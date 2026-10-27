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Ben Bilmem Eşim Bilir'den Sonra Boşanan Ünlüler Sorulan İlker Ayrık Sessiz Kalmadı

Ben Bilmem Eşim Bilir'den Sonra Boşanan Ünlüler Sorulan İlker Ayrık Sessiz Kalmadı

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 18:31
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Bir dönemin sevilen yarışması Ben Bilmem Eşim Bilir'in ardından gelen boşanma haberleri, yıllardır programın 'laneti' olarak konuşuluyor. Pınar Altuğ Atacan ve Yağmur Atacan'ın YouTube kanalı Atacanlar'a konuk olan İlker Ayrık, bu algıya ilk ağızdan yanıt verdi. 

KAYNAK: Atacanlar/ YouTube

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İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir'e katıldıktan sonra yolları ayrılan ünlü çiftlerle ilgili soruya net bir yanıt verdi.

İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir'e katıldıktan sonra yolları ayrılan ünlü çiftlerle ilgili soruya net bir yanıt verdi.

Atacanlar'da yaptığı sohbette Ben Bilmem Eşim Bilir'e de değinen İlker Ayrık, programa katılan ünlü çiftlerin ardı ardına gelen boşanma haberlerinin kendisiyle ilişkilendirilmesine itiraz etti.

Ünlü sunucu, bu tablonun yarışmadan değil ünlülere duyulan ilgiden kaynaklandığını söyledi:

'Sanki benim programımdan sonra boşanıyorlarmış gibi! Benimle alakası yok.'

Ayrık'a göre programa katılan çiftlerdeki boşanma oranı Türkiye ortalamasından farklı değil, ünlüler daha çok dikkat çektiği için bu algı oluşuyor.

Ayrık'a göre programa katılan çiftlerdeki boşanma oranı Türkiye ortalamasından farklı değil, ünlüler daha çok dikkat çektiği için bu algı oluşuyor.

'Türkiye'deki boşanma istatistiği neyse benim programıma katılanlarda da öyle. Sadece ünlüler çok fazla dikkat çektiği için sanki benim programımdan sonra ünlüler boşanıyormuş gibi bir algı oluşuyor. Hiçbir evlilik bitsin diye başlamıyor ama hayat yani. Benimle alakası yok bu arada.'

Programda yarışan pek çok ünlü çiftin kısa süre içinde ayrılması, yıllardır "Ben Bilmem Eşim Bilir laneti" olarak anılıyor.

Programda yarışan pek çok ünlü çiftin kısa süre içinde ayrılması, yıllardır "Ben Bilmem Eşim Bilir laneti" olarak anılıyor.

Ayrık'ın sözleri, bu tartışmanın neden bu kadar uzun süre gündemde kaldığını da hatırlattı. Programda yarışan İrem Derici ile Rıza Esendemir, Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, Keremcem ile Seda Güven ve Yeşim Salkım ile Hakan Eraktik gibi ünlü çiftlerin evlilikleri sonraki yıllarda sona ermişti.

Bu isimler arasında en çok konuşulanlardan biri Mehmet Coşkundeniz oldu. Coşkundeniz, eşi Derya Özel'le konuk oldukları bölümün pazartesi akşamı yayınlandığını, salı günü ise boşandıklarını açıklamıştı.

Ancak İlker Ayrık'a göre ortada bir uğursuzluk yok; ayrılıklar, ünlülerin hayatına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle yalnızca daha çok göze çarpıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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