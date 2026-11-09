9 – 15 Kasım 2026 Haftalık Burç Yorumları
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9-15 Kasım 2026 haftasında Akrep burcundaki yeniay ve gezegenlerin geri hareketleri ilişkilerden kariyere kadar tüm burçlarda önemli içsel dönüşümleri ve yeni başlangıçları tetikliyor. Bu dönemde geçmişin muhasebesini yaparken, kararlarınızı hızla değil bilinçli adımlar ve gerçekçi planlarla şekillendirmek büyük önem taşıyor. Gökyüzünün rehberliğinde, hem kişisel kaynaklarınızı korumak hem de hayatınızda taze bir sayfa açmak için bu hafta karşınıza çıkan fırsatları akılcı bir şekilde değerlendirebilirsiniz.
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ
ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN
BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK
TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ
AKREP VE YÜKSELEN AKREP
YAY VE YÜKSELEN YAY
OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK
KOVA VE YÜKSELEN KOVA
BALIK VE YÜKSELEN BALIK
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