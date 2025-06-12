Ekran Alev Aldı: Sahipsizler'de Azize ve Devran'ın Sevişme Sahnesine Yorum Yağdı
Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisinin son bölümünde haftalardır beklenen Azize ve Devran sevişmesi sonunda gerçekleşti. Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün canlandırdığı karakterlerin ateşli sahnesi seyirciden tam puan aldı. E haliyle yorumlar da gecikmedi.
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Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in son bölümünde beklenenen an geldi.
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Kavgayla başlayan akşam vuslatla sonlandı.
İşte gelen yorumlardan bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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