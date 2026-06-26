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Deniz Göktaş'ın YouTube'da Yayınladığı Gösterisinde Paylaşılan Kesitlere Engelleme Kararı Getirildi

Deniz Göktaş'ın YouTube'da Yayınladığı Gösterisinde Paylaşılan Kesitlere Engelleme Kararı Getirildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.06.2026 - 22:00
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Deniz Göktaş'ın YouTube'da yayınladığı gösterisi Ölü Deniz, iki milyon izlenmeyi aşarak büyük bir başarı gösterdi. Büyük beğeni toplayan gösteriye tepkiler de var. 

X'te yapılan paylaşımlar sosyal medyada karşılıklı tepkilere neden olurken kısa süre önce X'teki paylaşımlarla ilgili kritik bir karar açıklandı. 

Kaynak - EngelliWeb

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Sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı.

Sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı.

Komedyen Deniz Göktaş, son gösterisi 'Ölü Deniz' ile son günlerin en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Gösteride yer alan siyaset, din ve toplumsal olaylara ilişkin göndermeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sahne performansında birçok güncel konuya değinen Göktaş, farklı kesimlerden tanınmış isimlere de esprileriyle yer verdi. Gösteride Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Cüneyt Özdemir ve Celal Şengör gibi isimlere yapılan göndermeler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, performans izleyiciler arasında da yoğun tartışmalara neden oldu.

X'teki paylaşımlara engel geldi.

X'teki paylaşımlara engel geldi.

Engelli Web'in yaptığı açıklamaya göre X'teki paylaşımlara engel geldi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı X paylaşımları, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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