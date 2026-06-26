Usta Oyuncu Kadir İnanır Hayatını Kaybetti
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Yeşilçam'ın efsane oyuncularından, Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. 77 yaşındaki sanatçının vefatı, sanat dünyasını yasa boğdu.
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Bir süre önce entübe edilmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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