"Kıvılcım" Evrim Alasya'nın Paylaşımı, Kızılcık Şerbeti Senaryosunu İfşa Etti
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Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya, Instagram hikâyesinde dizinin 147. bölümüne ait çekim planını paylaştı. Gold Film imzalı kâğıttaki sahne notlarına göre Çimen, Emir’den hamile ve Kıvılcım doktordan randevu alıyor. Aynı planda Lider’in tutuklandığı haberinin geldiği de yazıyor. Murat Aygen’in diziden ayrılacağını açıklamasının ardından gelen bu detay, Lider’in hikâyeden nasıl çıkacağını da gösterdi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Evrim Alasya'nın paylaşımında Kızılcık Şerbeti senaryosu ifşa oldu. Şerbo senaryosuna göre Çimen, Emir'den hamile.
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Kıvılcım'ın bebek konusunda zor bir karar arifesinde olduğu anlaşılıyor.
Lider'in tutuklandığı ortaya çıktı, Murat Aygen'in vedası da böylece netleşti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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