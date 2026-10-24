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İlker Ayrık'tan Yıllar Sonra Ben Bilmem Eşim Bilir İtirafı! Yarışmacı Kadınların Yaptıklarını Anlattı

İlker Ayrık'tan Yıllar Sonra Ben Bilmem Eşim Bilir İtirafı! Yarışmacı Kadınların Yaptıklarını Anlattı

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 13:12
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Bir dönemin sevilen yarışma programlarından Ben Bilmem Eşim Bilir ile hafızalara kazınan İlker Ayrık, yıllar sonra programda yaşananları anlattı. Pınar Altuğ Atacan ve Yağmur Atacan'ın YouTube kanalına konuk olan ünlü sunucu, kadın yarışmacıların eşlerine gösterdiği tepkilerin zamanla programın dikkat çeken unsurlarından birine dönüştüğünü söyledi. Ayrık'ın “Televizyon tarihinde erkeğin şiddet gördüğü tek program benim programım” sözleri ise sohbetin en dikkat çekici anlarından biri oldu.

KAYNAK: Atacanlar/ YouTube

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Ben Bilmem Eşim Bilir'in sunucusu İlker Ayrık, program hakkında yıllar sonra dikkat çekici itiraflarda bulundu.

Ben Bilmem Eşim Bilir'in sunucusu İlker Ayrık, program hakkında yıllar sonra dikkat çekici itiraflarda bulundu.

İlker Ayrık, yıllarca sunuculuğunu üstlendiği Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü sunucu, programda kadın yarışmacıların eşlerine gösterdiği tepkilerin zamanla nasıl öne çıktığını anlattı. Pınar Altuğ Atacan ve Yağmur Atacan'ın YouTube'da yayınlanan Atacanlar kanalına konuk olan İlker Ayrık, bir döneme damga vuran Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasını hatırladı. Yarışma sırasında kadınların eşlerine gösterdiği tepkilerden söz eden Ayrık, programın zaman içinde kendiliğinden farklı bir dinamik kazandığını söyledi.

Ben Bilmem Eşim Bilir için "Televizyon tarihinde erkeğin şiddet gördüğü tek program" dedi.

Ben Bilmem Eşim Bilir için "Televizyon tarihinde erkeğin şiddet gördüğü tek program" dedi.

“Televizyon tarihinde erkeğin şiddet gördüğü tek program benim programım diye şakasını yapıyorum. Kadının erkeğe böyle hıncını çıkarabildiği, rahatlayabildiği bir ortam herhalde kendi kendine oluştu.”

Bu durumun bilinçli olarak oluşturulmadığını belirten Ayrık, yarışmacıların zamanla programın akışını kendilerinin şekillendirmeye başladığını ifade etti.

“Benim bilerek yaptığım bir şey değil, program kendi kendinin editörü oldu. Sonra kadınlar hoşlanmaya başladı.”

Ayrık, bazı kadın yarışmacıların kendisinden özellikle eşlerine yönelik sorular sormasını istediğini de anlattı.

“Bazen sormadığım hâlde bana ‘Şeyi sormayacak mısın, birazdan onun ağzına s**acağım da, onun sorusunu sorsana!’ demeye başladılar.”

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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