ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Türkiye Maçı Hakkında Konuştu

'Bu bir Dünya Kupası maçı. Kendi bayrağınız, ülkeniz için oynarsınız ve bu her zaman bir gurur meselesidir. Türk takımı yarın mücadeleci olacaktır. Evet elendiler ama yarın önemli bir maç oynayacağız. Kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz. Takımın kalitesini biliyoruz. Benim görevim onların neden elendiğini analiz etmek değil ama Türkiye’yi inceledim, bana göre daha fazlasını hak ediyorlardı. Bence çok iyi bir takım. Yarın karşımızda rekabetçi ve gururu için oynayacak bir takım bekliyoruz.”