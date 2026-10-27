Ben Bilmem Eşim Bilir'den Sonra Boşanan Ünlüler Sorulan İlker Ayrık Sessiz Kalmadı
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İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir'e katıldıktan sonra yolları ayrılan ünlü çiftlerle ilgili soruya net bir yanıt verdi.
Ayrık'a göre programa katılan çiftlerdeki boşanma oranı Türkiye ortalamasından farklı değil, ünlüler daha çok dikkat çektiği için bu algı oluşuyor.
Programda yarışan pek çok ünlü çiftin kısa süre içinde ayrılması, yıllardır "Ben Bilmem Eşim Bilir laneti" olarak anılıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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