ABD'nin Yıldız Futbolcuları Yolda Kalırken, Onları Kurtaran Kişi Futbolcuları Tanımamış

Futbolcuların çaresiz şekilde otele dönmeye çalıştığını ve yürümekten başka seçeneklerinin kalmadığını gören dükkan sahibi Schamber, ticari bir kaygıyı bir kenara bırakarak devreye girdi. Zaten otele yakın bir noktaya araç teslimatı yapacağını belirten Schamber, oyuncuları lüks golf aracının arkasına alarak otele götürmeyi teklif etti.

Yol boyunca karşı şeritten gelen bazı hayranların araçlarını kenara çekip imza istemesiyle kısa süreli bir duraksama yaşansa da Christian Pulisic, Weston McKennie ve Alejandro Zendejas, kazanın oluşturduğu kapanmanın çevresinden ilerleyen golf aracıyla güvenli şekilde otelin valesine ulaştırıldı.