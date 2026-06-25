Milli Takım Kampında Görüntülenen Kaan Ayhan'ın Fiziği Eleştirilerin Odağı Haline Geldi
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Son 32 turuna kalamayan Türkiye Milli Takımı son maçını ev sahiplerinden ABD ile oynayacak. ABD maçı için Los Angeles'a gelen milli kafile maç hazırlığı için bir idman gerçekleştirdi. İdmanda Galatasaraylı Kaan Ayhan'ın fiziği tepkilere neden oldu.
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Teknik direktör Vincenzo Montella 26 kişilik kadroyu açıkladığında şimşekleri üzerine çekmişti.
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Eleştirilerin odağındaki Kaan Ayhan kampta böyle görüntülendi.
Ayhan'ın bu hali eleştirilere neden oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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