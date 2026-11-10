"Ayşegül" Burçin Terzioğlu, Poyraz Karayel'deki Kürtaj Sahnesinin Perde Arkasını Anlattı

Terzioğlu, o telefon konuşmasını şu sözlerle aktardı:

'Ben peş peşe bir sürü erkek yazarlarla çalıştım. Bununla ilgili bir örnek vermek isterim; çok sevdiğim karakteri çok sevdiğim, çok güçlü bir kalem yazdı ve erkek yazar bir senaristimiz vardı. Bir gün telefon açtı bana bir akşam: 'Senaryoya bir bölüm eklemek istiyorum ama çok intim bir konu, yani bedenen ve ruhen çok kırılgan bir konu. Sana sormadan senaryoya eklemek istemedim. Eğer kabul edersen, oynarım dersen ekleyeceğim' dedi.'

Sahnenin hem okunmasının hem izlenmesinin çok zor olduğunu söyleyen oyuncu, bu anıyı neden paylaştığını da açıkladı:

'Bir kadının istem dışı hamileliğine son verilmesiyle ilgiliydi. Okuması çok zordu, izlenmesi zordu. Niye anlattım bunu? Bir erkek yazarın o kadar zarif davranmış olması, okuduğum şeyin haricinde de gözümü doldurdu.'