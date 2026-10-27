Ben Bilmem Eşim Bilir'den Sonra Boşanan Ünlüler Sorulan İlker Ayrık Sessiz Kalmadı

Ayrık'ın sözleri, bu tartışmanın neden bu kadar uzun süre gündemde kaldığını da hatırlattı. Programda yarışan İrem Derici ile Rıza Esendemir, Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, Keremcem ile Seda Güven ve Yeşim Salkım ile Hakan Eraktik gibi ünlü çiftlerin evlilikleri sonraki yıllarda sona ermişti.

Bu isimler arasında en çok konuşulanlardan biri Mehmet Coşkundeniz oldu. Coşkundeniz, eşi Derya Özel'le konuk oldukları bölümün pazartesi akşamı yayınlandığını, salı günü ise boşandıklarını açıklamıştı.

Ancak İlker Ayrık'a göre ortada bir uğursuzluk yok; ayrılıklar, ünlülerin hayatına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle yalnızca daha çok göze çarpıyor.