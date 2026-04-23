Final Yapınca Öğrenememiştik: Burçin Terzioğlu, Ben Leman'daki Leman'ın Katili Hakkında Konuştu

Sezonun en iddialı yapımlarından olan Ben Leman, seyirciden tam puan almasına rağmen reytinglerde bir türlü yükseliş yaşayamadı. Ben Leman'ın her hafta düşen reytingleri ona erken finalin kapısını araladı. Burçin Terzioğlu'nun canlandırdığı Leman karakterinin ölmesiyle başlayan dizide erken final nedeniyle Leman'ın katilinin kim olduğunu da öğrenememiştik. Burçin Terzioğlu katıldığı bir etkinlikte bu konuda konuştu. Terzioğlu, Ben Leman dizisindeki katil hakkında “Dizi biraz daha devam etseydi öğrenecektik. Başta bize bir şeyler çıtlatmışlardı ama süreç içinde o kişinin olmayacağı yönünde yorumlaştık. Bence o kızlardan hiçbiri Leman'ı öldürmemiştir.” dedi.