article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Yapması Beklenen TRT Dizisi 7. Sezon Onayı Aldı, Sezon Finali Tarihi Belli Oldu

TRT Teşkilat
Esra Demirci - TV Editörü
23.04.2026 - 10:26

Yerli dizilerin yeni sezonda devam edip etmeyeceği yavaş yavaş açıklanıyor. Taşacak Bu Deniz, Güller ve Günahlar ve Eşref Rüya'nın yeni sezon onayı almasının ardından bir yeni sezon haberi de TRT dizisinden geldi. 6 sezondur ekran yolculuğuna devam eden TRT'nin Teşkilat dizisi 7. sezon onayı aldı. Teşkilat'ın sezon finali tarihi açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Yayın döneminin sonlarına doğru yerli dizilerin akıbeti belli olmaya başladı.

Şu ana kadar Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya ve Güller ve Günahlar dizilerinin yeni sezon onayı aldığı açıklandı. Yeni sezonda devam edecek dizilerin sezon finali tarihi duyurulurken TRT 1'den bir yeni sezon haberi daha geldi.

TRT, 6 sezondur devam eden fenomen diziye 7. sezon onayı verdi.

TRT'nin Teşkilat dizisi yeni sezon onayı aldı. 7. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Teşkilat'ın sezon finali tarihi açıklandı.

TRT 1 ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Teşkilat'ın final yaparak ekran macerasını tamamlaması bekleniyordu. Reyting oranları hâlâ muazzam olan dizi için TRT devam etmesi yönünde karar aldı. Birsen Altuntaş, Teşkilat dizisinin sezon finalinin 14 Haziran'da yayınlanacağını duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın