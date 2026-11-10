Duygularını Belli Etmemek İçin Soğuk Davranan 3 Burç

Satürn'ün yönettiği bir toprak burcu olan Oğlak, astrolojide soğukkanlı ve ayakları yere basan bir burç olarak biliniyor. Kendi kendine yetmekten gurur duyan Oğlaklar, yardım istemekte zorlanıyor. Canları yandığında bile bunu sakin tavırlarının ve kuru esprilerinin arkasına saklayabiliyor.

Oğlakların güvenini kazanmak zaman alıyor. Ancak bir kez yakınlaştığınızda size en sadık dostlarınızdan biri oluyorlar.