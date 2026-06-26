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Dünya Kupası'na Vede Eden Millilerde Barış Alper Yılmaz'dan Duygusal Bir Paylaşım Geldi

Dünya Kupası'na Vede Eden Millilerde Barış Alper Yılmaz'dan Duygusal Bir Paylaşım Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.06.2026 - 23:28
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A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edilmesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Ay-yıldızlı ekibin turnuvaya erken veda etmesinin ardından sessizliğini bozan Barış Alper Yılmaz, babasına seslenen bir mesaj yayınladı.

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Babasından özür diledi.

Babasından özür diledi.

Barış Alper paylaşımında, 'Sözümü tutamadım özür dilerim Baba. Her zaman bana öğrettiğin gibi, daha iyisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğim.' sözlerine yer verdi.

Barış paylaşımında babasının kendisini izlediği bir fotoğrafa yer verdi.

Barış paylaşımında babasının kendisini izlediği bir fotoğrafa yer verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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