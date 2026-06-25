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Dünya Kupası'na Katılan Ülkelerin Coşkuları ve Heyecanları Hepimizi İmrendirdi

Dünya Kupası'na Katılan Ülkelerin Coşkuları ve Heyecanları Hepimizi İmrendirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.06.2026 - 23:32
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Dünya Kupası'nda artık grupların son maçlarını izliyoruz. Milli takımımız iki maçta elenmeyi garantileyerek üçüncü maçı formaliteye çevirdi ve kupa bizde bir nebze kaoslu ilerliyor. 

Diğer ülkeler ise kupanın tadını çıkarıyor. Özellikle galip gelen takımların sokaklarda ve tribünlerde yaptıkları kutlamalar hepimizi imrendirmeyi başardı. 

İşte o kutlamalardan bazılarını derledik.

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Hollandalılar yine turnuvanın en renklilerinden olmayı başardı.

Bizim için buruk ama Avustralyalılar da büyük bir coşku yaşadı.

Balkan ateşinden de mahrum kalmadık! Bosna Hersekliler zaferlerini doyasıya kutladı.

Üçte üç yapan Meksika halkı da bunu layıkıyla kutladı.

Japon taraftarlar da "kendilerine" yakışır şekilde kutlamalarını yaptı.

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Mısırlı futbolcular da taraftarla kutlamalarda yer aldı.

Turnuvaya damga vuran "kürek çekme" koreografisi Times Meydanı'nda.

Kolombiyasız liste olmazdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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