"Kıvılcım" Evrim Alasya'nın Paylaşımı, Kızılcık Şerbeti Senaryosunu İfşa Etti

Evrim Alasya'nın paylaşımı, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü daha ekrana gelmeden ifşa etti. Oyuncunun hikâyesine düşen kâğıt, dizinin 10 Kasım tarihli çekim planıydı ve hayranlar notları incelemeye başlar başlamaz en büyük sürprizle karşılaştı: Çimen, eski eşi Emir'den hamile! Planın aksesuar listesine düşülen 'tatlı ekşi yiyecekler' notu da hamileliğe işaret ediyor.

Haberi öğrenen Emir'in ise Çimen'i yalnız bırakmadığı anlaşılıyor. Notlara göre Emir, Çimen'e hem onun hem de çocuğunun yanında olacağının sözünü veriyor.