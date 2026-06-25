Seattle'daki İran-Mısır Maçı Başlamadan Kriz Yarattı: Onur Günü İçin İran-Mısır Maçı Seçildi
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Seattle’ın 26 Haziran’daki Dünya Kupası fikstürü kesinleştiğinden bu yana, ev sahibi şehir komitesi bu tarihi anı kutlamak için çeşitli etkinlikler planlıyordu. Aralık ayında yapılan kura sonrası maçın İran-Mısır olarak belirlenmesiyle birlikte Lumen Field’daki karşılaşma “Pride Match” olarak tanımlanmış ve Seattle 2026 organizasyon komitesi, Pride Matchday sayfası oluşturmuş, ayrıca perşembe günü bir basın toplantısı planlamıştı.
FIFA ise Çarşamba günü The Athletic’e yaptığı açıklamada, Dünya Kupası maçlarında gökkuşağı bayraklarına izin verileceğini bildirdi.
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İran ve Mısır maçın "Onur Maçı" olarak belirlenmesine itiraz etti.
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FIFA ve Infantino, takımların taleplerine mesafeli yaklaşıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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