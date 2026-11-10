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"Kıvılcım" Evrim Alasya'nın Paylaşımı, Kızılcık Şerbeti Senaryosunu İfşa Etti

"Kıvılcım" Evrim Alasya'nın Paylaşımı, Kızılcık Şerbeti Senaryosunu İfşa Etti

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 16:31
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Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya, Instagram hikâyesinde dizinin 147. bölümüne ait çekim planını paylaştı. Gold Film imzalı kâğıttaki sahne notlarına göre Çimen, Emir’den hamile ve Kıvılcım doktordan randevu alıyor. Aynı planda Lider’in tutuklandığı haberinin geldiği de yazıyor. Murat Aygen’in diziden ayrılacağını açıklamasının ardından gelen bu detay, Lider’in hikâyeden nasıl çıkacağını da gösterdi.

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Evrim Alasya'nın paylaşımında Kızılcık Şerbeti senaryosu ifşa oldu. Şerbo senaryosuna göre Çimen, Emir'den hamile.

Evrim Alasya'nın paylaşımında Kızılcık Şerbeti senaryosu ifşa oldu. Şerbo senaryosuna göre Çimen, Emir'den hamile.

Evrim Alasya'nın paylaşımı, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü daha ekrana gelmeden ifşa etti. Oyuncunun hikâyesine düşen kâğıt, dizinin 10 Kasım tarihli çekim planıydı ve hayranlar notları incelemeye başlar başlamaz en büyük sürprizle karşılaştı: Çimen, eski eşi Emir'den hamile! Planın aksesuar listesine düşülen 'tatlı ekşi yiyecekler' notu da hamileliğe işaret ediyor.

Haberi öğrenen Emir'in ise Çimen'i yalnız bırakmadığı anlaşılıyor. Notlara göre Emir, Çimen'e hem onun hem de çocuğunun yanında olacağının sözünü veriyor.

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Kıvılcım'ın bebek konusunda zor bir karar arifesinde olduğu anlaşılıyor.

Kıvılcım'ın bebek konusunda zor bir karar arifesinde olduğu anlaşılıyor.

Peki bu haber Kıvılcım'ı nasıl etkileyecek? Planda 'Kıvılcım çocuğu aldırtma...' diye başlayan bir not var. Cümlenin devamı karede kesildiği için tamamı okunmasa da hemen ardından Kıvılcım'ın doktordan randevu aldığı yazıyor. Kıvılcım'ın bu kez nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Bu sezon rolü Selin Türkmen'den devralan Asena Keskinci'nin Çimen'i ise daha önce Asil'le yaşadığı öpüşme sahnesiyle seyirciyi şaşırtmıştı. Şimdi de hamilelik haberiyle hikâyenin merkezine yerleşiyor.

Lider'in tutuklandığı ortaya çıktı, Murat Aygen'in vedası da böylece netleşti.

Lider'in tutuklandığı ortaya çıktı, Murat Aygen'in vedası da böylece netleşti.

Çekim planından çıkan bir diğer önemli bilgi Lider'le ilgili. Notlara göre Ömer hastaneden çıktıktan sonra Lider'in tutuklandığı haberi geliyor. Aynı bölümde Başak'ın da onkoloğundan iyi haberler aldığı ve bunu Fatih'i arayarak paylaştığı görülüyor.

Lider'i canlandıran Murat Aygen, Ekim sonunda Gece Muhabiri'ne verdiği röportajda yaklaşık iki bölüm sonra diziden ayrılacağını açıklamıştı. 'Ben bu adamı kabul etmedim açıkçası' diyen oyuncunun karakterinin hikâyeden nasıl çıkacağı ise merak ediliyordu. Meğer Lider'in vedası tutuklanmayla olacakmış.

Çekim planındaki sahnelerin kurguda değişebileceğini de hatırlatmak gerek. Yine de Evrim Alasya'nın paylaşımı, Show TV'nin cuma akşamları yayınlanan fenomen dizisinin önümüzdeki bölümlerine dair şimdiye kadarki en net ipuçlarını verdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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