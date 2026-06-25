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Meksika'nın 40 Yaşındaki Kalecisi Guilherme Ochoa, 6. Kez Dünya Kupası'nda Forma Giydi

etiket Meksika'nın 40 Yaşındaki Kalecisi Guilherme Ochoa, 6. Kez Dünya Kupası'nda Forma Giydi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.06.2026 - 18:55
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2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden Meksika, Çekya’yı 3-0 mağlup ederek grup aşamasında 3’te 3 yaptı ve lider olarak son 32 turuna yükseldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren 40 yaşındaki kaleci Guillermo Ochoa ise Dünya Kupası tarihine geçerek dikkatleri üzerine çekti. Ochoa'nın bir kez daha Dünya Kupası'nda forma giymesi duygusal anlar yaşattı.

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Dünya Kupası'nın da Meksika'nın da tarihine geçti.

Dünya Kupası'nın da Meksika'nın da tarihine geçti.

Kuzey Amerika temsilcisi olarak turnuvada yer alan Meksika’da, 40 yaşındaki kaleci Guillermo Ochoa Çekya karşılaşmasının 78. dakikasında oyuna girdi.

Ochoa, Dünya Kupası tarihinde 40 yaş ve üzeri forma giyen yedinci futbolcu olarak kayıtlara geçerken, aynı zamanda kariyerinde altıncı kez Dünya Kupası sahnesinde yer almış oldu. Ayrıca Rafa Márquez’i geride bırakarak Meksika Milli Takımı adına Dünya Kupası’nda forma giyen en yaşlı oyuncu unvanının yeni sahibi oldu.

Azteca'da başlayan hikaye burada son buldu.

Azteca'da başlayan hikaye burada son buldu.

İlk maçının Azteca'da olduğunu söyleyen Ochoa, son maçının da burada olduğunu söyledi. Ochoa, 'İlk maçım Azteca'daydı. Son maçım da Azteca'da oldu. Kariyerimin son bölümü tek kelimeyle harikaydı. Herkese teşekkürler.' dedi. 

Meksika'da üç maça Rangel ilk on birde başladı. Ochoa yedek kaleciyken bu maça sonradan girerek tarihe geçti. Meksikalı kaleci turnuvanın ardından futbolu bırakacağını açıkladı.

Tribünler oyuna girmesini istedi.

Tribünler oyuna girmesini istedi.

Maç 2-0 olunca tribünlerden Ochoa tezahüratları yükseldi. Tezahüratlara kayıtsız kalamayan Meksika teknik direktörü Javier Aguirre tecrübeli kaleciyi oyuna alarak hem tribünleri hem de ekran başındaki futbolseverleri mutlu etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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