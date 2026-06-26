Usta Oyuncu Kadir İnanır Hayatını Kaybetti

Bir aydan uzun süredir yoğun bakımda entübe olarak tedavi gören Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Türk sinemasının usta oyuncusunun 77 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kadir İnanır, 14 Mayıs akşamı yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılmış ve zatürre teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine usta sanatçı, 21 Mayıs'ta entübe edilmişti.

İnanır'ın son sağlık durumuna ilişkin açıklamayı hayat arkadaşı Jülide Kural yapmıştı. Kural, akciğerinde zatürreye ek olarak bir tümör tespit edildiğini belirterek, 'Daha rahat müdahale edilebilmesi, acı hissetmemesi ve tedavinin kontrollü şekilde sürdürülebilmesi amacıyla entübe edildi.' ifadelerini kullanmıştı.