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İlk ve Son'un 3. Sezonunun Geleceğini Öğrenen İzleyiciler Başroller İçin Senaristi Öneri Yağmuruna Tuttu

İlk ve Son'un 3. Sezonunun Geleceğini Öğrenen İzleyiciler Başroller İçin Senaristi Öneri Yağmuruna Tuttu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.06.2025 - 23:58

İlk iki sezonuyla büyük ilgi gören İlk ve Son'un senaristi Hakan Bonomo, 3. sezonu yazdığını duyurdu. Güneş ve Serkan karakterlerinin hikayesini yazdığını duyuran senariste başrol olması için yüzlerce oyuncu önerisi geldi.

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Blu TV'de (Max) ilk iki sezonu yayınlanan İlk ve Son'un üçüncü sezonu geliyor.

Blu TV'de (Max) ilk iki sezonu yayınlanan İlk ve Son'un üçüncü sezonu geliyor.

İlk sezonunda Barış ve Deniz'in, ikinci sezonunda Cihan ve Nilüfer'in hikayelerinin anlatıldığı İlk ve Son'un üçüncü sezonunda Güneş ve Serkan'ın aşklarına tanık olacağız.

Hakan Bonomo'nun 3. sezon haberini vermesinin ardından izleyiciler adeta coştu.

Hakan Bonomo'nun 3. sezon haberini vermesinin ardından izleyiciler adeta coştu.

Dizide başrollerin kimler olacağı henüz belli değil. Ancak dizinin hayranları kendi Güneş ve Serkanlarını oluşturup fikirlerini açıkladılar bile!

Gelin önerilere birlikte göz atalım...

Gelin önerilere birlikte göz atalım...
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Ahsen Eroğlu'nun Güneş olması için bir baskı var gibi...

Ahsen Eroğlu'nun Güneş olması için bir baskı var gibi...
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Sizce hangi isimler Serkan ve Güneş olmalı?

Sizce hangi isimler Serkan ve Güneş olmalı?
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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