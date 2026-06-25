Dünya Kupası'na Katılan Ülkelerin Coşkuları ve Heyecanları Hepimizi İmrendirdi

Dünya Kupası'nda artık grupların son maçlarını izliyoruz. Milli takımımız iki maçta elenmeyi garantileyerek üçüncü maçı formaliteye çevirdi ve kupa bizde bir nebze kaoslu ilerliyor.

Diğer ülkeler ise kupanın tadını çıkarıyor. Özellikle galip gelen takımların sokaklarda ve tribünlerde yaptıkları kutlamalar hepimizi imrendirmeyi başardı.

İşte o kutlamalardan bazılarını derledik.