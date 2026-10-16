Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın İrem Haznedar ile Birlikte Olduğu İddia Edildi
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın özel hayatına dair yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Yılmaz, İrem Haznedar ile birliktelik yaşıyor. Konu sosyal medyada da ilgi çekti.
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Yılmaz ile Haznedar'ın birlikte olduğu ileri sürüldü.
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İrem Haznedar kimdir?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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