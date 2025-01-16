Yediği Kumpirden Zehirlenen Kadın Hayatını Kaybetti: Salmonella Tespit Edildi
Yediği Kumpirden Zehirlenen Kadın Hayatını Kaybetti: Salmonella Tespit Edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı güvenli gıda çalışmalarının ardından piyasadaki ürünlerin güvenilirliği hakkında soru işaretleri oluşmaya başladı. Bugüne kadar pek çok markada taklit ve tağşiş ürünler tespit edildi. Son olarak İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın, yediği kumpirin ardından zehirlendi. Tedavi gören kadın taburcu edildikten sonra hayatını kaybetti.
Kumpirde salmonella bakterisi tespit edildiği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kumpir can aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kumpir yedikten iki gün sonra şikayetleri geçmeyen kadın, hayatını kaybetti.
İş yeri sahibi gözaltına alındı, sevk edildiği adliyede taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.
Oay yeri inceleme ekiplerinin yürüttü çalışmalarda işletmeden alınan örneklerde "salmonella" tespit edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın