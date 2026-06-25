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Seattle'daki İran-Mısır Maçı Başlamadan Kriz Yarattı: Onur Günü İçin İran-Mısır Maçı Seçildi

etiket Seattle'daki İran-Mısır Maçı Başlamadan Kriz Yarattı: Onur Günü İçin İran-Mısır Maçı Seçildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.06.2026 - 22:27
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Seattle’ın 26 Haziran’daki Dünya Kupası fikstürü kesinleştiğinden bu yana, ev sahibi şehir komitesi bu tarihi anı kutlamak için çeşitli etkinlikler planlıyordu. Aralık ayında yapılan kura sonrası maçın İran-Mısır olarak belirlenmesiyle birlikte Lumen Field’daki karşılaşma “Pride Match” olarak tanımlanmış ve Seattle 2026 organizasyon komitesi, Pride Matchday sayfası oluşturmuş, ayrıca perşembe günü bir basın toplantısı planlamıştı.

FIFA ise Çarşamba günü The Athletic’e yaptığı açıklamada, Dünya Kupası maçlarında gökkuşağı bayraklarına izin verileceğini bildirdi.

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26 Haziran 05:00
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26 Haziran 05:00
PAR
PAR
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İran ve Mısır maçın "Onur Maçı" olarak belirlenmesine itiraz etti.

İran ve Mısır maçın "Onur Maçı" olarak belirlenmesine itiraz etti.

İran Futbol Federasyonu ise The Athletic’e yaptığı açıklamada LGBTQ+ topluluğunu doğrudan isimlendirmeden “bu hareket” ifadesini kullandı.

Federasyon, “İran İslam Cumhuriyeti Futbol Federasyonu bu konuyu ciddiye almaktadır ve FIFA’ya pozisyonunu açıkça iletmiştir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, İran ve Mısır’ın benzer kültürel ve dini değerlere sahip Müslüman ülkeler olduğu belirtilerek, “Bu hareketle ilişkili hiçbir tören veya tanıtım etkinliğinin stadyum içinde ya da maç ortamında yer almaması gerektiğini düşünüyoruz” denildi.

İran tarafı, FIFA’nın maç ortamı ve stadyum düzenlemelerinde takımların görüşlerini dikkate alması gerektiğini savunarak, bu pozisyonun her iki ülke tarafından da iletildiğini belirtti.

FIFA ve Infantino, takımların taleplerine mesafeli yaklaşıyor.

FIFA ve Infantino, takımların taleplerine mesafeli yaklaşıyor.

FIFA ise yaptığı açıklamada turnuvanın “kapsayıcı bir etkinlik” olduğunu vurguladı ve gökkuşağı bayrakları ile cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini temsil eden bayrakların stadyumlarda serbest olduğunu duyurdu.

Seattle organizasyon komitesinin “Pride Match” konsepti ise Dünya Kupası kura çekiminden önce planlanmıştı. Ancak kura sonrası maçın İranMısır eşleşmesine dönüşmesi, LGBTİ+ kutlamaları ile bu ülkelerin yasaları arasındaki çelişki nedeniyle tartışma yarattı.

Her iki federasyon da FIFA’ya başvurarak Pride temalı tüm etkinliklerin kaldırılmasını talep ederken, FIFA’nın bu talepleri kabul etmediği belirtildi. Seattle’daki yerel organizatörler ise kapsayıcılık vurgusunu sürdürdü.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Ocak ayında İsviçre gazetesi Weltwoche’ye verdiği röportajda, “Pride Match olmayacak. Seattle’da bir FIFA Dünya Kupası maçı olacak ve aynı gün şehirde farklı organizasyonların etkinlikleri düzenlenecek. Ancak bunun maçla ilgisi yok” demişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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