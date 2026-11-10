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11.11 Enerjisi Kapıyı Çalıyor: 11 Kasım'da Şansı ve Bolluğu Kendine Çekecek 4 Burç

11.11 Enerjisi Kapıyı Çalıyor: 11 Kasım'da Şansı ve Bolluğu Kendine Çekecek 4 Burç

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 23:52
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Astrolog Olive Honey, 11 Kasım Çarşamba gününün dört burç için şans ve bolluk getireceğini söylüyor. Honey'e göre bu burçlar, geçmişte cesaret edip attıkları bir adımın karşılığını bu çarşamba alacak. 

İşte o burçlar...

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Kova burcu, cesaretinin karşılığını 11 Kasım'da alacak.

Kova burcu, cesaretinin karşılığını 11 Kasım'da alacak.

Kova burcu risk almaktan ve hata yapmaktan çekinmiyor. Yaptığı hatalardan ders çıkarıyor, öğrendiklerini de başkalarıyla paylaşıyor. Honey'e göre şansı Kova'ya getiren de bu tavrı.

Kova, çevresindekiler anlamasa bile kalbinin sesini dinlemeye devam ettiği sürece şansı yanında olacak.

İkizler burcu, bir süre önce aldığı riskin meyvesini toplayacak.

İkizler burcu, bir süre önce aldığı riskin meyvesini toplayacak.

11 Kasım, İkizler için her şeyin yerine oturduğu bir gün olacak. Uzun süredir emek verdiği bir işi ya da hayatındaki bir dönemi başarıyla tamamlıyor.

Honey'e göre İkizler, yapması gereken her şeyi yaptığı için o döneme geri dönmek için bir neden de görmüyor.

Başak burcu, yaşadığı zorlukların boşuna olmadığını anlayacak.

Başak burcu, yaşadığı zorlukların boşuna olmadığını anlayacak.

Bu çarşamba geriye bakan Başak, attığı her adımın onu bugüne getirdiğini görecek. Önüne çıkan bir fırsat, beraberinde beklenmedik değişiklikler ve aksilikler getirmişti.

Honey'e göre Başak bu zorlukları aşmasaydı ne kadar yol aldığının farkına varamayacaktı. İşlerin sonunda yoluna gireceğine inanan Başak, haklı çıktığını görecek.

Boğa burcu, bir kez kurallarının dışına çıkmanın ödülünü alacak.

Boğa burcu, bir kez kurallarının dışına çıkmanın ödülünü alacak.

Boğa burcu, değeceğinden emin olmadan risk almayı sevmez. 11 Kasım ona, kendi kurallarını bir kenara bırakıp risk aldığı bir dönemi hatırlatacak. O zaman sonucu hemen göremediği için bu deneyimi unutmaya çalışmıştı.

Honey'e göre Boğa bu çarşamba rahatlayacak. O dönem elinden geleni yapmıştı, şimdi bunun karşılığını alıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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