article/comments
article/share
Haberler
TV
"Ayşegül" Burçin Terzioğlu, Poyraz Karayel'deki Kürtaj Sahnesinin Perde Arkasını Anlattı

"Ayşegül" Burçin Terzioğlu, Poyraz Karayel'deki Kürtaj Sahnesinin Perde Arkasını Anlattı

yerli dizi Burçin Terzioğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 19:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Poyraz Karayel'de canlandırdığı Ayşegül karakteriyle hafızalara kazınan Burçin Terzioğlu, dizinin en ağır sahnelerinden biri hakkında yıllar sonra konuştu. Brand Week İstanbul'a konuk olan oyuncu, karakterine zorla kürtaj yapılan sahnenin senaryoya nasıl girdiğini anlattı. Meğer o sahne, yazılmadan önce Terzioğlu'na sorulmuş!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Poyraz Karayel'in senaristinin, herkesi şoke eden kürtaj sahnesini yazmadan önce Burçin Terzioğlu'nu arayıp onayını istediği ortaya çıktı.

Poyraz Karayel'in senaristinin, herkesi şoke eden kürtaj sahnesini yazmadan önce Burçin Terzioğlu'nu arayıp onayını istediği ortaya çıktı.

Kanal D ekranlarında 2015-2017 yılları arasında yayınlanan Poyraz Karayel, İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu'nun başrollerini paylaştığı fenomen dizilerden biriydi. Dizide Ayşegül karakterine hayat veren Terzioğlu, karakterinin yaşadığı en sarsıcı kırılmalardan birinin perde arkasını ilk kez bu kadar açık anlattı.

Brand Week İstanbul'daki konuşmasında kariyeri boyunca peş peşe pek çok erkek senaristle çalıştığını hatırlatan oyuncu, bu konuda unutamadığı bir anısını paylaştı. Terzioğlu'nun anlattığına göre dizinin senaristi Ethem Özışık, bir akşam kendisini telefonla aradı.

Özışık'ın senaryoya eklemek istediği bölüm, Ayşegül'ün istemi dışında hamileliğinin sonlandırılmasını konu alıyordu. Senarist, bunun bedenen ve ruhen çok kırılgan bir konu olduğunu söyleyerek sahneyi oyuncusuna sormadan yazmak istemedi. Üstelik kararı tamamen Terzioğlu'na bıraktı.

"Eğer kabul edersen ekleyeceğim" diyen senaristin tavrı, Burçin Terzioğlu'nun gözlerini doldurdu.

"Eğer kabul edersen ekleyeceğim" diyen senaristin tavrı, Burçin Terzioğlu'nun gözlerini doldurdu.

Terzioğlu, o telefon konuşmasını şu sözlerle aktardı:

'Ben peş peşe bir sürü erkek yazarlarla çalıştım. Bununla ilgili bir örnek vermek isterim; çok sevdiğim karakteri çok sevdiğim, çok güçlü bir kalem yazdı ve erkek yazar bir senaristimiz vardı. Bir gün telefon açtı bana bir akşam: 'Senaryoya bir bölüm eklemek istiyorum ama çok intim bir konu, yani bedenen ve ruhen çok kırılgan bir konu. Sana sormadan senaryoya eklemek istemedim. Eğer kabul edersen, oynarım dersen ekleyeceğim' dedi.'

Sahnenin hem okunmasının hem izlenmesinin çok zor olduğunu söyleyen oyuncu, bu anıyı neden paylaştığını da açıkladı:

'Bir kadının istem dışı hamileliğine son verilmesiyle ilgiliydi. Okuması çok zordu, izlenmesi zordu. Niye anlattım bunu? Bir erkek yazarın o kadar zarif davranmış olması, okuduğum şeyin haricinde de gözümü doldurdu.'

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın