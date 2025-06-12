onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ekran Alev Aldı: Sahipsizler'de Azize ve Devran'ın Sevişme Sahnesine Yorum Yağdı

Ekran Alev Aldı: Sahipsizler'de Azize ve Devran'ın Sevişme Sahnesine Yorum Yağdı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.06.2025 - 08:47

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisinin son bölümünde haftalardır beklenen Azize ve Devran sevişmesi sonunda gerçekleşti. Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün canlandırdığı karakterlerin ateşli sahnesi seyirciden tam puan aldı. E haliyle yorumlar da gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in son bölümünde beklenenen an geldi.

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in son bölümünde beklenenen an geldi.

Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerde yer aldığı dizide seyircinin haftalardır beklediği büyük kavuşma gerçekleşti. Zorla evlendirilmelerine rağmen sonradan birbirlerine aşık olan Azize ve Devran'ın vuslatı her hafta erteleniyordu. Sahipsizler ekibi, seyirciye sonunda beklenen sahneyi verdi ve Azize ile Devran, kına gecelerinin ardından birlikte oldular.

Kavgayla başlayan akşam vuslatla sonlandı.

Kavgayla başlayan akşam vuslatla sonlandı.

Azize ve Devran'ın kavga ettiği sahnenin bir anda sevişme sahnesine dönmesi haliyle ilk önce herkesi şoke etti. Asıl şaşırtan detay ise Devran'a kuma olarak getirilen Meryem'in tüm olanları izleyip Devran ve Azize'nin birbirine aşık olduğuna ikna olması oldu.

Azize ve Devran'ın ekranı alev aldıran sevişme sahnesine haliyle yorum yağdı.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın