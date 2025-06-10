İlk ve Son'un 3. Sezonunun Geleceğini Öğrenen İzleyiciler Başroller İçin Senaristi Öneri Yağmuruna Tuttu
İlk iki sezonuyla büyük ilgi gören İlk ve Son'un senaristi Hakan Bonomo, 3. sezonu yazdığını duyurdu. Güneş ve Serkan karakterlerinin hikayesini yazdığını duyuran senariste başrol olması için yüzlerce oyuncu önerisi geldi.
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Blu TV'de (Max) ilk iki sezonu yayınlanan İlk ve Son'un üçüncü sezonu geliyor.
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Hakan Bonomo'nun 3. sezon haberini vermesinin ardından izleyiciler adeta coştu.
Gelin önerilere birlikte göz atalım...
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Ahsen Eroğlu'nun Güneş olması için bir baskı var gibi...
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Sizce hangi isimler Serkan ve Güneş olmalı?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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