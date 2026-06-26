Dünya Kupası'na Vede Eden Millilerde Barış Alper Yılmaz'dan Duygusal Bir Paylaşım Geldi
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A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edilmesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Ay-yıldızlı ekibin turnuvaya erken veda etmesinin ardından sessizliğini bozan Barış Alper Yılmaz, babasına seslenen bir mesaj yayınladı.
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Babasından özür diledi.
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Barış paylaşımında babasının kendisini izlediği bir fotoğrafa yer verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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