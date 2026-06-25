Tek İşleri Dünya Kupası'ndaki Her Maçı İzlemek: Üstelik 50 Bin Dolar Kazanıyorlar!
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Dünya Kupası maçları, birçok ülkede yakından takip ediliyor. Üstelik futbolseverler, sadece kendi ülkelerinin maçlarını değil, dev turnuvadaki önemli maçları da izliyor. Peki, Dünya Kupası'nda her maçı izleyerek para kazanmak ister misiniz?
BBC, görevi turnuvadaki her maçı izlemek olan Fox One'ın 'Dünya Kupası Baş İzleyicileri' olarak görevlendirdiği iki taraftarla bir röportaj gerçekleştirdi.
İki taraftar, dünyadaki milyonlarca kişinin hayalini yaşıyor desek abartmış olmayız!
Kaynak: BBC
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Dünya Kupası'ndaki her maçı izleyerek para kazanmak ister misiniz?
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Tek yapmanız gereken, New York'un ortasındaki cam kabinin içerisinde maçları izlemek.
"Dünya Kupası'na bilet alıp stadyumda izlemekten daha mantıklı."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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