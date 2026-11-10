İrem Haznedar İddiasının Ardından Barış Alper Yılmaz'ın Adı Bu Kez Yeliz Yeşilçimen ile Anıldı
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz’ın adı bu kez Yeliz Yeşilçimen ile anıldı. Yasaklı madde soruşturmasıyla gündeme gelen Yeşilçimen, Barış Alper’in kendisine gönderdiği imzalı formayı “Teşekkürler star” notuyla paylaştı. Paylaşımın ardından ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.
Yeliz Yeşilçimen, Barış Alper Yılmaz'ın gönderdiği imzalı formayı "Teşekkürler star" notuyla paylaştı.
Tek bir paylaşımın ardından ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.
Yeliz Yeşilçimen'in adı Bakırköy'deki yasaklı madde soruşturmasıyla duyulmuştu.
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