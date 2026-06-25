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ABD'nin Yıldız Futbolcuları Yolda Kalırken, Onları Kurtaran Kişi Futbolcuları Tanımamış

etiket ABD'nin Yıldız Futbolcuları Yolda Kalırken, Onları Kurtaran Kişi Futbolcuları Tanımamış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.06.2026 - 18:09
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2026 Dünya Kupası’nda mücadele eden ABD Milli Takımı’nın kampında, geçtiğimiz pazar günü adeta film sahnelerini aratmayan bir kurtarma operasyonu yaşandı.

Yıldızları kurtaran kişi yardım ettiği kişilerin futbolcu olduğunu anlamamış.

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Pizza yemek için çıktılar otele dönemediler.

Pizza yemek için çıktılar otele dönemediler.

2026 Dünya Kupası’nda mücadele eden ABD Milli Takımı kampında, geçtiğimiz pazar günü adeta film sahnelerini andıran bir olay yaşandı.

İzin gününde Christian Pulisic, Weston McKennie ve Alejandro Zendejas, Laguna Niguel’deki otellerinden çıkarak pizza yemek için kasabaya indi.

Yemek sonrası takıma dönüş yolunda ise, Pasifik Sahil Yolu (PCH) üzerinde meydana gelen büyük bir trafik kazası nedeniyle yolun tamamen kapatıldığı ve geçişe izin verilmediği öğrenildi. Bu durum, oyuncuların otele dönüşünü kısa süreli bir krize dönüştürdü.

Çözümü golf arabalarında buldular.

Çözümü golf arabalarında buldular.

Otele kilometrelerce uzakta kalan futbolcular için durum kısa sürede ciddileşti. Sıcak havada yaklaşık 40 dakika boyunca yürümek zorunda kalma ihtimali, zaten baldır sakatlığı bulunan ve Türkiye maçında oynayıp oynamayacağı tartışılan Christian Pulisic açısından riski daha da artırdı.

Yol kenarında ilerlerken Dana Point yakınlarında “SC Carts” adlı ve trafiğe çıkış izni bulunan lüks golf araçları satan bir bayi fark eden oyuncular, çareyi içeride yardım istemekte buldu. Weston McKennie, o anları ESPN'e şu sözlerle anlattı:

“Christian’ın sakat baldırı yüzünden kesinlikle o yolu yürümek istemiyorduk. Aramızda sadece bende parmak arası terlik vardı ve mesafe çok uzundu. Biz de bu golf arabalarıyla bir çözüm bulabiliriz diye düşündük.”

Dükkan sahibi futbolcuları tanımadı.

Dükkan sahibi futbolcuları tanımadı.

İş yeri sahibi Cole Schamber ise elinde pizza kutularıyla dükkâna giren üç kişinin kim olduğunu ilk anda fark etmediğini söyledi:

'Futbol izlemiyorum, işim başımdan aşkın olduğu için televizyon bile izleyemiyorum. Dükkandakiler onlarla fotoğraf çektirmek isteyince ve ABD Milli Takımı'nda oynadıklarını söyleyince durumun farkına vardım.'

Schamber, futbolcuların dükkândaki 6 kişilik lüks golf aracı modellerine yoğun ilgi gösterdiğini, önce kiralama fikrini düşündüklerini ancak işletmenin kiralama hizmeti sunmaması nedeniyle bunun mümkün olmadığını aktardı. Bunun üzerine oyuncuların, otele dönebilmek için yaklaşık 9 bin doları aralarında toplayıp aracı satın alma ve Dünya Kupası sonrası Christian Pulisic’in Florida’daki evine kargolama fikrini bile ciddi ciddi tartıştıkları ifade edildi.

Dükkan sahibi "ticari düşünmeyi" bırakarak futbolcuları otele götürdü.

Dükkan sahibi "ticari düşünmeyi" bırakarak futbolcuları otele götürdü.

Futbolcuların çaresiz şekilde otele dönmeye çalıştığını ve yürümekten başka seçeneklerinin kalmadığını gören dükkan sahibi Schamber, ticari bir kaygıyı bir kenara bırakarak devreye girdi. Zaten otele yakın bir noktaya araç teslimatı yapacağını belirten Schamber, oyuncuları lüks golf aracının arkasına alarak otele götürmeyi teklif etti.

Yol boyunca karşı şeritten gelen bazı hayranların araçlarını kenara çekip imza istemesiyle kısa süreli bir duraksama yaşansa da Christian Pulisic, Weston McKennie ve Alejandro Zendejas, kazanın oluşturduğu kapanmanın çevresinden ilerleyen golf aracıyla güvenli şekilde otelin valesine ulaştırıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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