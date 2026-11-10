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İrem Haznedar İddiasının Ardından Barış Alper Yılmaz'ın Adı Bu Kez Yeliz Yeşilçimen ile Anıldı

İrem Haznedar İddiasının Ardından Barış Alper Yılmaz'ın Adı Bu Kez Yeliz Yeşilçimen ile Anıldı

galatasaray
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
10.11.2026 - 23:22
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz’ın adı bu kez Yeliz Yeşilçimen ile anıldı. Yasaklı madde soruşturmasıyla gündeme gelen Yeşilçimen, Barış Alper’in kendisine gönderdiği imzalı formayı “Teşekkürler star” notuyla paylaştı. Paylaşımın ardından ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.

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Yeliz Yeşilçimen, Barış Alper Yılmaz'ın gönderdiği imzalı formayı "Teşekkürler star" notuyla paylaştı.

Yeliz Yeşilçimen, Barış Alper Yılmaz'ın gönderdiği imzalı formayı "Teşekkürler star" notuyla paylaştı.

Galatasaray ve A Milli Takım'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, bu kez sahadaki performansıyla değil, özel hayatına dair bir iddiayla gündemde.

Yasaklı madde soruşturmasıyla adı duyulan Yeliz Yeşilçimen, Instagram hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Yeşilçimen'in paylaştığı karede, Barış Alper Yılmaz'ın kendisine gönderdiği imzalı forma yer aldı. Paylaşıma eklenen not ise kısa ama manidardı: 'Teşekkürler star.'

Tek bir paylaşımın ardından ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.

Tek bir paylaşımın ardından ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Bir futbolcunun imzalı forma göndermesi sıradan bir jest gibi görünse de 'Teşekkürler star' notu, kullanıcıların dikkatini ikili arasındaki ilişkiye çevirdi.

Ardından Barış Alper Yılmaz ile Yeliz Yeşilçimen'in aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak iddiayı doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama henüz gelmedi.

Üstelik bu, Barış Alper Yılmaz'ın adının ilk kez bir aşk iddiasıyla anılması değil. Milli futbolcunun geçtiğimiz ay İrem Haznedar ile birlikte olduğu iddia edilmiş, daha önce de adı Şeyma Subaşı ile anılmıştı.

Galatasaray'a 2021'de Ankara Keçiörengücü'nden transfer olan Barış Alper Yılmaz, kısa sürede hem sarı-kırmızılıların hem de A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Ekim ayında Belçika maçında yerde kaldığı pozisyona gelen tepkilerle de gündeme gelen milli futbolcunun sahadaki her hareketi gibi sosyal medyadaki her etkileşimi de taraftarların gözünden kaçmıyor.

Yeliz Yeşilçimen'in adı Bakırköy'deki yasaklı madde soruşturmasıyla duyulmuştu.

Yeliz Yeşilçimen'in adı Bakırköy'deki yasaklı madde soruşturmasıyla duyulmuştu.

Yeliz Yeşilçimen'in adı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasıyla geniş kitlelerce duyuldu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Yeşilçimen de yer almıştı.

Kamuoyuyla paylaşılan bilgilerde Yeşilçimen'e özel olarak hangi fiilin isnat edildiği açıklanmadı. Soruşturma ise sürüyor.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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