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Usta Oyuncu Kadir İnanır Hayatını Kaybetti

Usta Oyuncu Kadir İnanır Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.06.2026 - 18:20
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Yeşilçam'ın efsane oyuncularından, Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. 77 yaşındaki sanatçının vefatı, sanat dünyasını yasa boğdu.

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Bir süre önce entübe edilmişti.

Bir süre önce entübe edilmişti.

Bir aydan uzun süredir yoğun bakımda entübe olarak tedavi gören Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Türk sinemasının usta oyuncusunun 77 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kadir İnanır, 14 Mayıs akşamı yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılmış ve zatürre teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine usta sanatçı, 21 Mayıs'ta entübe edilmişti.

İnanır'ın son sağlık durumuna ilişkin açıklamayı hayat arkadaşı Jülide Kural yapmıştı. Kural, akciğerinde zatürreye ek olarak bir tümör tespit edildiğini belirterek, 'Daha rahat müdahale edilebilmesi, acı hissetmemesi ve tedavinin kontrollü şekilde sürdürülebilmesi amacıyla entübe edildi.' ifadelerini kullanmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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