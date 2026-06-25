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Tek İşleri Dünya Kupası'ndaki Her Maçı İzlemek: Üstelik 50 Bin Dolar Kazanıyorlar!

etiket Tek İşleri Dünya Kupası'ndaki Her Maçı İzlemek: Üstelik 50 Bin Dolar Kazanıyorlar!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 10:29
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Dünya Kupası maçları, birçok ülkede yakından takip ediliyor. Üstelik futbolseverler, sadece kendi ülkelerinin maçlarını değil, dev turnuvadaki önemli maçları da izliyor. Peki, Dünya Kupası'nda her maçı izleyerek para kazanmak ister misiniz?

BBC, görevi turnuvadaki her maçı izlemek olan Fox One'ın 'Dünya Kupası Baş İzleyicileri' olarak görevlendirdiği iki taraftarla bir röportaj gerçekleştirdi.

İki taraftar, dünyadaki milyonlarca kişinin hayalini yaşıyor desek abartmış olmayız!

Kaynak: BBC

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Dünya Kupası'ndaki her maçı izleyerek para kazanmak ister misiniz?

Dünya Kupası'ndaki her maçı izleyerek para kazanmak ister misiniz?

Bu soruyu farazi sorduğumuzu düşünmeyin çünkü Fox One bu eğlenceli soruyu çoktan gerçeğe dönüştürdü. Üstelik New York'un göbeğinde. 'Dünya Kupası Baş İzleyicileri' olarak görevlendirilen kişilerin tek işi, dev turnuvadaki tüm maçları izlemek. Grup aşamasının sonuna kadar her gün altı maç oynanacağı için de bu iş, tam zamanlı bir hal alıyor.

Neyse ki bu işi tam zamanlı yapabilirsiniz çünkü karşılığında 50 bin dolar ödeme alıyorsunuz. (Yaklaşık 2 milyon 300 bin TL ediyor.)

BBC, kadrolu maç izleyicileri Kevin Akoto ve Austin Franklin ile bir röportaj gerçekleştirdi. Henüz birkaç haftası tamamlanan sürecin nasıl geçtiğini sordu.

Tek yapmanız gereken, New York'un ortasındaki cam kabinin içerisinde maçları izlemek.

Tek yapmanız gereken, New York'un ortasındaki cam kabinin içerisinde maçları izlemek.

Fox One, görevlendirdiği kişilerin rahatını da düşünmüş ve oldukça detaylı bir çalışma ortaya koymuş. Cam kabinin içerisinde iki büyük ekran, rahat deri koltuklar, yastıklar, langırt ve pek çok atıştırmalık bulunuyor. Dışarıdan biraz minik görünen cam kabin, içeride futbolseverlerin hayallerindeki ortamı sunuyor. 

Kevin BBC'ye verdiği demeçte, 'Bu, herhangi bir 20 yaşındaki gencin hayal gücü gibi; eğer buraya herhangi bir şey koyabilseydiniz, bir futbol taraftarı olarak koyacağınız şey tam olarak bu olurdu' diyor. 

Tabii katılımcılar gün boyu cam kutuda olmak zorunda değil. Maçlar bittikten sonra evlerine gidebilir, kendi yataklarında rahatça uyuyabilirler. Ertesi gün ise maçlar başladığında yeni vardiyaları için yeniden geliyorlar. 

Daha birkaç hafta olduğunu belirten Kevin, 'Ben de yoruldum, Austin de biraz yoruldu, bu yüzden olup biten her şeye ayak uydurmayı öğreniyorum.' diyor.

Austin ise 'Tam bir maraton gibi. Nispeten kolay bir iş, koltukta oturup futbol izliyorum, ama yorucu oldu ve mümkün olduğunca sekiz saatimi uyumaya özen gösteriyorum.' diyor.

"Dünya Kupası'na bilet alıp stadyumda izlemekten daha mantıklı."

"Dünya Kupası'na bilet alıp stadyumda izlemekten daha mantıklı."

Kevin ve Austin, sadece her maçı izlemekle kalmayıp aynı zamanda taraftarlar için içerik üretiyor. Florida'dan bir aşçı olan Kevin ve Philadelphia'dan bir sosyal medya fenomeni olan Austin, bu görev için binlerce kişiyi geride bırakarak seçildi. Şimdi ise maçları keyifli atıştırmalıklarla, rahat koltuklarda izleyip üstüne bir de para kazanıyorlar. Örneğin Messi'nin efsane maçını izlerken aynı zamanda Arjantin'in meşhur barbeküsünü yiyorlar.

Austin, dünyanın dört bir yanından gelen taraftarlarla tanışmanın ve futbol, ​​kültür ve ABD'yi nasıl deneyimledikleri hakkında konuşmanın en sevdiği kısım olduğunu söylüyor.

'En çılgın yanı, Times Meydanı'nda olduğumu ve insanların beni izlediğini ne sıklıkla unuttuğum. 10-15 dakika maç izliyorum, kendimi kaptırıyorum ve sağa bakıyorum, Kevin'i ve Times Meydanı'nda dolaşan tüm bu insanları görüyorum ve tamamen unutuyorum.'

İki şanslı kişiyi cam kabin dışından gören futbolseverlerin de içi gidiyor diyebiliriz. 20 yaşındaki Miguel Sanchez, 'Dünya Kupası'nı izlemek için para almak, stadyuma bizzat gitmekten bile daha iyi, bu çılgınlık, gerçekten çılgınlık.' diyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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