ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Türkiye Maçı Hakkında Konuştu
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Los Angeles Stadyumu'nda A Milli Takım ile karşılaşacak ABD Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye övgü dolu açıklamalarda bulundu. Pochettino, Türkiye'nin grup aşamasında elenmesine rağmen kalitesine dikkat çekerek, rakibin gururu için mücadele edeceğini ve zorlu bir maç beklediklerini belirtti.
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Arjantinli teknik direktörün öne çıkan açıklamaları şöyle:
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Ev sahibi avantajını kullanmak istediklerini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının konsantrasyonuna güvendiğini söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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