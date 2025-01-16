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Yediği Kumpirden Zehirlenen Kadın Hayatını Kaybetti: Salmonella Tespit Edildi

Yediği Kumpirden Zehirlenen Kadın Hayatını Kaybetti: Salmonella Tespit Edildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 09:07

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı güvenli gıda çalışmalarının ardından piyasadaki ürünlerin güvenilirliği hakkında soru işaretleri oluşmaya başladı. Bugüne kadar pek çok markada taklit ve tağşiş ürünler tespit edildi. Son olarak İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın, yediği kumpirin ardından zehirlendi. Tedavi gören kadın taburcu edildikten sonra hayatını kaybetti.

Kumpirde salmonella bakterisi tespit edildiği ortaya çıktı.

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Kumpir can aldı.

Kumpir can aldı.

İzmir'in Buca ilçesinin Efeler Mahellesi'nde aynı aile üyesi 3 kişi bir işletmede kumpir yemiş, aynı gün bulantı ve kusma şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmişlerdi. 

Tedavilerinin ardından eve dönen ailenin rahatsızlığı, ertesi gün de devam etti.

Kumpir yedikten iki gün sonra şikayetleri geçmeyen kadın, hayatını kaybetti.

Kumpir yedikten iki gün sonra şikayetleri geçmeyen kadın, hayatını kaybetti.

Aile üyeleri, şikayetleri geçmeyen annelerini evlerinin tuvaletinde hareketsiz halde buldu. Aile, söz konusu işletmeden şikayetçi oldu. Yetkililer tarafından yürütülen detaylı araştırmanın ardından başka kişilerin de aynı işletmeden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. 

Hayatını kaybeden kadından önce başka kişiler de zehirlenme yaşadıklarını belirtmişti.

İş yeri sahibi gözaltına alındı, sevk edildiği adliyede taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

İş yeri sahibi gözaltına alındı, sevk edildiği adliyede taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

Evinde ölü bulunan kadının otopsi incelemesinin sürdüğü, kesin ölüm sebebinin ise alınan örneklerin incelemesinin ardından belirleneceği aktarıldı.

Oay yeri inceleme ekiplerinin yürüttü çalışmalarda işletmeden alınan örneklerde "salmonella" tespit edildi.

Oay yeri inceleme ekiplerinin yürüttü çalışmalarda işletmeden alınan örneklerde "salmonella" tespit edildi.

Salmonella, gıda zehirlenmesine yol açabilen, çubuksu, Gram-negatif bir enterobakteri cinsidir.

Salmonella;

  • İnsan ve hayvan atıklarının uygun bir şekilde bertaraf edilmemesi nedeniyle, 

  • Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdaların tükeltilmesiyle,

  • Kirli çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezlerin tüketimiyle,

  • çİme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeniyle bulaşabilir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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