere olsa 1000 kere izlenir