Dünya Kupası'na Katılan Ülkelerin Coşkuları ve Heyecanları Hepimizi İmrendirdi
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Dünya Kupası'nda artık grupların son maçlarını izliyoruz. Milli takımımız iki maçta elenmeyi garantileyerek üçüncü maçı formaliteye çevirdi ve kupa bizde bir nebze kaoslu ilerliyor.
Diğer ülkeler ise kupanın tadını çıkarıyor. Özellikle galip gelen takımların sokaklarda ve tribünlerde yaptıkları kutlamalar hepimizi imrendirmeyi başardı.
İşte o kutlamalardan bazılarını derledik.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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