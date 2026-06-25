Seattle'daki İran-Mısır Maçı Başlamadan Kriz Yarattı: Onur Günü İçin İran-Mısır Maçı Seçildi

FIFA ise yaptığı açıklamada turnuvanın “kapsayıcı bir etkinlik” olduğunu vurguladı ve gökkuşağı bayrakları ile cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini temsil eden bayrakların stadyumlarda serbest olduğunu duyurdu.

Seattle organizasyon komitesinin “Pride Match” konsepti ise Dünya Kupası kura çekiminden önce planlanmıştı. Ancak kura sonrası maçın İran–Mısır eşleşmesine dönüşmesi, LGBTİ+ kutlamaları ile bu ülkelerin yasaları arasındaki çelişki nedeniyle tartışma yarattı.

Her iki federasyon da FIFA’ya başvurarak Pride temalı tüm etkinliklerin kaldırılmasını talep ederken, FIFA’nın bu talepleri kabul etmediği belirtildi. Seattle’daki yerel organizatörler ise kapsayıcılık vurgusunu sürdürdü.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Ocak ayında İsviçre gazetesi Weltwoche’ye verdiği röportajda, “Pride Match olmayacak. Seattle’da bir FIFA Dünya Kupası maçı olacak ve aynı gün şehirde farklı organizasyonların etkinlikleri düzenlenecek. Ancak bunun maçla ilgisi yok” demişti.