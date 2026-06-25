Tek İşleri Dünya Kupası'ndaki Her Maçı İzlemek: Üstelik 50 Bin Dolar Kazanıyorlar!

Fox One, görevlendirdiği kişilerin rahatını da düşünmüş ve oldukça detaylı bir çalışma ortaya koymuş. Cam kabinin içerisinde iki büyük ekran, rahat deri koltuklar, yastıklar, langırt ve pek çok atıştırmalık bulunuyor. Dışarıdan biraz minik görünen cam kabin, içeride futbolseverlerin hayallerindeki ortamı sunuyor.

Kevin BBC'ye verdiği demeçte, 'Bu, herhangi bir 20 yaşındaki gencin hayal gücü gibi; eğer buraya herhangi bir şey koyabilseydiniz, bir futbol taraftarı olarak koyacağınız şey tam olarak bu olurdu' diyor.

Tabii katılımcılar gün boyu cam kutuda olmak zorunda değil. Maçlar bittikten sonra evlerine gidebilir, kendi yataklarında rahatça uyuyabilirler. Ertesi gün ise maçlar başladığında yeni vardiyaları için yeniden geliyorlar.

Daha birkaç hafta olduğunu belirten Kevin, 'Ben de yoruldum, Austin de biraz yoruldu, bu yüzden olup biten her şeye ayak uydurmayı öğreniyorum.' diyor.

Austin ise 'Tam bir maraton gibi. Nispeten kolay bir iş, koltukta oturup futbol izliyorum, ama yorucu oldu ve mümkün olduğunca sekiz saatimi uyumaya özen gösteriyorum.' diyor.