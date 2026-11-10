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Duygularını Belli Etmemek İçin Soğuk Davranan 3 Burç

Duygularını Belli Etmemek İçin Soğuk Davranan 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 11:06
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Bazı insanlar ilk tanıştığınızda soğuk ve ulaşılmaz görünür. Oysa bu mesafe çoğu zaman ilgisizlikten değil, duygularını korumak istemelerinden kaynaklanır. Astrolog Debbie Stapleton'ın burç profillerine göre Oğlak, Kova ve Akrep de duygularını kolay kolay belli etmeyen burçlar arasında.

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Oğlak

Oğlak

Satürn'ün yönettiği bir toprak burcu olan Oğlak, astrolojide soğukkanlı ve ayakları yere basan bir burç olarak biliniyor. Kendi kendine yetmekten gurur duyan Oğlaklar, yardım istemekte zorlanıyor. Canları yandığında bile bunu sakin tavırlarının ve kuru esprilerinin arkasına saklayabiliyor.

Oğlakların güvenini kazanmak zaman alıyor. Ancak bir kez yakınlaştığınızda size en sadık dostlarınızdan biri oluyorlar.

Kova

Kova

Satürn ve Uranüs'ün yönettiği bir hava burcu olan Kova, astrolojide sakin ve ölçülü duruşuyla öne çıkıyor. Kendi duygularına mesafeli yaklaşan Kovalar, güçlü zekaları yüzünden çoğu zaman soğuk ya da duygusuz sanılıyor.

Aslında Kovalar sohbeti seven, sosyal ve esprili insanlar. Çevrelerinde pek çok arkadaş bulunuyor. Sevdikleri onlardan yalnızca biraz daha fazla ilgi göstermelerini bekliyor.

Akrep

Akrep

Mars ve Plüton'un yönettiği bir su burcu olan Akrep, astrolojide en çok yanlış anlaşılan burçlardan biri. Ciddi ve gizemli tavırları nedeniyle ilk bakışta insanlara mesafeli görünebiliyor. Kendini açmadan önce karşısındakinin niyetini sabırla anlamaya çalışıyor.

Akrepler kolay güvenmiyor. Ancak güvendikleri insanlara kalpten bağlanıyor ve çok sadık oluyorlar. Hassas, sezgileri güçlü ve şefkatli bir burç olan Akrep, sevdiklerine karşı oldukça empatik davranıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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