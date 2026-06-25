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ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Türkiye Maçı Hakkında Konuştu

ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Türkiye Maçı Hakkında Konuştu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.06.2026 - 12:58
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Los Angeles Stadyumu'nda A Milli Takım ile karşılaşacak ABD Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye övgü dolu açıklamalarda bulundu. Pochettino, Türkiye'nin grup aşamasında elenmesine rağmen kalitesine dikkat çekerek, rakibin gururu için mücadele edeceğini ve zorlu bir maç beklediklerini belirtti.

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Arjantinli teknik direktörün öne çıkan açıklamaları şöyle:

Arjantinli teknik direktörün öne çıkan açıklamaları şöyle:

'Bu bir Dünya Kupası maçı. Kendi bayrağınız, ülkeniz için oynarsınız ve bu her zaman bir gurur meselesidir. Türk takımı yarın mücadeleci olacaktır. Evet elendiler ama yarın önemli bir maç oynayacağız. Kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz. Takımın kalitesini biliyoruz. Benim görevim onların neden elendiğini analiz etmek değil ama Türkiye’yi inceledim, bana göre daha fazlasını hak ediyorlardı. Bence çok iyi bir takım. Yarın karşımızda rekabetçi ve gururu için oynayacak bir takım bekliyoruz.”

Ev sahibi avantajını kullanmak istediklerini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının konsantrasyonuna güvendiğini söyledi.

Ev sahibi avantajını kullanmak istediklerini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının konsantrasyonuna güvendiğini söyledi.

Arjantinli teknik adam “Bazı kararlar vermemiz gerekecek. Farklı bir takım organizasyonlar gerekebilir. Öncelikle bir sonraki aşamaya geçmemiz gerekiyor. Mevcut şartlarda takım için en iyi şekilde rekabet için hazırlık yapacağız. Önce yarınki maçı kazanmayı istiyoruz. Yarınki maça kazanmak için çıkacağız. Mevcut şartlara göre en iyisini karar vereceğiz. Oymaya hazır 11’i sahaya çıkaracağız. Kazanmak için tedbirler alacağız. Bir sonraki aşamaya 3 galibiyetle gitmek istiyoruz”  ifadelerini kullandı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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