İlker Ayrık'tan Yıllar Sonra Ben Bilmem Eşim Bilir İtirafı! Yarışmacı Kadınların Yaptıklarını Anlattı
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Bir dönemin sevilen yarışma programlarından Ben Bilmem Eşim Bilir ile hafızalara kazınan İlker Ayrık, yıllar sonra programda yaşananları anlattı. Pınar Altuğ Atacan ve Yağmur Atacan'ın YouTube kanalına konuk olan ünlü sunucu, kadın yarışmacıların eşlerine gösterdiği tepkilerin zamanla programın dikkat çeken unsurlarından birine dönüştüğünü söyledi. Ayrık'ın “Televizyon tarihinde erkeğin şiddet gördüğü tek program benim programım” sözleri ise sohbetin en dikkat çekici anlarından biri oldu.
KAYNAK: Atacanlar/ YouTube
Ben Bilmem Eşim Bilir'in sunucusu İlker Ayrık, program hakkında yıllar sonra dikkat çekici itiraflarda bulundu.
Ben Bilmem Eşim Bilir için "Televizyon tarihinde erkeğin şiddet gördüğü tek program" dedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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