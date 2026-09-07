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Burçin Terzioğlu'nun Yeni Dizisi Belli Oldu: Partneriyle Ezel'den Sonra İlk Kez Bir Aradalar!

Burçin Terzioğlu'nun Yeni Dizisi Belli Oldu: Partneriyle Ezel'den Sonra İlk Kez Bir Aradalar!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.09.2026 - 09:30 Son Güncelleme: 07.09.2026 - 09:32
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Ben Leman dizisinin final yapmasıyla izleyicinin yıkılmasının ardından Burçin Terzioğlu'nun yeni dizisi belli oldu. Üstelik büyük bir sürprizle! 15 yıl önce efsanevi yapım Ezel'de birlikte rol aldığı ünlü isim, Burçin Terzioğlu'na yeni dizisinde partner olarak eşlik edecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Burçin Terzioğlu, son olarak NOW TV ekranlarında Ben Leman dizisinde rol almıştı.

Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Burçin Terzioğlu, son olarak NOW TV ekranlarında Ben Leman dizisinde rol almıştı.

Dizinin aniden final yapmasının ardından izleyici adeta yıkılmış ve dijitalde devam etmesi için sosyal medyada kampanya başlatmıştı. Ha oldu ha olacak derken Ben Leman'ın dijitalde devam etmeyeceği kesinleşti. Dizi, hafızalarda unutulmaz bir yapım olarak kaldı.

Geçen zamanın ardından Burçin Terzioğlu'nun yeni dizisi TRT Tabii'de yayınlanacak Kuyu dizisi oldu.

Geçen zamanın ardından Burçin Terzioğlu'nun yeni dizisi TRT Tabii'de yayınlanacak Kuyu dizisi oldu.

18 yıl komada kaldıktan sonra uyanıp intikam alan Leyla'nın sarsıcı hikayesini anlatan dizide Burçin Terzioğlu başrolde yer alacak. Üstelik partneri de 15 yıl önce Ezel'de birlikte rol aldığı Barış Falay olacak. Barış Falay'ın Tahir karakterine hayat vereceği dizide Haktan Zavlak, Oğuzhan Karbi, Suzan Kardeş gibi ünlü isimler de rol alacak. 10 bölümden oluşacak dizinin çekimlerinin 20 Eylül'de başlaması beklenirken Recai Karagöz’ün yönetmen koltuğunda oturacağı, Volkan Sümbül'ün ise diziyi kaleme aldığı öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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