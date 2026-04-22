Fragman Yayınlanmamıştı: Show TV'nin Yeni Dizisinin Final İddiasına Açıklama Geldi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.04.2026 - 10:53

Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı'nın önce fragmanındaki şiddet sahneleri kesilmiş ardından yeni bölüm sonrasında fragman yayınlanmamıştı. Delikanlı'nın seyircisi dizinin final yapacağını düşünürken Birsen Altuntaş'tan söz konusu iddia hakkında açıklama geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Reklam

Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı'nın final yapacağı iddiası kafaları karıştırdı.

Mert Ramazan Demir, Mina Demirtaş, Melis Sezen ve Salih Bademci'nin başrollerde yer aldığı Delikanlı, pazartesi akşamı Uzak Şehir'e rakip olarak ekrana gelmeye başladı. Hiç de fena olmayan reyting oranları alan dizinin son fragmanındaki revize sosyal medyada gündem olmuştu. Delikanlı'nın yeni bölüm fragmanındaki şiddet içeren sahnelerin silinmesi ve yayınlanan bölümün ardından hala fragman verilmemesi üzerine dizinin yayından kaldırılacağı düşünüldü. Birsen Altuntaş bu iddiaya yanıt verdi.

Show TV dizisi Delikanlı'nın final iddialarına yanıt geldi. Delikanlı final yapmıyor.

Birsen Altuntaş, X hesabından Delikanlı dizisinin final yapacağı iddiasına 'Yok canım, fragman yetişmedi dün... Final kararı falan yok şu an... Reytingler artmış zaten...' yanıtını verdi.

Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Reklam
