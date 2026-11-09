9 – 15 Kasım 2026 Haftalık Burç Yorumları

Akrep yeniayı 8. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev ortak para, borçlar, krediler, vergiler, miras, eşin veya ortağın geliri ve duygusal yakınlıkla ilişkilendirilir. Son dönemde başkalarıyla paylaştığınız para ya da sorumluluklarda belirsizlik varsa, bu hafta konuyu daha açık biçimde ele alabilirsiniz. Bir borcu yapılandırmak, ödeme planı yapmak veya ortak bütçeyi yeniden düzenlemek gündeme gelebilir. Para konusunda gerçekleri görmeden iyimser varsayımlara dayanmayın; önemli koşulları yazılı hâle getirin.

Venüs’ün geri hareketi 7. evinizi etkilediği için aşk, evlilik, iş ortaklığı ve sözleşmelerde geçmişten kalan meseleler tekrar konuşulabilir. Bir ilişkiyi onarmak için fırsat oluşabilir; fakat yalnızca özlemle karar vermek yerine, eski sorunun gerçekten değişip değişmediğine bakın. Mars ve Jüpiter 5. evinizdeyken aşk, çocuklar ve yaratıcı projeler cesaret kazanıyor. Kendinizi sahneye koyabilir, yeni bir projeye başlayabilir veya sevdiğiniz bir uğraşa daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Risk, hevesle fazla harcama yapmak ya da romantik bir konuda beklentiyi büyütmek.

İş, eğitim ve iletişimde araştırmacı tavrınız işe yarar; bir sözleşmenin küçük yazılarını veya finansal ayrıntıları dikkatle okuyun. Ev ve aile alanında başkalarının yükünü üstlenirken kendi dinlenme ihtiyacınızı unutmayın. Şansınız, yaratıcı girişimler ve destek alabileceğiniz ortaklıklarda. Riskiniz, para ve ilişkilerde kontrolü kaybetme korkusuyla ani tepki vermekte. Uyarı: Kıskançlık, kuşku veya öfkeyle verilen kararları biraz bekletin. Motivasyon: Bir krizi büyütmeden, adım adım çözüme dönüştürebilirsiniz. Haftanın mottosu: Gücünü kanıtlamaya değil, kaynaklarını bilinçle yönetmeye odaklan.