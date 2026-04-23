Taşacak Bu Deniz'e mi Gelecek? Ümit İbrahim Kantarcılar'ın "Fatih Furtuna" Yorumu Kafa Karıştırdı

Esra Demirci - TV Editörü
23.04.2026 - 12:17

TRT'nin sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Fatih Furtuna karakterini kimin canlandıracağı hala açıklanmadı. Fatih Furtuna için dizi seyircisi sosyal medyada tahminlerini paylaşırken karakter için ismi geçen Ümit İbrahim Kantarcılar'dan kafa karıştıran bir yorum geldi.

TRT 1'in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Fatih Furtuna'yı kimin canlandıracağı hala duyurulmadı.

Taşacak Bu Deniz'in son bölümlerinde ismi sık sık geçen ve yüzü görünmemesine rağmen birkaç sahnede yer alan Fatih Furtuna'yı canlandıracak oyuncu seyirciyi heyecanlandırmaya devam ediyor. Fatih Furtuna karakteri için pek çok oyuncunun ismi geçiyor. Bunlardan biri de Ümit İbrahim Kantarcılar oldu. Taşacak Bu Deniz seyircisi Fatih Furtuna karakteri için Ümit İbrahim Kantarcılar'a sosyal medyadan baskı yaparken oyuncudan sonunda bir yanıt geldi.

Ümit İbrahim Kantarcılar'ın Fatih Furtuna yorumu "Taşacak Bu Deniz'e mi geliyor?" dedirtti.

Ümit İbrahim Kantarcılar X hesabından kendisine 'Trabzon'a gitmen için nereye başvuruyoruz?' yazan bir takipçisine yanıt verdi. Kantarcılar 'Bir yapamadınız Fatih Furtuna' yazarak Taşacak Bu Deniz'e gönderme yaptı. Ümit İbrahim Kantarcılar'ın Taşacak Bu Deniz kadrosuna dahil olması yönünde bir açıklama olmasa da bu yorum kafa karıştırmaya yetti.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
