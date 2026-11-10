İrem Haznedar İddiasının Ardından Barış Alper Yılmaz'ın Adı Bu Kez Yeliz Yeşilçimen ile Anıldı

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Bir futbolcunun imzalı forma göndermesi sıradan bir jest gibi görünse de 'Teşekkürler star' notu, kullanıcıların dikkatini ikili arasındaki ilişkiye çevirdi.

Ardından Barış Alper Yılmaz ile Yeliz Yeşilçimen'in aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak iddiayı doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama henüz gelmedi.

Üstelik bu, Barış Alper Yılmaz'ın adının ilk kez bir aşk iddiasıyla anılması değil. Milli futbolcunun geçtiğimiz ay İrem Haznedar ile birlikte olduğu iddia edilmiş, daha önce de adı Şeyma Subaşı ile anılmıştı.

Galatasaray'a 2021'de Ankara Keçiörengücü'nden transfer olan Barış Alper Yılmaz, kısa sürede hem sarı-kırmızılıların hem de A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Ekim ayında Belçika maçında yerde kaldığı pozisyona gelen tepkilerle de gündeme gelen milli futbolcunun sahadaki her hareketi gibi sosyal medyadaki her etkileşimi de taraftarların gözünden kaçmıyor.