TRT, Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan İbrahim Çelikkol'un Tabii'deki Yeni Dizisini İptal Etti

Esra Demirci
22.04.2026 - 15:07 Son Güncelleme: 22.04.2026 - 15:08

Ünlü isimlere yönelik yapılan soruşturmada gözaltına alınan oyuncu İbrahim Çelikkol'un yasaklı madde testi pozitif çıkmıştı. İbrahim Çelikkol'un yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından gözler TRT Tabii'de yayınlanacak yeni dizi Binbir Gece Masalları'na çevrilmişti. TRT, İbrahim Çelikkol'un yeni dizisi iptal ederek yayınlamama kararı aldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Oyuncu İbrahim Çelikkol'un yasaklı madde test sonucu pozitif çıkmıştı.

Ünlülere yönelik yapılan soruşturmada gözaltına alınan isimler arasında yer alan İbrahim Çelikkol'a yasaklı madde testi yapılmıştı. Yasaklı madde testi pozitif çıkan İbrahim Çelikkol'un TRT Tabii'de yayınlanacak olan yeni dizisi Binbir Gece Masalları'nın akıbeti merak yarattı.

Yasaklı madde kullandığını itiraf eden İsmail Hacıoğlu hem TRT1'deki Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmış hem Tabii için hazırlanan Rüzgarlı Pazar dizisi iptal edilmişti. İbrahim Çelikkol'un yeni dizisi hakkında TRT sonunda kararını verdi.

TRT, İbrahim Çelikkol'un yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından Tabii'deki Binbir Gece Masalları dizisini iptal etti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ekim ayındaki görkemli lansmanda yer alan ve bu sezon yayınlanması planlanan Binbir Gece Masalları dizisi TRT tarafından akıştan çıkarıldı. TRT Tabii dizisi Binbir Gece Masalları'nın önümüzdeki sezonlarda yayınlanması bekleniyor.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
