İptal Edilen Diziler Düşüşle Geri Döndü: 22 Nisan Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting Eşref Rüya Yeraltı Dizisi
Esra Demirci - TV Editörü
23.04.2026 - 14:26

22 Nisan Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya ve Yeraltı dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği, Kuruluş Orhan'ın iptal edildiği 22 Nisan Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. NOW dizisi Yeraltı, Galatasaray - Gençlerbirliği maçı nedeniyle reytinglerde liderliği kaptırdı. 2. sıraya gerileyen Yeraltı'nın yanı sıra Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan dizileri de reyting kaybı yaşadı.

İşte, 22 Nisan Çarşamba Reyting Sonuçları...

Eşref Rüya ve Yeraltı dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği, Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün iptal edildiği 22 Nisan Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. ATV ekranlarında Kuruluş Orhan yerine yayınlanan Galatasaray - Gençlerbirliği maçı reytinglerde zirveye oturdu. Öte yandan çarşamba akşamlarının lider dizisi Yeraltı düşüş yaşayarak 2. sıraya geriledi.

22 Nisan Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Galatasaray - Gençlerbirliği Maçı

TOTAL: 9,63 (1)

AB: 9,20 (1)

ABC1: 9,87 (1)

Yeraltı

TOTAL: 8,49 (2)

AB: 7,87 (2)

ABC1: 9,19 (2)

Eşref Rüya

TOTAL: 5,90 (3)

AB: 4,73 (3)

ABC1: 5,99 (3)

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
