Deniz Göktaş'ın YouTube'da Yayınladığı Gösterisinde Paylaşılan Kesitlere Engelleme Kararı Getirildi
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Deniz Göktaş'ın YouTube'da yayınladığı gösterisi Ölü Deniz, iki milyon izlenmeyi aşarak büyük bir başarı gösterdi. Büyük beğeni toplayan gösteriye tepkiler de var.
X'te yapılan paylaşımlar sosyal medyada karşılıklı tepkilere neden olurken kısa süre önce X'teki paylaşımlarla ilgili kritik bir karar açıklandı.
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Sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı.
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X'teki paylaşımlara engel geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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