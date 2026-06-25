ABD'nin Yıldız Futbolcuları Yolda Kalırken, Onları Kurtaran Kişi Futbolcuları Tanımamış
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2026 Dünya Kupası’nda mücadele eden ABD Milli Takımı’nın kampında, geçtiğimiz pazar günü adeta film sahnelerini aratmayan bir kurtarma operasyonu yaşandı.
Yıldızları kurtaran kişi yardım ettiği kişilerin futbolcu olduğunu anlamamış.
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Pizza yemek için çıktılar otele dönemediler.
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Çözümü golf arabalarında buldular.
Dükkan sahibi futbolcuları tanımadı.
Dükkan sahibi "ticari düşünmeyi" bırakarak futbolcuları otele götürdü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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