article/comments
article/share
Haberler
Spor
Son 32 Turuna Çıkan Bosna Hersek'te Sokaklar Bayram Yerine Döndü

etiket Son 32 Turuna Çıkan Bosna Hersek'te Sokaklar Bayram Yerine Döndü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.06.2026 - 15:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İtalya'yı eleyerek Dünya Kupası'na katılan ve tarihinde ilk kez katıldıkları bu kupada grubu aşarak son 32 turuna kalan Bosna Hersek futbolseverlerin takdirini topladı. Ülkenin futbol tarihindeki en büyük başarı olan son 32 turu başta Saraybosna olmak üzere pek çok kentte coşkuyla kutlandı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
24 Gün
:
06 Saat
:
21 Dakika
:
46 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 2 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dzeko ve arkadaşları Kanada, İsviçre ve Katar'ın olduğu gruptan çıkmayı başardı.

Dzeko ve arkadaşları Kanada, İsviçre ve Katar'ın olduğu gruptan çıkmayı başardı.

Katar'ı 3-1'lik skorla geçerek 4 puan toplayan Balkan ekibi ilk ikiye giremese de en iyi üçüncüler kontenjanından son 32 turuna kaldı ve bir sonraki turdaki rakibini beklemeye başladı.

Ülkenin kısa tarihindeki en büyük sportif başarıların arasına giren bu galibiyet coşkuyla kutlandı.

Galibiyetin ardından özellikle Saraybosna ve diğer Bosna şehirlerinde sokaklar adeta infilak etti. Binlerce taraftar meşaleler, bayraklar ve tezahüratlarla caddeleri doldurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın