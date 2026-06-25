Meksika'nın 40 Yaşındaki Kalecisi Guilherme Ochoa, 6. Kez Dünya Kupası'nda Forma Giydi
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2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden Meksika, Çekya’yı 3-0 mağlup ederek grup aşamasında 3’te 3 yaptı ve lider olarak son 32 turuna yükseldi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren 40 yaşındaki kaleci Guillermo Ochoa ise Dünya Kupası tarihine geçerek dikkatleri üzerine çekti. Ochoa'nın bir kez daha Dünya Kupası'nda forma giymesi duygusal anlar yaşattı.
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Dünya Kupası'nın da Meksika'nın da tarihine geçti.
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Azteca'da başlayan hikaye burada son buldu.
Tribünler oyuna girmesini istedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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