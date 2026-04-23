Final Yapınca Öğrenememiştik: Burçin Terzioğlu, Ben Leman'daki Leman'ın Katili Hakkında Konuştu

Esra Demirci - TV Editörü
23.04.2026 - 16:00

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle erken finalden kaçamamıştı. Seyircinin tepkilerine rağmen Ben Leman dizisi final yaparak ekrana veda etti. Burçin Terzioğlu, dizide canlandırdığı Leman karakterinin katilinin kim olduğu konusunda açıklama yaptı.

NOW'da yayınlanan Ben Leman, erken final yapan diziler arasında yer aldı.

Sezonun en iddialı yapımlarından olan Ben Leman, seyirciden tam puan almasına rağmen reytinglerde bir türlü yükseliş yaşayamadı. Ben Leman'ın her hafta düşen reytingleri ona erken finalin kapısını araladı. Burçin Terzioğlu'nun canlandırdığı Leman karakterinin ölmesiyle başlayan dizide erken final nedeniyle Leman'ın katilinin kim olduğunu da öğrenememiştik. Burçin Terzioğlu katıldığı bir etkinlikte bu konuda konuştu. Terzioğlu, Ben Leman dizisindeki katil hakkında Dizi biraz daha devam etseydi öğrenecektik. Başta bize bir şeyler çıtlatmışlardı ama süreç içinde o kişinin olmayacağı yönünde yorumlaştık. Bence o kızlardan hiçbiri Leman'ı öldürmemiştir.” dedi.

Burçin Terzioğlu'nun Ben Leman açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
