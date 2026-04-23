article/comments
article/share
Haberler
TV
NOW'ın Yeraltı Dizisinin Yeni Bölümündeki Çatışma Sahnelerinin Kesildiği Ortaya Çıktı

yerli dizi Yeraltı Dizisi
Esra Demirci - TV Editörü
23.04.2026 - 11:04

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi, şiddet ve çatışma sahnelerinin yoğun olması nedeniyle tepki görmüştü. Dizinin fragmanı revize edilip çatışma sahneleri silinirken dün akşam yayınlanan yeni bölümün de revize edildiği ortaya çıktı. Yeraltı'nın yeni bölümündeki çatışma sahnesinin aniden bitmesiyle söz konusu sahnenin kesildiği anlaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
NOW'da yayınlanan Yeraltı dizisindeki şiddet ve çatışma sahneleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yerli dizilerdeki şiddet sahneleri tepki görmüştü. Bu tarz sahnelerle öne çıkan Yeraltı dizisi de sosyal medyada uzun süre gündem olmuş ve tepkilerin ardından dizide revizelere gidilmişti. Yeni bölümü geçtiğimiz hafta iptal edilen Yeraltı'nın yeni bölüm fragmanındaki çatışma sahnesi silinirken bir revize de yeni bölümde yaşandı. Yeni bölümü izleyen seyirci, çatışma sahnesinin aniden kesilmesini fark etti.

NOW'ın Yeraltı dizisindeki o sahneyi buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın