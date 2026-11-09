article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
9 – 15 Kasım 2026 Haftalık Burç Yorumları

etiket 9 – 15 Kasım 2026 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
09.11.2026 - 21:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

9-15 Kasım 2026 haftasında Akrep burcundaki yeniay ve gezegenlerin geri hareketleri ilişkilerden kariyere kadar tüm burçlarda önemli içsel dönüşümleri ve yeni başlangıçları tetikliyor. Bu dönemde geçmişin muhasebesini yaparken, kararlarınızı hızla değil bilinçli adımlar ve gerçekçi planlarla şekillendirmek büyük önem taşıyor. Gökyüzünün rehberliğinde, hem kişisel kaynaklarınızı korumak hem de hayatınızda taze bir sayfa açmak için bu hafta karşınıza çıkan fırsatları akılcı bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ

Akrep yeniayı 8. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev ortak para, borçlar, krediler, vergiler, miras, eşin veya ortağın geliri ve duygusal yakınlıkla ilişkilendirilir. Son dönemde başkalarıyla paylaştığınız para ya da sorumluluklarda belirsizlik varsa, bu hafta konuyu daha açık biçimde ele alabilirsiniz. Bir borcu yapılandırmak, ödeme planı yapmak veya ortak bütçeyi yeniden düzenlemek gündeme gelebilir. Para konusunda gerçekleri görmeden iyimser varsayımlara dayanmayın; önemli koşulları yazılı hâle getirin.

Venüs’ün geri hareketi 7. evinizi etkilediği için aşk, evlilik, iş ortaklığı ve sözleşmelerde geçmişten kalan meseleler tekrar konuşulabilir. Bir ilişkiyi onarmak için fırsat oluşabilir; fakat yalnızca özlemle karar vermek yerine, eski sorunun gerçekten değişip değişmediğine bakın. Mars ve Jüpiter 5. evinizdeyken aşk, çocuklar ve yaratıcı projeler cesaret kazanıyor. Kendinizi sahneye koyabilir, yeni bir projeye başlayabilir veya sevdiğiniz bir uğraşa daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Risk, hevesle fazla harcama yapmak ya da romantik bir konuda beklentiyi büyütmek.

İş, eğitim ve iletişimde araştırmacı tavrınız işe yarar; bir sözleşmenin küçük yazılarını veya finansal ayrıntıları dikkatle okuyun. Ev ve aile alanında başkalarının yükünü üstlenirken kendi dinlenme ihtiyacınızı unutmayın. Şansınız, yaratıcı girişimler ve destek alabileceğiniz ortaklıklarda. Riskiniz, para ve ilişkilerde kontrolü kaybetme korkusuyla ani tepki vermekte. Uyarı: Kıskançlık, kuşku veya öfkeyle verilen kararları biraz bekletin. Motivasyon: Bir krizi büyütmeden, adım adım çözüme dönüştürebilirsiniz. Haftanın mottosu: Gücünü kanıtlamaya değil, kaynaklarını bilinçle yönetmeye odaklan.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA

Akrep yeniayı 7. evinizde; evlilik, yakın ilişkiler, iş ortaklıkları, müşteriler ve açık anlaşmalar haftanın ana gündemi. Birlikte olduğunuz kişiyle geleceğe dair konuşabilir, ortak bir karar alabilir veya ilişkinizin hangi yöne gittiğini sorgulayabilirsiniz. İlişkiniz varsa, karşılıklı beklentiler ve sorumluluklar daha görünür olabilir. Bekârsanız, yeni bir tanışma kadar geçmişten birinin yeniden gündeme gelmesi de mümkün. Ancak yeni başlangıçta ilk izlenim kadar davranışların devamlılığına da bakın.

Venüs’ün geri hareketi 6. evinizde olduğu için iş ortamındaki ilişkiler, günlük düzen, çalışma koşulları ve bedeninize ayırdığınız zaman yeniden değerlendirme isteyebilir. Ertelenmiş işler birikebilir; eski bir çalışma yöntemi, iş arkadaşıyla yaşanan konu veya yarım kalmış bir görev tekrar önünüze gelebilir. Sağlık ve iyi oluş açısından düzenli uyku, mola ve sürdürülebilir alışkanlıklar destekleyici. Bu, tıbbi değerlendirme yerine geçmez; devam eden bir sağlık sorununuz varsa uzmanınıza danışın.

Mars ve Jüpiter 4. evinizdeyken ev, aile ve yaşam alanında hareketlilik artıyor. Taşınma, evde değişiklik, aileyle daha fazla zaman geçirme veya ev masrafları gündeme gelebilir. Aşk ve çocuklarla ilgili gelişmeler de ev düzeninizi etkileyebilir. Eğitim ve para konularında planlı davranmanız, iş yükünüzü dengelemenize yardımcı olur. Şansınız, ilişkilerde açık iletişim ve yapıcı uzlaşmada. Riskiniz, huzur bozulmasın diye kendi ihtiyacınızı söylememekte. Uyarı: Her yükü tek başınıza taşımayın; görevleri ve harcamaları paylaşın. Motivasyon: Güven veren bir ilişki, iki tarafın da açıkça konuşmasıyla kurulur. Haftanın mottosu: Huzur, kendinden vazgeçmek değil; açıkça konuşabilmektir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

Akrep yeniayı 6. evinizde gerçekleşiyor; iş, günlük sorumluluklar, çalışma ortamı, hizmet verdiğiniz kişiler ve sağlık rutinleri ön plana çıkıyor. İş yapış biçiminizi yenilemek, günlük programınızı sadeleştirmek veya birikmiş görevleri tamamlamak için iyi bir başlangıç enerjisi var. İş arkadaşlarıyla konuşulması ertelenmiş bir mesele açılabilir. Merkür’ün geri hareketten yeni çıkıyor olması nedeniyle 13 Kasım’a kadar ve sonrasında da bir süre e-posta, randevu, belge ve iş talimatlarını kontrol etmek yerinde olur.

Venüs’ün geri hareketi 5. evinizde eski bir aşk konusunu, çocuklarla ilgili bir meseleyi veya yarım kalmış yaratıcı projeyi yeniden gündeme taşıyabilir. Romantik bir konuşma yakınlaşma sağlayabilir; ancak karşı tarafın sözleriyle davranışlarını birlikte değerlendirin. Mars ve Jüpiter 3. evinizdeyken iletişim, eğitim, kısa yolculuklar, sosyal medya ve yakın çevreyle ilişkiler hız kazanıyor. Bir kursa başlamak, içerik hazırlamak, sunum yapmak ya da önemli bir görüşme gerçekleştirmek için cesaret bulabilirsiniz.

Para, iş ve aile arasında denge kurmanız gereken bir hafta. Birden fazla konuya aynı anda yetişmek, dikkatinizi dağıtabilir ve dinlenmenizi aksatabilir. Sağlıkla ilgili konularda kendinizi ihmal etmeyin; günlük düzeninize gerçekçi biçimde uyabilecek alışkanlıkları seçin. Şansınız, yeni bilgiler edinmek ve iletişim yoluyla fırsat yakalamakta. Riskiniz, her davete ve göreve “evet” deyip enerjinizi tüketmekte. Uyarı: Aceleyle gönderilen mesajlar ve kontrol edilmeyen bilgiler yanlış anlaşılma yaratabilir. Motivasyon: Programınızı sadeleştirdikçe veriminiz artar. Haftanın mottosu: Her şeye yetişmek zorunda değilsin; önce önceliğini seç.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ

Akrep yeniayı 5. evinizde; aşk, flört, çocuklar, yaratıcılık, hobiler ve yaşamdan keyif alma isteğiniz öne çıkıyor. Uzun süredir içinizde tuttuğunuz bir isteği daha ciddiye alabilir, yaratıcı bir işe başlayabilir veya romantik bir ilişkinin geleceğini konuşabilirsiniz. İlişkiniz varsa, birlikte daha fazla keyif alacağınız alanlar açmak bağınızı güçlendirebilir. Bekârsanız, duygusal olarak dikkat çekmeniz mümkün; yine de hızlıca idealize etmek yerine kişiyi tanımaya zaman ayırın.

Venüs’ün geri hareketi 4. evinizde aile, ev ve geçmişle ilgili konuları tekrar gündeme getirebilir. Ev içinde düzen değişikliği, aile üyeleriyle konuşma, geçmiş bir kırgınlığın çözülmesi veya ev harcamalarının gözden geçirilmesi olası. Ailenin beklentileriyle kendi yaşam arzunuzu dengelemeye çalışın. Mars ve Jüpiter 2. evinizdeyken kazanç ve harcama konusu büyüyebilir. Yeni bir gelir fikri veya yeteneğinizden para kazanma fırsatı çıkabilir; aynı zamanda ev, çocuklar ya da keyif alanları için masraflar artabilir.

İş ve eğitim açısından yaratıcı fikirlerinizi somut bir plana bağlamak önemli. Sağlık ve günlük yaşamda aşırı yüklenmek yerine kendinize düzenli dinlenme alanı açın. Şansınız, yeteneklerinizi görünür kılmak ve gelir fırsatı yaratmakta. Riskiniz, duygusal kararlarla bütçeyi zorlamakta veya aile içindeki her sorumluluğu üstlenmekte. Uyarı: Aşk ile para beklentilerini birbirine karıştırmayın. Motivasyon: İstediğiniz hayatı kurmak için küçük bir adım bile başlangıçtır. Haftanın mottosu: Kalbinin sesini dinle, kararını gerçeklerle birlikte ver.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN

Akrep yeniayı 4. evinizde gerçekleşiyor; ev, aile, yaşam alanı, ebeveynler ve duygusal güvenlik gündeminizde. Evde yeni bir düzen kurmak, bir aile meselesini çözmek veya yaşam alanınızda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Son dönemde içinizde tuttuğunuz bir konu aile üyeleriyle konuşulabilir. Duygularınızı ifade ederken geçmişteki her tartışmayı yeniden açmamaya ve asıl ihtiyacınızı net biçimde anlatmaya çalışın.

Venüs’ün geri hareketi 3. evinizde; kardeşler, yakın çevre, yazışmalar, eğitim, kısa yolculuklar ve önemli konuşmalar alanında eski konular tekrar gündeme gelebilir. Bir mesajı yanlış anlamak veya söylenmemiş bir sözün yükünü taşımak mümkün; soru sormak varsayımda bulunmaktan iyidir. Mars ve Jüpiter 1. evinizdeyken özgüveniniz ve görünürlüğünüz artıyor. İşte kendinizi göstermek, bir girişimde bulunmak veya kişisel hedefinizi sahiplenmek için destekleyici bir dönem. Fakat enerji yüksekken acele etmek ya da her şeyin kendi istediğiniz gibi olmasını beklemek ters tepebilir.

Aşk ve çocuklarla ilgili alanda coşku var; ortak para ve aile masraflarında ise bütçeyi gözden geçirin. Sağlık ve günlük düzen bakımından temponuzu dengede tutun. Şansınız, kişisel cesaretiniz ve yeni girişimlerinizde. Riskiniz, gurur nedeniyle dinlemeyi bırakmakta veya ev içindeki gerilimi büyütmekte. Uyarı: Aile ve ilişkilerde sözlerinizin etkisini hesaba katın. Motivasyon: Cesaretinizi yapıcı bir başlangıca dönüştürün. Haftanın mottosu: Parlamak için herkesi gölgede bırakman gerekmiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK

Akrep yeniayı 3. evinizde; iletişim, eğitim, yazışmalar, yakın çevre, kardeşler ve kısa yolculuklar hareketleniyor. Önemli bir görüşmeyi başlatabilir, yeni bir kursa yazılabilir veya uzun zamandır ertelediğiniz bir projeyi paylaşabilirsiniz. Bilgi toplamak ve karmaşık bir konuyu araştırmak için güçlü bir hafta. Ancak Merkür’ün yeni ileri harekete dönmesiyle birlikte bile bazı konuşmaların netleşmesi zaman alabilir; önemli belgeleri, tarihleri ve mesajları iki kez kontrol edin.

Venüs’ün geri hareketi 2. evinizde kazanç, harcama, kişisel değerler ve emeğinizin karşılığıyla ilgili değerlendirme getiriyor. Eski bir ödeme, gecikmiş bir alacak veya bütçe konusu gündeme gelebilir. Kendinizi başkalarının onayıyla ölçmek yerine, hangi becerinizin gerçek değer yarattığını düşünün. Mars ve Jüpiter 12. evinizde olduğundan enerjiniz zaman zaman içe çekilebilir; görünür ilerleme yavaş olsa bile perde arkasında hazırlık yapmak işe yarar. Uyku ve dinlenmeye öncelik vermek faydalı.

Aşk, çocuklar ve yaratıcı projelerde açık konuşmalar yanlış anlamaları azaltır. İş yükünü aile sorumluluklarıyla dengeleyin. Şansınız, doğru bilgiye ulaşmak ve becerilerinizi geliştirmekte. Riskiniz, aşırı düşünmek, kendinizi eleştirmek veya yorgunluğu fark etmeden çalışmayı sürdürmekte. Uyarı: Her duyduğunuzu kesin bilgi saymayın; kaynağı doğrulayın. Motivasyon: Bir konuyu netleştirmek, haftanın geri kalanını kolaylaştırabilir. Haftanın mottosu: Söylemeden önce düşün, düşündüğünü de açıkça ifade et.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ

Akrep yeniayı 2. evinizde; gelir, kazanç, harcamalar, sahip olduklarınız ve özdeğer konuları öne çıkıyor. Bütçe düzeninizi yenilemek, gelir hedefi belirlemek veya emeğinizin karşılığını istemek için güçlü bir başlangıç. Bir yeteneğinizi kazanca dönüştürmek mümkün; ancak hızlı sonuç umuduyla gereksiz risk almayın. Venüs’ün geri hareketi sizin 1. evinizde olduğu için görünüşünüz, kişisel kararlarınız ve kendinizi nasıl ifade ettiğiniz üzerine yeniden düşünebilirsiniz.

Venüs 14 Kasım’da ileri harekete dönerken, ilişkilerde ve kişisel konularda bekleyen bazı gelişmeler hız kazanabilir. Bu, her şeyin hemen netleşeceği anlamına gelmez; özellikle eski bir ilişki yeniden gündeme gelirse, değişen şeyin yalnızca sözler mi yoksa davranışlar mı olduğuna bakın. Mars ve Jüpiter 11. evinizde arkadaşlar, ekipler, topluluklar ve gelecek planlarında hareketlilik getiriyor. Bir arkadaşınızdan destek alabilir, yeni bir çevrede görünür olabilir veya ortak hedef için çalışabilirsiniz.

Ev ve aile masraflarını hesaba katın; işte ekip çalışması fırsat sağlayabilir. Aşk ve günlük düzen alanında, insanları memnun etmek için kendi ihtiyaçlarınızı sürekli ertelemeyin. Şansınız, sosyal bağlantılar ve ortak hedeflerde. Riskiniz, onay almak için fazla harcamak veya her iki tarafı da memnun etmeye çalışırken kararsız kalmakta. Uyarı: Bütçe ve sınırlarınızı netleştirin. Motivasyon: Emeğinizin değerini önce siz tanıyın. Haftanın mottosu: Değerini başkasının onayına göre belirleme.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP

AKREP VE YÜKSELEN AKREP

Yeniay sizin burcunuzda, 1. evinizde gerçekleşiyor. Kimliğiniz, görünüşünüz, kişisel hedefleriniz ve hayatta hangi yöne ilerlemek istediğiniz için yeni bir sayfa açma arzusu güçlü. Bir süredir sizi yoran bir alışkanlığı bırakabilir, kendinizle ilgili önemli bir karar alabilir veya ertelediğiniz bir girişimi başlatabilirsiniz. Ancak duygular yoğunken verdiğiniz kararları biraz zaman içinde tekrar değerlendirin; güçlü bir başlangıç kadar sürdürülebilir bir plan da gerekli.

Merkür’ün burcunuzda ileri harekete dönmesi, düşüncelerinizi ifade etmenizi ve geçmişte karışık kalan konuşmaları toparlamanızı kolaylaştırabilir. Yine de 13 Kasım sonrasında her meselenin anında çözüleceğini varsaymayın. Venüs’ün geri hareketi 12. evinizde eski duyguları, kapanmamış ilişkileri veya kendinize bile itiraf etmediğiniz ihtiyaçları görünür kılabilir. Mars ve Jüpiter 10. evinizde kariyer, hedefler ve toplumsal görünürlük için cesaret veriyor. İşte liderlik etme veya yeni bir sorumluluk üstlenme fırsatı çıkabilir.

Para ve ortak kaynaklarda ayrıntıları dikkatle inceleyin. Eğitim ve aile konularında yakınlarınızla konuşurken sertliğinizi yumuşatın; sağlık ve dinlenme ihtiyacınızı da ertelemeyin. Şansınız, kariyer hedeflerinizi sahiplenmekte ve yeni bir kişisel yön belirlemekte. Riskiniz, öfkeyle köprüleri yakmak veya her şeyi tek başınıza kontrol etmeye çalışmakta. Uyarı: Her güçlü his hemen harekete geçmeniz gerektiği anlamına gelmez. Motivasyon: Yönünüzü değiştirmek için başkasından izin beklemeyin. Haftanın mottosu: Yeni bir sayfa aç, eski hikâyeden ne öğrendiğini unutma.

YAY VE YÜKSELEN YAY

YAY VE YÜKSELEN YAY

Akrep yeniayı 12. evinizde; dinlenme, içe dönüş, bilinçaltı, kapanışlar ve perde arkasında yürüyen işler gündemde. Dışarıdan büyük bir hareket görünmese bile içinizde önemli bir farkındalık doğabilir. Uzun süredir taşıdığınız bir yükü bırakmak, bir konuyu kabullenmek veya yeni bir döneme geçmeden önce hazırlık yapmak isteyebilirsiniz. İşte bitmemiş görevleri tamamlamak ve yeni planları sessizce hazırlamak daha verimli olabilir.

Venüs’ün geri hareketi 11. evinizde arkadaşlıklar, ekipler, sosyal çevre ve gelecek planlarında eski konuları gündeme getiriyor. Bir arkadaşla aranızdaki kırgınlık konuşulabilir veya bir toplulukta artık kendinizi ait hissetmediğinizi fark edebilirsiniz. Mars ve Jüpiter 9. evinizde eğitim, uzaklar, seyahatler, yayıncılık ve yeni fikirler için hareketlilik yaratıyor. Yeni bir eğitim veya yolculuk planı heyecan verici olabilir; fakat tarih, masraf ve belgeleri doğrulamadan kesin karar almayın.

Aşk ve çocuklarla ilgili konularda kendinize de karşı tarafa da alan tanıyın. Ortak para ve aile sorumluluklarını konuşurken sınırınızı koruyun. Şansınız, eğitim, yolculuk veya yeni bir bakış açısı edinmekte. Riskiniz, başkalarının sorunlarını üstlenip kendi enerjinizi tüketmekte. Uyarı: Her planı herkese anlatmanız gerekmiyor; önce sağlamlaştırın. Motivasyon: Dinlenmek zaman kaybı değil, yeni hamle için hazırlıktır. Haftanın mottosu: Bazı cevaplar sessizlikte olgunlaşır.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK

Akrep yeniayı 11. evinizde; arkadaşlar, sosyal çevre, ekip çalışmaları, topluluklar ve gelecek hedefleriniz için yeni bir dönem başlatabilir. Uzun vadeli bir hedefinizi güncelleyebilir, yeni bir grupla ortak çalışabilir veya çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı yönde ilerleyip ilerlemediğini sorgulayabilirsiniz. Bir arkadaşınızdan beklenmedik destek gelebilir; ancak her öneriyi kendi hedeflerinizle karşılaştırın.

Venüs’ün geri hareketi 10. evinizde kariyer, yöneticiler, mesleki imaj ve toplum önündeki rolünüzle ilgili eski konuları yeniden gündeme getiriyor. Geçmişte başvurduğunuz bir işten haber alabilir veya yaptığınız bir çalışmanın değerini tekrar savunmanız gerekebilir. Mars ve Jüpiter 8. evinizde ortak kaynaklar, kredi, borç, vergi ve maddi paylaşım konularını büyütüyor. Büyük bir finansal karar öncesinde koşulları dikkatle okuyun; riskleri küçümsemeyin.

Aşk ve aile hayatında iş hedeflerinize fazla gömülmemeye dikkat edin. Eğitim ve günlük düzen alanında sağlam bir program size zaman kazandırır. Şansınız, doğru ekip ve bağlantılardan destek almakta. Riskiniz, maddi belirsizlik karşısında acele karar vermekte veya tüm sorumluluğu üstlenmekte. Uyarı: Sözlü anlaşmaları mümkünse yazılı ve net hâle getirin. Motivasyon: Uzun vadeli hedefiniz, küçük ve tutarlı adımlarla kuruluyor. Haftanın mottosu: Geleceğini, bugün yanında yürüyen insanlarla birlikte kur.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

KOVA VE YÜKSELEN KOVA

KOVA VE YÜKSELEN KOVA

Akrep yeniayı 10. evinizde; kariyer, toplumsal konum, uzun vadeli hedefler ve başarı anlayışınız ön plana çıkıyor. İş hayatında yeni bir sorumluluk, görev değişikliği veya görünürlük fırsatı doğabilir. Üstlerinizle önemli bir konuşma yapabilir ya da mesleki yönünüzü yeniden değerlendirebilirsiniz. Hedefinizi belirlerken sadece unvan veya görünürlüğe değil, bu yolun günlük yaşamınıza ve değerlerinize uyup uymadığına da bakın.

Venüs’ün geri hareketi 9. evinizde eğitim, uzmanlaşma, seyahat, yayıncılık ve hukuki konuları tekrar gözden geçirmenizi isteyebilir. Eski bir eğitim planı veya seyahat fikri yeniden gündeme gelebilir; tarih ve bütçeyi doğrulayın. Mars ve Jüpiter 7. evinizdeyken ilişkiler ve ortaklıklar güçlenebilir. Partneriniz veya iş ortağınız daha fazla ilgi ve ortak karar bekleyebilir. İş birliği fırsat olabilir ama karşılıklı sorumlulukları baştan netleştirmek gerekir.

Para ve aile düzenini iş hedefleri uğruna ihmal etmeyin. Sağlık ve günlük yaşam bakımından aşırı tempoyu dengeleyin. Şansınız, iş birliğiyle kariyer hedefi geliştirmekte. Riskiniz, bir ortaklıkta fazla iyimser davranmak veya başarı baskısıyla özel yaşamınızı geri plana atmaktır. Uyarı: Büyük sözler yerine somut koşullara ve takvime bakın. Motivasyon: Hedefinizi büyütürken yolunuzu sağlamlaştırabilirsiniz. Haftanın mottosu: Yükselirken hayatının geri kalanını geride bırakma.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK

BALIK VE YÜKSELEN BALIK

Akrep yeniayı 9. evinizde; eğitim, uzmanlaşma, seyahatler, yayıncılık, hukuki süreçler ve hayata bakışınız yenileniyor. Yeni bir eğitim hedefi koyabilir, uzun zamandır düşündüğünüz bir yolculuğu planlayabilir veya inançlarınızı ve önceliklerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. Bilginizi genişletmek size yeni fırsatlar açabilir; ancak planın masrafını, zamanını ve gerektirdiği emeği gerçekçi biçimde hesaplayın.

Venüs’ün geri hareketi 8. evinizde ortak para, borçlar, ödemeler ve duygusal güven konularını gündeme getiriyor. Eşinizin veya ortağınızın maddi planlarıyla ilgili açık bir konuşma yapmak gerekebilir. Bir borç, ödeme veya paylaşım konusu yeniden ele alınabilir; aceleyle imza atmayın, şartları sorun. Mars ve Jüpiter 6. evinizde iş ve günlük sorumlulukları artırıyor. Verimli olabilirsiniz ancak her görevi kabul etmek sağlığınızı ve enerjinizi zorlayabilir. Dinlenme ve çalışma dengesini kurun.

Aşk ve aile alanında karşılıklı beklentileri açıkça konuşmak rahatlatıcı olur. Şansınız, eğitim ve iş düzeninizi geliştirmekte. Riskiniz, çok fazla sorumluluk alıp dinlenmeyi ertelemekte veya finansal belirsizliği göz ardı etmekte. Uyarı: Para ve yolculuk kararlarında teyit almadan ilerlemeyin. Motivasyon: Büyük hedefinizi küçük ve uygulanabilir adımlara bölün. Haftanın mottosu: Ufkun genişlesin, adımların sağlam zemine bassın.

Haftanın ortak mesajı: 9 Kasım yeniayıyla hangi konuda yeni bir sayfa açmak istediğinizi belirleyin. 13–14 Kasım’da Merkür ve Venüs ileri harekete dönerken ilişkileri, konuşmaları ve kararları yeniden değerlendirin. Bir eski konunun tekrar gündeme gelmesi, aynı döngüyü sürdürmeniz gerektiği anlamına gelmez. Bu hafta kendinize şu soruyu sorun: “Ben bu ilişkiyi, bu işi ve bu düzeni gerçekten istiyor muyum; yoksa yalnızca alıştığım için mi sürdürüyorum?”

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam