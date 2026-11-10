11.11 Enerjisi Kapıyı Çalıyor: 11 Kasım'da Şansı ve Bolluğu Kendine Çekecek 4 Burç
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Kova burcu, cesaretinin karşılığını 11 Kasım'da alacak.
İkizler burcu, bir süre önce aldığı riskin meyvesini toplayacak.
Başak burcu, yaşadığı zorlukların boşuna olmadığını anlayacak.
Boğa burcu, bir kez kurallarının dışına çıkmanın ödülünü alacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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