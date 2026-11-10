"Ayşegül" Burçin Terzioğlu, Poyraz Karayel'deki Kürtaj Sahnesinin Perde Arkasını Anlattı
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Poyraz Karayel'de canlandırdığı Ayşegül karakteriyle hafızalara kazınan Burçin Terzioğlu, dizinin en ağır sahnelerinden biri hakkında yıllar sonra konuştu. Brand Week İstanbul'a konuk olan oyuncu, karakterine zorla kürtaj yapılan sahnenin senaryoya nasıl girdiğini anlattı. Meğer o sahne, yazılmadan önce Terzioğlu'na sorulmuş!
Poyraz Karayel'in senaristinin, herkesi şoke eden kürtaj sahnesini yazmadan önce Burçin Terzioğlu'nu arayıp onayını istediği ortaya çıktı.
"Eğer kabul edersen ekleyeceğim" diyen senaristin tavrı, Burçin Terzioğlu'nun gözlerini doldurdu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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