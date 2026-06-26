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Bosna Hersekli Bir Taraftar Sevgilisi Tarafından Terk Edildiği İçin Mutlu Olduğunu Söyledi

Bosna Hersekli Bir Taraftar Sevgilisi Tarafından Terk Edildiği İçin Mutlu Olduğunu Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.06.2026 - 17:46
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Dünya Kupası tüm büyüsüyle devam ediyor. Üst tura çıkan takımların taraftarları bu heyecanı yaşamaya devam ederken bizim gibi ülkeler boynu bükük dönüyor.

Bir Bosna Hersek taraftarı ise üst tura çıkmalarını bambaşka duygularla dile getirdi.

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Sevgilisinin terk edişini "Dünya Kupası'ndayım" diye kutladı.

Bosna Hersek grup maçlarının son bulmasını bekliyor.

Bosna Hersek grup maçlarının son bulmasını bekliyor.

Play Off'tan Galler ve İtalya'yı eleyerek gelen Bosna Hersek, gruplarda dört puanla üçüncü oldu ve üçüncülük klasmanından gelecek sonucu bekliyor. Ancak dört puana ulaştığı için hayli şanslılar.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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