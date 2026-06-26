Deniz Göktaş'ın YouTube'da Yayınladığı Gösterisinde Paylaşılan Kesitlere Engelleme Kararı Getirildi

Deniz Göktaş'ın YouTube'da yayınladığı gösterisi Ölü Deniz, iki milyon izlenmeyi aşarak büyük bir başarı gösterdi. Büyük beğeni toplayan gösteriye tepkiler de var.

X'te yapılan paylaşımlar sosyal medyada karşılıklı tepkilere neden olurken kısa süre önce X'teki paylaşımlarla ilgili kritik bir karar açıklandı.

Kaynak - EngelliWeb