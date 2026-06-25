Meksika'nın 40 Yaşındaki Kalecisi Guilherme Ochoa, 6. Kez Dünya Kupası'nda Forma Giydi

İlk maçının Azteca'da olduğunu söyleyen Ochoa, son maçının da burada olduğunu söyledi. Ochoa, 'İlk maçım Azteca'daydı. Son maçım da Azteca'da oldu. Kariyerimin son bölümü tek kelimeyle harikaydı. Herkese teşekkürler.' dedi.

Meksika'da üç maça Rangel ilk on birde başladı. Ochoa yedek kaleciyken bu maça sonradan girerek tarihe geçti. Meksikalı kaleci turnuvanın ardından futbolu bırakacağını açıkladı.