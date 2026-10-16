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Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın İrem Haznedar ile Birlikte Olduğu İddia Edildi

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın İrem Haznedar ile Birlikte Olduğu İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 18:10
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın özel hayatına dair yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Yılmaz, İrem Haznedar ile birliktelik yaşıyor. Konu sosyal medyada da ilgi çekti.

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Yılmaz ile Haznedar'ın birlikte olduğu ileri sürüldü.

Yılmaz ile Haznedar'ın birlikte olduğu ileri sürüldü.

Yılmaz ile İrem Haznedar'ın birliktelik yaşadığı ileri sürülürken, konu sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. İki isimden konuyla ilgili açıklama gelmezken çifti yakıştıranların yanında yakışmadıklarını söyleyenler de vardı.

İrem Haznedar kimdir?

İrem Haznedar kimdir?

Model ve sosyal medya figürü olan İrem Haznedar, 2022 yılında katıldığı uluslararası modellik yarışmasıyla tanınmaya başladı. Özel hayatı ve sosyal çevresiyle de zaman zaman magazin gündeminde yer alan Haznedar, adı birlikte anılan kişilerle kamuoyunun dikkatini çekiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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