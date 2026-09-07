Burçin Terzioğlu'nun Yeni Dizisi Belli Oldu: Partneriyle Ezel'den Sonra İlk Kez Bir Aradalar!
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Ben Leman dizisinin final yapmasıyla izleyicinin yıkılmasının ardından Burçin Terzioğlu'nun yeni dizisi belli oldu. Üstelik büyük bir sürprizle! 15 yıl önce efsanevi yapım Ezel'de birlikte rol aldığı ünlü isim, Burçin Terzioğlu'na yeni dizisinde partner olarak eşlik edecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Burçin Terzioğlu, son olarak NOW TV ekranlarında Ben Leman dizisinde rol almıştı.
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Geçen zamanın ardından Burçin Terzioğlu'nun yeni dizisi TRT Tabii'de yayınlanacak Kuyu dizisi oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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